WhatsApp sızıntıları ile bilinen WABetaInfo’nun raporuna göre, WhatsApp, iPad ile uyumlu bir beta sürümünü TestFlight uygulaması aracılığıyla sunuyor. Bu beta sürümü, iPad’deki WhatsApp deneyimini geliştiren bir yardımcı mod sunuyor.

WhatsApp’ı iPad’inize yüklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

İlk olarak, WhatsApp’ın beta sürümünün hem iPhone’unuzda hem de iPad’inizde yüklü olduğundan emin olun. iPhone’unuzda WhatsApp uygulamasını açın ve WhatsApp Ayarları’na gidin. “Bağlı Cihazlar” seçeneğini bulun ve “Bir Cihaz Bağla”yı seçin. Ardından, iPad’inizi kullanarak iPhone’unuzda görünen QR kodunu tarayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra, iPhone’unuzun internet bağlantısına ihtiyaç duymadan iPad’inizde WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. Bu özellik, özellikle iPad kullanıcıları için oldukça kullanışlı olacak.

Tamamlayıcı mod, iPad’inizde gönderilen ve alınan tüm mesajlarınızın, iOS veya Android cihaz olmasına bakılmaksızın telefonunuzla senkronize edilmesini sağlıyor. Bu, telefonunuzun kapalı olması durumunda bile önemli mesajları görmenizi sağlıyor. Ayrıca, mesajlarınız ve aramalarınızın gizliliği uçtan uca şifrelenmiş olarak korunuyor.

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Lütfen dikkate alınması gereken önemli noktalar:

Bu bir beta sürümüdür, bu nedenle bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Durum güncellemeleri ve canlı konumla ilgili bazı işlevlerde sorunlar olabilir.

Gizlilik ve güvenlik açısından, mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenir, bu da içeriklerinizin güvende olduğu anlamına gelir.

Bu yeni özelliği kullanmadan önce bu faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.