Son dönemde deniz altı kablolarına yönelik artan sabotaj iddiaları, küresel internet altyapısının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle Baltık Denizi‘nde yaşanan kesintiler, Rusya‘nın bu tür altyapılara yönelik potansiyel tehditlerini gündeme taşıdı. Peki, dünya genelinde internet kesintisi olucak mı?

Dünya genelinde internet kesintisi olabilir!

Geçtiğimiz aylarda, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik kablosu ve dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesintiler yaşandı. Bu olayların ardından, Avrupa Birliği yetkilileri, Rusya‘nın “gölge filosuna” ait bir geminin bölgede tespit edildiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu tür olayların AB altyapısına yönelik tehditleri ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayrıca, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Rusya‘nın küresel iletişim hatlarına ve deniz altı kablolarına yönelik tehdit oluşturabileceğini belirtti. Peach, bu hatların korunmasının NATO ve İngiltere için öncelikli olduğunu vurguladı.

Bu gelişmeler, NATO‘nun da dikkatini çekti. Örgüt, deniz altı kablolarının zarar görmesi durumunda internet bağlantısının kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla, uydu sistemlerine yönlendirme yapabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje, ABD, İzlanda, İsveç ve İsviçre‘den araştırmacıların iş birliğiyle yürütülüyor.

Türkiye açısından bakıldığında da, internet altyapısının güvenliği büyük önem taşıyor. Türkiye’nin deniz altı kabloları üzerinden Avrupa ve Asya ile olan bağlantıları, ekonomik ve stratejik açıdan kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, Türkiye‘nin de bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

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Deniz altı kablolarına yönelik sabotajlar, sadece teknik bir sorun olmanın ötesinde, uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir unsur haline geliyor. İnternet altyapısının korunması, hem bireysel kullanıcılar hem de devletler için hayati bir öneme sahip.

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