WhatsApp alternatifi Signal, AppStore’da 1 numaraya oturdu!

WhatsApp, tartışmalı bir şekilde aldığı yeni gizlilik politikası kararıyla, kullanıcılarını birer birer kendinden uzaklaştırırken, alternatifleri uygulama marketlerinde yükselmeye devam ediyor. Öyle ki, Elon Musk tarafından önerilen Signal uygulaması, AppStore’da 1 numaraya yerleşti bile. Detaylar haberimizde…

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WhatsApp adım adım gerilerken, Signal tırmanışı tamamladı

Elon Musk, “Signal kullanın” diye tweet attıktan sonra, WhatsApp alternatifi Signal uygulaması için kullanıcılar arasında adeta bir indirme yarışı başladı. Uzun süreli Signal kullanıcıları ise, bildirimleri yüzünden telefonlarını şaşkınlıkla izlemeye devam ediyorlardı, çünkü arkadaşlarının birer birer uygulamaya geldiklerine şahit oluyorlardı.

Apptopia adlı uygulama marketi veri analizi firmasına göre, Elon Musk’ın tweetinin hemen ardından, Signal uygulaması 63.345 kere indirildi. Tweet’ten bir önceki gün ise indirilme sayısı, iOS ve Android cihazlar için toplam 45.086. Elon Musk’ın tweet’i 24 saati doldurduğunda ise, esas rekor indirilme rakamları ortaya çıktı, ve bu rakamın 90.000 civarında olduğu söyleniyor. Daha öncesinde söz konusu Signal uygulaması için rekor indirilme 1 Haziran 2020’de, Black Lives Matter protestolarının başladığı dönem görülmüştü.

Geçtiğimiz haftasonu, Signal uygulamasını indirenlerin sayısı arttıkça artarken, uygulamanın ABD AppStore’unda 1. sıraya oturduğu gözlendi. Son verilere göre de ABD ve Kanada’da Apple AppStore’da şu an en çok indirilen uygulama Signal. Bu sıralama ise Signal için bir ilk, uygulama daha önce hiç birinci sıraya yerleşmemişti. Bu yazının yazıldığı saatte ise ABD Google Play Store’da Signal 7. sırada ve Android tarafında da hızlı tırmanışına devam etmekte.

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Türkiye’de ise 3. sırada!

Ülkemizde de son günlerde en çok konuşulan konu hangi mesajlaşma uygulamasının gizliliğimize en büyük özeni gösterdiği. Öyle ki, herkes WhatsApp’ten vazgeçmeye başlayıp yeni arayışlara girdi bile. Daha önce adını bile duymadığımız, ancak Elon Musk sayesinde dünyadaki herkes gibi farkına vardığımız Signal uygulaması, ülkemizdeki AppStore listelerinde 3. sıraya ulaşmış durumda.

Kaynak: Mashable