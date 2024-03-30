iPhone 16 Pro kılıfı sızıntılarının ardından, şimdi de küçük kardeş iPhone 16 kılıfı sızdı. Sızan seri üretim kılıfların kamera adasında önemli bir değişiklik bulunuyor. iPhone 16 tasarımı önemli bir değişiklik ile bizleri karşılayabilir. İşte sızan iPhone 16 kılıfı.

iPhone 16 Kılıfı Sızdı, Kamera Tasarımı Değişiyor

Yakın zamanda, iPhone 16 Pro için yan taraftaki Yakalama düğmesini gösteren ilk kılıfların sızdırıldığına dair söylentiler ortaya çıktı ve bugün Pro olmayan modellerin de kılıfı gözler önüne serilde. Bu sızıntılar, standart modeller için tasarlanmış iki kılıfı sergiliyor. Bu modeller iPhone 16 ve iPhone 16 Plus olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 16 kılıf sızıntıları, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın kamera adası için sık sık söylentilere konu olan tasarım değişikliğini doğruluyor. Artık, iki sensör de kare kamera adasının içinde çapraz olarak düzenlenmeyecek. Bu yıl, dikey bir kamera çıkıntısında alt alta yer alacaklar ve LED flaş dizisi söz konusu çıkıntının sağında ortalanacak.

Pro olmayan iPhone 16 modellerinin son prototiplerinde de iki kamera için hap şeklinde bir kamera adasına yerleştirilmiş iki ayrı halka bulunuyor. Bu tasarım, Apple’ın iPhone X modelinden biraz ilham aldığını gösteriyor. Ancak, bu düzenlemenin temel amacı, bu sonbaharda piyasaya sürülecek iki telefonun uzamsal video kaydını destekleyebilmesinde yatıyor. Açılar buna uygun yerleştirilmiş durumda.

Apple iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın, iPhone 15 Pro’daki Eylem Düğmesi’nin yanı sıra iPhone 16 Pro için de basınca duyarlı Yakalama düğmesini ödünç alacağı söyleniyor. Bu düğme, cihazların kamerayı çok daha hızlı bir şekilde açmasını ve aynı zamanda deklanşörü tetiklemesini sağlayacak gibi duruyor.

Ancak, iPhone tasarım döngüsünün henüz başında olduğumuz göz önüne alındığında, bu bilgilerin Eylül ayındaki çıkış tarihine kadar değişebileceğini unutmamakta fayda var. Bu nedenle, iPhone 16 kılıfı sızdırılmış olsa bile telefonların resmi çıkışına kadar kesin bir şey söylemek mümkün olmayabilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 12 iPhone 15 özelliğine kavuşuyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tasarım değişikliği doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!