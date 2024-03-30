WhatsApp, bir yıl önce duyurulan ancak beta sürümlerinde test edilen yeniden tasarım planlarını nihayet Android uygulamasına getiriyor. Bu değişiklik, özellikle iPhone’daki benzerine daha çok benzemesini sağlayan önemli bir kullanıcı arayüzü değişikliği içeriyor. Platform, gezinme çubuğunu ekranın alt kısmına taşıyarak, iPhone kullanıcıların alışık olduğu bir düzenleme sunuyor. İşte yeni WhatsApp Android tasarımı.

İçindekiler WhatsApp Android Kullanıcı Arayüzünde Büyük Değişiklik Yapıyor

WhatsApp Android Kullanıcı Arayüzünde Büyük Değişiklik Yapıyor

Mart ayının sonlarına doğru yayınlanması beklenen bu güncelleme, platformun hızla evrilen kullanıcı tercihlerine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Ancak, her büyük uygulama veya işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi, bu değişiklik hoş karşılanmayabilir. Ancak, bu tasarım değişikliği, Google Haritalar gibi diğer platformların büyük yeniden tasarımına kıyasla daha az tartışmalı görünüyor.

Bu yeni WhatsApp güncellemesi, kullanıcıların daha kolay erişebilmesi ve gözlerini yormaması için bazı değişiklikler getiriyor. Gezinme araçları artık parmaklarınıza daha yakın ve daha kullanıcı dostu bir düzenleme sunuyor. Bu değişiklikler, WhatsApp’ın kullanıcılar arasında popülerliğini artırmasına yardımcı olabilir.

Özellikle, yeni gezinme çubuğu düzeni iPhone kullanıcılarına daha tanıdık gelebilir. Bu, Meta’nın platformlar arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlama çabasının bir parçası diyebiliriz. Bu değişiklik herkes tarafından sevinçle karşılanmayabilir, yine de zamanla kullanıcılar alışacaklardır.

Yeni sürüm, eskisine benzer şekilde temel sekmeleri içeriyor: Sohbetler, Güncellemeler, Topluluklar ve Çağrılar. Ancak, bu sekmelerin sıralaması ve yerleşimi biraz değişmiş olabilir. Bu, WhatsApp’ın kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yaptığı bir iyileştirme olarak görülebilir.

Bununla birlikte, bu değişiklikleri durdurmanın tek yolu güncellemeyi ertelemek. Ancak, bu sadece geçici bir çözüm olacaktır, zira bir yerden sonra uygulama sizden güncellemenizi isteyecek. Ayrıca, güncelleme, görüntülü aramalar için ekran paylaşma özelliğini Android kullanıcılarına sunarak, WhatsApp’ın işlevselliğini artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!