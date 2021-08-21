WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği, iPad ile Geliyor

iPad için WhatsApp, yıllar sonra sonunda geliyor. Son birkaç aydır Facebook, WhatsApp için çoklu cihaz uyumluluğu üzerinde çalışıyor.

3 Haziran da Mark Zuckerberg ile WhatsApp üzerinden yapılan röportajda bu özelliklerin yakında bir zaman da geleceğine dair mesaj göndermişti:

Kullanıcı : Peki ya çoklu cihaz?

: Peki ya çoklu cihaz? Zuckerberg : Ve evet bu da geliyor!

: Ve evet bu da geliyor! Kullanıcı : Yani ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmadan aynı WhatsApp hesabına birden fazla cihazda gerçekten kullanabilir miyim?

: Yani ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmadan aynı WhatsApp hesabına birden fazla cihazda gerçekten kullanabilir miyim? Zuckerberg: Evet. Telefonunuzun pili bitse bile tüm mesajlarınızın ve içeriğinizin arasında düzgün bir şekilde senkronize edilerek sizlere sağlamak için çalışıyoruz. Bu büyük bir teknik zorluktu ancak bunu çözdük ve yakında çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.

2 ay 18 gün sonra bu konu hakkında ilk haberler gelmeye başladı. Şu ana kadar yaptığı bildirilerde yanılmayan WABetaInfo’ya göre, sonunda çoklu cihaz 2.0 üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar iPad’i yeni bir cihaz olarak kullanabilecekler. Sadece iPad değil Android tabletlerin bile Android için çoklu cihaz özelliklerini desteklemesinin planlandığını söylüyor. Facebook’un açıklamasına göre ise şimdilik sadece dört adet cihaza ve bir akıllı telefon için çoklu cihaz desteğini başlatmaya hazır olduğunu söylüyor.

Yapılan röportajda bir WhatsApp sözcüsü, bu özellik kullanıcıların, “telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan” kullanılmasına izin verecek:

“Çoklu cihaz, kullanıcıların WhatsApp Web, Masaüstü ve Portal’ın mevcut genel sürümlerinde bulunan aynı işlevselliğe, telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan sahip olacağı anlamına gelir. Çoklu cihaz özelliğimiz, Web, Masaüstü ve Portal kullanan kişiler için deneyimi anında daha iyi hale getirir. Ayrıca zaman içinde daha fazla cihaz türü için destek eklemeyi de mümkün kılacaktır.”

Çoklu cihaz uyumluluğu ile kullanıcılar, telefonları yanlarında olmadan veya akıllı telefonlarının pili bittiğinde bile WhatsApp’a bağlı kalabilecekler. WABetaInfo’ya göre şimdi, iPad için bir uygulama sürümü geliştiriyor ve gelecek bir zamanda güncellemeyi yayınlayacağını söylemekte.

Kullanıcıları bu özelliğin çok geç kalmasından şikayetçi. WhatsApp rakiplerinin önüne geçebilmek için geç kalan bir güncellemeyi şimdi yapmakta. Rakip uygulamalarından Telegram uzun zamandır bu özelliği kullanmakta. Şu ana kadar çoğu özelliği de Telegram’dan özendiğini söyleyebiliriz. gizlilik politikası dönemi Telegram’a geçen kişiler başta alışılması zor olsa de Telegram’ı sevdikleri hakkında geri dönüşler yapmışlardı.

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Bu geliştirmelerin yanı sıra, TestFlight beta sürümüne yeni bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme ile WhatsApp iş bağlantıları için IOS’ta iletişim bilgileri sayfası yenileniyor. Güncelleme işletme hesabı kullanan kullanıcıların bilgilerini daha net hale getirmenin yanı sıra mesaj göndermeyi, aramayı ve iletişim bilgilerini göstermeyi daha basit hale getiriyor.