Spotify, Youtube Music benzeri video klip sekmesi üzerinde çalışıyor olabilir

Bugün ortaya çıkan bir paylaşıma göre Spotify, Youtube Music benzeri bir özellik olan müzik esnasında videoya geçiş sekmesini test ediyor. Mevcut paylaşım sık sık sosyal medya konusunda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan wongmjane adlı kullanıcı tarafından yayınlandı.

Jane’in yayınladığı paylaşımda “Videoya olan ilginiz için teşekkürler. Halen buraya ne ekleyebileceğimiz araştırıyoruz.” ibaresiyle karşılaşıyoruz. Resimde üst kısıma baktığımızda ise, Canvas, albüm kapağı ve video sekmeleri bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki artık müzik dinlediğimiz esnada, video ya da o parça için oluşturulan sanatsal Canvas videosuna geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda tek bir tuşla video ya da Canvasa gerek kalmadan, veri tasarrufu adına albüm kapağı sekmesinde de kalabileceğiz.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

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Bu arada Canvas özelliğine aşina değilseniz şöyle açıklayalım; Canvas, sanatçının seçilen şarkılar için sağladığı kısa döngüsel animasyonları içeren bir video türüdür. Video klibe göre daha sanatsal ve görsel unsurları konu alır. Ayrıca geçmişte Spotify’ın Canvas için bazı çalışmalarda bulunduğunu da görmüştük.

Özelliği halihazırda görmek için Youtube Music uygulamasını açarak müzik esnasında videoya geçiş yapabilirsiniz. Spotify yeni video özelliğiyle ilgili hiçbir detay açıklamadı ve bu söylentiler özelliğin kesinlikle platforma entegre edileceğini iddia etmiyor.