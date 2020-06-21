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Spotify, Youtube Music benzeri video klip sekmesi üzerinde çalışıyor olabilir
Bugün ortaya çıkan bir paylaşıma göre Spotify, Youtube Music benzeri bir özellik olan müzik esnasında videoya geçiş sekmesini test ediyor. Mevcut paylaşım sık sık sosyal medya konusunda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan wongmjane adlı kullanıcı tarafından yayınlandı.
Jane’in yayınladığı paylaşımda “Videoya olan ilginiz için teşekkürler. Halen buraya ne ekleyebileceğimiz araştırıyoruz.” ibaresiyle karşılaşıyoruz. Resimde üst kısıma baktığımızda ise, Canvas, albüm kapağı ve video sekmeleri bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki artık müzik dinlediğimiz esnada, video ya da o parça için oluşturulan sanatsal Canvas videosuna geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda tek bir tuşla video ya da Canvasa gerek kalmadan, veri tasarrufu adına albüm kapağı sekmesinde de kalabileceğiz.
Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020
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Bu arada Canvas özelliğine aşina değilseniz şöyle açıklayalım; Canvas, sanatçının seçilen şarkılar için sağladığı kısa döngüsel animasyonları içeren bir video türüdür. Video klibe göre daha sanatsal ve görsel unsurları konu alır. Ayrıca geçmişte Spotify’ın Canvas için bazı çalışmalarda bulunduğunu da görmüştük.
Özelliği halihazırda görmek için Youtube Music uygulamasını açarak müzik esnasında videoya geçiş yapabilirsiniz. Spotify yeni video özelliğiyle ilgili hiçbir detay açıklamadı ve bu söylentiler özelliğin kesinlikle platforma entegre edileceğini iddia etmiyor.
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Kupa Vestel başlıyor!
Vestel tarafından düzenlenen Espor turnuvası, Kupa Vestel başlıyor. FIFA ve PUBG turnuvalarını içinde barındıran turnuvanın ödül ve koşulları da belli oldu.
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E-spor, sahip olduğu izleyici sayısının fazlalılığı nedeniyle reklam bakımından özellikle teknoloji firmalarının kendisini daha iyi tanıtılacağı bir yarışma platformu haline geldi. Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel, kendi espor turnuvasını düzenliyor.
29 Haziran-12 Temmuz‘da FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz‘da PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel turnuvasında başarılı oyuncuları ödüller bekliyor. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi, FIFA için 27 Haziran, PUBG için ise 4 Temmuz olarak belirlendi.
Kupa Vestel turnuvasının ödülleri belli oldu
Türkiye’nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği beşinci günün sonunda 1’inciye 6 bin TL, 2’nciye 2 bin 500 TL, 3’üncüye bin TL ve 4’üncüye 500 TL ödül verilecek. 5 gün sürecek olan heyecan Vestel’in Twitter ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
FIFA için ise iki farklı turnuva düzenlenecek. FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Classic iki ayrı modu olacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3 bin TL‘lik ödül eklendi. Birinci 2 bin, ikinci ise 1.000 TL‘nin sahibi olacak.
Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda Kupa Vestel, katılımcılar ve izleyiciler için oldukça sevindirici bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. E-Spor severlerin merakla beklediği bu turnuvaya ilgilinin oldukça yüksek olması bekleniyor. Son olarak yarışmacılar, söz konusu turnuvaya www.kupavestel.com adresi üzerinden katılabilecekler.
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Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Netflix, Katherine Langford’un başrolünde olduğu yeni fantastik dizisi Cursed için ilk tanıtıcı videoyu yayınladı. Ölmek İçin On Üç Sebep adlı yapımla izleyicilerin gönlünde taht kuran Katherine, fragmanda görüldüğü kadarıyla yeni yapımda da bizleri fazlasıyla etkileyecek.
Cursed, Kral Arthur’un yeniden tasarlanan haliyle, aynı evrende çeşitli düşmanlarla geçen çetin bir savaşı konu alacak. Langford’un bir kılıç ve bazı sihirli güçlerle donatıldığını göreceğimiz yapım, The Witcher efsanesinin ardından eski çağ temalı fantastik yapım severler için muhteşem bir fırsat olacak gibi görünüyor. Yapımda, kılıç kuşanıp büyülü armağanlar tarafından işkence gören genç bir kadın olan Nimue’yu göreceğiz. Langford’la birlikte, Arthur rolünde Devon Terrell ve Merlin rolünde Gustaf Skarsgard adlı oyuncular rol alacak.
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Yapım, fragman içerisinde “Biz uyurken geldiler, türümüzü dünyadan silmek için, çünkü bir farklıyız, çünkü içimizde sihir var, çünkü istedikleri şeye sahibiz. “ kesitleriyle anlatılıyor. Kısacası dizide “Efsane, bu kılıcın tek gerçek krala ait olduğunu söylüyor, ama kılıç bir kraliçeyi seçerse ne olur?” fikrini konu alıyor.
Son olarak dizinin ilk sezonunun 10 bölüm süreceği ve 17 Temmuz tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağı açıklandı.
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Google Chrome, RAM tüketim sorunu Windows 10 v2004 ile tarihe karışıyor
Bugün itibariyle Microsoft, Windows 10 mayıs 2020 güncellemesi ile Chromium tabanlı Edge ve Google Chrome üzerinde bellek tüketim sorunlarını çözdüğünü müjdeledi. Mevcut çözüm tüm Chromium tabanlı tarayıcıları kapsıyor.
Chromium tabanlı tarayıcılara, Google Chrome, Opera ve Yandex.Browser gibi bir hayli yüksek kullanım kitlesine sahip programlar örnek gösterilebilir. Şimdilik Google Chrome içerisinde bir mühendisin açıklamasına göre, Microsoft, Win10 2004 sürümü içerisinde modern bazda çok kullanılan uygulamalar için özel bir bellek teknolojisi geliştirdi. Mevcut teknoloji şimdilik, Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar kapsıyor. Listenin henüz tamamı açıklanmasa da ilerleyen dönemlerde birçok uygulamanın bu teknoloji içerisine dahil edileceği söyleniyor.
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Günümüzde en çok tercih edilen tarayıcı olmasına rağmen Google Chrome, herkesin dilinde olan yüksek bellek tüketimiyle tepki çekiyor. Google’ın geçtiğimiz dönemde sık sık, bellek tüketim sorunlarına çözümler bulmaya çalıştığını görmüştük fakat nihayetinde gözle görülür bir çözüm bulunamamıştı. Google ekibi, Windows 10 19041.0 SDK yapısı ile birlikte Chrome ve Win10 arasında yaşanan bellek sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtiyor. Fakat bazı gizemli hatalar nedeniyle bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor.
Microsoft, Edge tarayıcısının bellek tüketimi oranının Win10 2004 sürümüyle birlikte %27 oranında azalacağını söyledi. Chromium tabanlı diğer bir tarayıcı Chrome için de bu değerlerin neredeyse aynı biçimde yansıması bekleniyor. İlerleyen günlerde, geliştiricilerin de üzerinde çalıştığı yeni v2004 güncellemesi, yıllardır süregelen bu soruna çözüm bulacak mı görebileceğiz.