Apple’ın heyecanla beklenen yeni iPad Air güncellemesinin çıkış tarihi hakkında bilgiler gelmeye başladı. Çinli sosyal medya sitesi Weibo’da yapılan bir paylaşıma göre, altıncı nesil iPad Air, bu yılın tek iPad yenilemesi olarak Ekim ayında raflardaki yerini alacak. İşte iPad Air 6 hakkında bildiklerimiz!

Yeni iPad Air 6 Geliyor! İşte Beklenen Özellikler!

Bu söylenti, Apple ürünleriyle ilgili güvenilir bilgileri sızdırmış bir hesaptan geliyor. Gönderide, “Bu yıl sadece iPad Air serisi güncellenecek.” ifadesi yer alıyor ve bu güncellemenin Ekim ayında gerçekleşeceği belirtiliyor. Ancak bu yıl iPad mini ve iPad Pro’nun güncellenmeyeceği iddia ediliyor.

Bu bilgiler, Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman’ın daha önceki açıklamalarıyla da uyumlu. Gurman, yeni bir iPad Air’in geliştirildiğini ve yakında piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı.

Ancak iPad Air’in tanıtım tarihi ve lansman etkinliği hakkında hala belirsizlik bulunuyor. Gurman, şirketin Eylül ayındaki iPhone ve Apple Watch lansmanından hemen sonra Ekim ayında da yeni bir Apple ürün lansmanı yapılacağına inanıyor. Ancak bu lansmanın basın açıklamaları ve videolarla gerçekleşebileceği söyleniyor. Bu, daha önce MacBook Pro modellerinin tanıtımında kullanılan bir yöntemdi.

2022’de güncellenen iPad Air, M1 çip, geliştirilmiş kamera, USB-C bağlantı noktası, 5G desteği ve yeni renk seçenekleri gibi özelliklerle gelmişti. Yeni nesil iPad Air’in hangi özelliklere sahip olacağı henüz net değil. Ancak M2 çip, Thunderbolt bağlantı noktası, Apple Pencil hover özelliği ve yeni renk seçenekleri gibi iyileştirmeler bekleniyor. Apple kullanıcıları, Ekim ayını heyecanla beklemeye başlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo Pad Air gibi modeller iPad Air’ın tahtını sarsabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!