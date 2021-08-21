Genel
WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği, iPad ile Geliyor
iPad için WhatsApp, yıllar sonra sonunda geliyor. Son birkaç aydır Facebook, WhatsApp için çoklu cihaz uyumluluğu üzerinde çalışıyor.
3 Haziran da Mark Zuckerberg ile WhatsApp üzerinden yapılan röportajda bu özelliklerin yakında bir zaman da geleceğine dair mesaj göndermişti:
- Kullanıcı: Peki ya çoklu cihaz?
- Zuckerberg: Ve evet bu da geliyor!
- Kullanıcı: Yani ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmadan aynı WhatsApp hesabına birden fazla cihazda gerçekten kullanabilir miyim?
- Zuckerberg: Evet. Telefonunuzun pili bitse bile tüm mesajlarınızın ve içeriğinizin arasında düzgün bir şekilde senkronize edilerek sizlere sağlamak için çalışıyoruz. Bu büyük bir teknik zorluktu ancak bunu çözdük ve yakında çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.
2 ay 18 gün sonra bu konu hakkında ilk haberler gelmeye başladı. Şu ana kadar yaptığı bildirilerde yanılmayan WABetaInfo’ya göre, sonunda çoklu cihaz 2.0 üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar iPad’i yeni bir cihaz olarak kullanabilecekler. Sadece iPad değil Android tabletlerin bile Android için çoklu cihaz özelliklerini desteklemesinin planlandığını söylüyor. Facebook’un açıklamasına göre ise şimdilik sadece dört adet cihaza ve bir akıllı telefon için çoklu cihaz desteğini başlatmaya hazır olduğunu söylüyor.
Yapılan röportajda bir WhatsApp sözcüsü, bu özellik kullanıcıların, “telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan” kullanılmasına izin verecek:
- “Çoklu cihaz, kullanıcıların WhatsApp Web, Masaüstü ve Portal’ın mevcut genel sürümlerinde bulunan aynı işlevselliğe, telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan sahip olacağı anlamına gelir. Çoklu cihaz özelliğimiz, Web, Masaüstü ve Portal kullanan kişiler için deneyimi anında daha iyi hale getirir. Ayrıca zaman içinde daha fazla cihaz türü için destek eklemeyi de mümkün kılacaktır.”
Çoklu cihaz uyumluluğu ile kullanıcılar, telefonları yanlarında olmadan veya akıllı telefonlarının pili bittiğinde bile WhatsApp’a bağlı kalabilecekler. WABetaInfo’ya göre şimdi, iPad için bir uygulama sürümü geliştiriyor ve gelecek bir zamanda güncellemeyi yayınlayacağını söylemekte.
Kullanıcıları bu özelliğin çok geç kalmasından şikayetçi. WhatsApp rakiplerinin önüne geçebilmek için geç kalan bir güncellemeyi şimdi yapmakta. Rakip uygulamalarından Telegram uzun zamandır bu özelliği kullanmakta. Şu ana kadar çoğu özelliği de Telegram’dan özendiğini söyleyebiliriz. gizlilik politikası dönemi Telegram’a geçen kişiler başta alışılması zor olsa de Telegram’ı sevdikleri hakkında geri dönüşler yapmışlardı.
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WhatsApp İşletmeleri için Yeni Tasarım
Bu geliştirmelerin yanı sıra, TestFlight beta sürümüne yeni bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme ile WhatsApp iş bağlantıları için IOS’ta iletişim bilgileri sayfası yenileniyor. Güncelleme işletme hesabı kullanan kullanıcıların bilgilerini daha net hale getirmenin yanı sıra mesaj göndermeyi, aramayı ve iletişim bilgilerini göstermeyi daha basit hale getiriyor.
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Genel
Windows 10 Güncellemesi Alt+Tab Kısayolunu Bozdu
Alt+Tab, Windows kullanıcıları tarafından kullanılan en kullanışlı kısa yollardan birisidir. Ancak, yeni Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcılar için kısa yolu bozmuş gibi görünüyor. Gelen geri bildirimlere göre bir oyun ile masaüstü arasında geçiş yapmak istediklerinde masaüstünü kilitleyerek, Alt+Tab ile oyuna geri dönmelerini engellemiş.
Sorun, iki Windows 10 güncellemesi için geçerli gibi görünüyor. İlk 29 Temmuz (KB5004296) güncellemesi ile kullanıcıların sorunlarla ilgili gönderiler başladı. İkinci güncelleme ise 10 Ağustos’ta yayınlanan bir güncelleme (KB5005033). Kullanıcılar bu güncelleme ile sorunun çözülmesini bekliyordu ancak bu konu hakkında bir güncelleme gelmedi. Bunun yerine güvenlik açıklarını kapatmak için güvenlik güncellemeleri göndermiş.
Alt+Tab, Windows 10‘da farklı pencereler arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar, ancak her zaman stabil olarak çalışmaz. Özellikle tam ekran bir uygulamada veya oyunda simge durumuna küçültülmüş bir pencereye geçiş yaparken, kısa yolda bazı takılmalar gerçekleşebiliyor. Bu sorun yalnızca bir oyuna geri dönmek için Alt+Tab kullanıldığında ortaya çıkıyor.
Windows 10’da Alt+Tab Sorunu Nasıl Düzeltilir?
Biri diğerinden çok daha az acı verici olsa da bu sorunu çözmenin iki yolu vardır. İlk seçenek, çok tavsiye etmeyeceğimiz ve de çok kullanılmayacak olan bir önceki Windows 10 sürümüne geri dönmek olacak. Yine de bu yöntemi kullanmak isterseniz,
- Windows Update Ayarlar ekranını açın
- Güncelleme Geçmişini Görüntüle seçeneğini seçin
- Açılan ekranda üstte bulunan Güncelleştirmeleri Kaldır seçeneğini seçin
- Söz konusu hatalı olan güncellemeyi bulun (KB5005033) ve kaldırma işlemine başlayın.
Bu seçenek dışında kullanabileceğiniz başka bir çözüm daha var. Sorunun, doğrudan masaüstünüzden devre dışı bırakabileceğiniz Windows 10’daki Haberler ve İlgi Alanları simgesi ile alakalı olduğu bildiriliyor. Bu yöntemi kullanmak için yapmanız gerekenler;
- Görev Çubuğunuzda herhangi bir yerde sağ tuşunuzu tıklayın
- Açılan menüde Haberler ve İlgi Alanları seçeneğini üzerine gelin
- Açılan menüde Kapat seçeneğini seçin. Bu Alt+Tab sorununu çözmelidir.
Önce Haberler ve İlgi Alanları sekmesini devre dışı bırakmanızı öneririz. Daha kolay ve Windows 10 için bazı kritik güvenlik düzeltmeleri içeren bir güncellemeyi korumanıza izin verecek. Umarım Microsoft, sorunu giderir ve gelecekteki bir Windows güncellemesinde çözer. Bunların dışında otomatik güncellemeyi kapatarak böyle hataların önüne geçebilirsiniz. Hemen nasıl kapatılacağını öğrenin.
Bazı kullanıcılar sorun bildirse de bu sorun herkesi etkilemiyor. Sorun yaşamıyorsanız ve en son Windows 10 güncellemesini yüklediyseniz, endişelenmenize gerek yok.
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Genel
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak! Microsoft, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Office 365 olarak bilinen Word ve Excel gibi Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları paketlerinin ticari abonelik fiyatlarını artıracağını söyledi.
Office serisinin satışlar açısından şirketin en iyi ürünü olmaya devam ettiği ve Office gelirlerinin çoğunun iş kullanımına bağlı olduğu göz önüne alındığında, fiyat artışları Microsoft’un toplam gelirini ve karını artıracak. Microsoft, şirket içinde kullanım için Office’in lisanslı sürümlerini satmaya devam ederken, şirket, 2017′den bu yana Ticari Office gelirinin çoğunu aboneliklerden elde ediyor.
Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında, “Office 365′i on yıl önce başlattığımızdan bu yana ilk önemli fiyat güncellemesi” olduğunu belirtti. Spataro, paketin Teams iletişim uygulamasını, Whiteboard işbirliği uygulamasını ve geliştirici olmayanlar için Power Platform uygulama geliştirme araçlarını içerecek şekilde genişletildiğini yazdı. Yeni fiyatlar 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.
İşte Yeni Fiyatlar
- Microsoft 365 Business Basic, kullanıcı başına aylık 5$’dan 6$’a
- Microsoft 365 Business Premium, 20$’dan 22 $’a
- Microsoft 365 E3 varyantı bugün 32$’dan 36$’a (Bu listedeki diğer ürünlerden farklı olarak, Windows’un bir sürümünü içerir.)
- Office 365 E1, 8$’dan 10$’a
- Office 365 E3, 20$’dan 23 $’a
- Premium Office 365 E5, 35 $’dan 38$’a yükseltilecek.
Microsoft 365’i Windows ile oluşturmak, Microsoft’un, kasiyerler gibi ön sıralarda yer alması nedeniyle tüm gün bilgisayar önünde yer alması gerekmeyen kişilere, Office aboneliği satmasına yardımcı oldu. Bu, Office kullanıcılarının tabanını genişletmeye yardımcı oldu ve şimdi 300 Milyon kullanıcıdan fazla Office 365 abonesi var.
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Her Office abonesinden gelen para miktarını artırmak, Microsoft’un Office Bulut işini genişletmesinin diğer yoludur. Şirket bu alanda da ilerleme kaydediyor, hatta gelecek fiyat artışlarını bir kenara bırakıyor. CFO Amy Hood, Temmuz ayında analistlere verdiği demeçte, Office E5 katmanının ticari müşteriler arasında kurulu Office 365 tabanının %8’ini temsil ettiğini söyledi. Office 365 E5, bulut tabanlı telefonlar, Power BI data-visualization (veri görselleştirme) yazılımının Pro sürümü ve Teams data-loss prevention (veri kaybını önleme) gibi özellikleri içerir.
Daha büyük işletmeler son on yılda toplu indirimlerden ve anlaşmalardan yararlanacak olsa da, ekonomi bir pandemiden kurtulmaya başladığında fiyatlandırmadaki artışın etkilerini hissedecek olanlar küçük işletmeler olacaktır. Microsoft her iki durumda da, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint ve To-Do dahil olmak üzere Office 365’e, ilk çıktığından beri 20’den fazla uygulama ekledi.
Office 365 abonelik fiyatları, şu an için ülkemizde şu şekilde:
Microsoft 365 İş Temel
42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Temel, 42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Standart
106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Standart, 106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Ekstra
169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Ekstra, 169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 Uygulamaları
70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
İş için Microsoft 365 Uygulamaları, 70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir. Yalnızca uygulamalar dahildir.
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Abonelik fiyatlarına yapılan zamların, ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Kaynak: The Verge, CNBC
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