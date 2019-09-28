WhatsApp, bazı Android ve iPhone modellerinden desteğini çekiyor!

WhatsApp, Android’de 2.3.7 işletim sistemine sahip cihazlarla iOS 7 çalıştıran iPhone modellerine destek vermeyeceğini Sıkça Sorulan Sorular sayfasında duyurdu. 1 Şubat 2020 itibariyle bu iki nitelikte bir akıllı telefon kullanıyorsanız artık Whatsapp’ı kulanamayacaksınız.

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, aldığı kararla birlikte bu platformlara verdiği desteği sonlandırmayı planlıyor. WhatsApp’ın bildirdiğine göre bazı eski işletim sistemi kullanan modellerde, kullanıcılar yeni hesap açamayacaklar veya varolan hesaplarını doğrulama yapamayacaklar.

Firma daha önce yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2019 itibariyle Microsoft Mağazası’ndan mesajlaşma uygulamalarının kaldırılacağını açıklamışlardı. Muhtemel sonu yaklaşan Windows işletim sistemine bir darbeyi de Facebook’un sahip olduğu uygulama yapmış oldu. Daha önce de firma Facebook’un desteğini Windows Phone cihazlardan çekmişti.

Ancak WhatsApp bu gelişmeden eski model Android telefonları ve iPhone kullanıcılarının etkileneceğini bu yüzden çoğu akıllı telefon sahibinin bu durumdan etkilenmeyeceğini söyledi. Bugün itibariyle Android pazarında 2.3.7 işletim sistemi kullanan cihazlar pazarın sadece %0.3’ünü oluşturuyor.

WABetainfo’nun tweetine göre, WhatsApp artık iOS 8 için de destek vermeyecek. Ancak hali hazırda cihazınızda yüklüyse kulanmaya devam edebileceksiniz. Tekrar yüklemek istediğiniz takdirde App Store’da uygulamaya erişiminiz olmayacak. iOS 8 desteği de 1 Şubat 2020 itibariyle tamamen kesilecek

Ayrıca güncellenen SSS sayfasındaki verilere göre, kullanıcılar KaiOS 2.5.1 üstü çalışan cihazlarda uygulamayı kullanabilecekler.

Jio marka telefonların halihazırda kullandığı işletim sistemini, WhatsApp ve ilgili firma geçtiğimiz yıl cihazlarına getirmek için çalışmalara başlamıştı.