WhatsApp, Android ve iOS için hareketli çıkartmaları test ediyor

WhatsApp, Android ve iOS platformları içerisinde, beta sürümlerle beraber hareketli çıkartmalar özelliğini test etmeye başladı. Özellik Android için v2.20.194.7 beta ve iOS için v2.20.70.26 beta sürümleriyle birlikte hayatımıza giriş yaptı.

Geçtiğimiz dönemlerde de çıkan haberlere göre, WhatsApp uzun bir süredir hareketli çıkartmalar üzerinde zaten çalışıyordu. Bugün yayınlanan beta sürümlerinde özellik, bir süreliğine kullanılabilir haldeyken bir anda platform üzerinden kaldırıldı. 2019 yılında çıkartmaları hayatımıza dahil eden WhatsApp, görünen o ki çok yakın bir gelecekte tamamen kullanılabilir bir şekilde yeni özelliği kullanıma sunacak.

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Normal çıkartmalarda olduğu gibi, hareketli seçeneği için de firma uygulama üzerinde kendi paketlerini sunacak. Ayrıca üçüncü taraf olarak adlandırılan ek paket eklemeleri de kolayca sağlanabilecek. Şu an için özelliği kullanabilmek adına yukarıda belirttiğimiz beta sürümlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak WhatsApp Business sürümünde de hareketli çıkartmaların çalıştığı bildirildi. Şu an için beta sürümler içerisinde yer alan fakat kullanıma kapatılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Şu an için kullanıma kapalı olan Android için v2.20.194.7 beta sürümüne aşağıdaki resme dokunarak ulaşabilirsiniz:

