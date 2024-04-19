OnePlus Ace 3 Pro amiral gemisi katili akıllı telefon segmentinde yeni bir sayfa açmaya geliyor. OnePlus, yeni modeli OnePlus Ace 3 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve telefonun ilk özellikleri çevrimiçi platformlarda ortaya çıktı. OnePlus amiral gemisi katili akıllı telefon pazarına hüküm sürmeye devam edecek.

İçindekiler OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre, OnePlus Ace 3 Pro, güçlü bir performans sunacak. Telefon, Qualcomm’un en son işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacak. Ayrıca, etkileyici 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla gelecek.

Sızıntı yapan kişi, OnePlus Ace 3 Pro’nun önceki modellerinden farklı bir tasarıma sahip olacağını iddia etti. Ayrıca, telefonun ana kamerasının 50 MP Sony IMX890 sensöre sahip olacağı belirtildi. Ancak, Digital Chat Station, bu modelin telefoto lensi atlayacak bir başka Ace telefonu olabileceğini ekledi. Yani bu cihazda telefoto lens görmeyeceğiz gibi duruyor.

OnePlus Ace 3 Pro’nun muhtemelen OnePlus Ace 3 ile aynı 6,78 inçlik OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Sızıntı yapan kişi, telefonun bataryasının oldukça büyük olduğunu belirtti. Bu da, OnePlus’ın 100W hızlı şarj desteğiyle 5.500 mAh’lik bir bataryayı telefonla entegre edebileceği anlamına geliyor. Daha önce bu batarya kapasitesini OnePlus 12 modelinde görmüştük.

Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, OnePlus Ace 3 Pro’nun beklenen özellikleri oldukça etkileyici görünüyor. Ancak, telefon hakkında hala birçok bilinmeyen var. Önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntı ve bilgi bekleniyor. Bu nedenle, OnePlus hayranları ve teknoloji tutkunları gözlerini bu gelişmelere çevirmeye devam edecekler.

Bizler de yeni OnePlus akıllı telefon modellerini merakla takip ediyoruz. Şirket resmi olarak ülkemizde satışlarını devam ettiriyor. Gelecekte başka modellerin de Türkiye pazarında satılacağını söylemek mümkün. Bakalım bu model bize gelecek mi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ace 3 Pro özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!