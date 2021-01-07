Uygulama
WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”
WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması. Eğer siz de bu dev uygulamanın 2 milyar kullanıcısından biriyseniz, geçtiğimiz 24 saat içerisinde uygulamada koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten bir uyarı almış olmanız kuvvetle muhtemel. Bu yeni gizlilik koşulları hiç de seveceğimiz türden değil. Ve evet, maalesef ki bunları kabul etmek zorundasınız. Detaylar haberimizin devamında…
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WhatsApp verilerinizi artık Facebook ile paylaşacak!
Uygulamada birden önümüze çıkan, koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten açıklamanın ne demek istediğini kısaca açıklayalım. Değişiklikler 3 ana noktadan oluşuyor. Bu noktalar ise WhatsApp’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp yazışmalarını Facebook sunucularında nasıl saklayabileceği, ve son olarak WhatsApp’in Facebook ile nasıl entegre olacağı. Kısacası, artık WhatsApp verileriniz Facebook ile paylaşılacak.
Değişiklikler 8 Şubat’ta hayata geçirilecek ve değişiklikleri kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasını kullanmalarına izin verilmeyecek!
Facebook sözünden caydı
Facebook, 2014 yılında WhatsApp’i 19 milyar dolara satın alırken, yayımladığı blog yazısında, kullanıcıların gizliliğine olan saygılarının DNA’larına işlediğini, ve WhatsApp’in kullanıcılar hakkında mümkün olan en az bilgiye sahip olacağını belirtmişti. Ne olursa olsun prensiplerini değiştirmeyeceklerinin de altını çizmişti.
2016 yılında ise, WhatsApp’in Facebook ile verileri paylaşmaya başlayacağı duyurulmuş, fakat kullanıcılara da bu özelliği kapatma şansını vermişti.
Şimdi 2021 yılına girdiğimiz bu günlerde ise WhatsApp ilk verdiği sözden yaptığı U dönüşünü tamamladı. Uygulamanın yeni koşullarına göre artık kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımı özelliğini kapatamayacak. Dahası, bu koşulları kabul etmeyenlerin hesaplarına erişimi kesilecek.
Bazı ülkelerde bu koşullar uygulanmayabilir
Yeni WhatsApp kullanım koşullarının gizliliği ihlalinin boyutları aşikar. Ancak bazı ülkeler bu koşullara uyum sağlamak zorunda değil. Örneğin, Avrupa ülkelerinde uygulanan, gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki katı kurallar, WhatsApp’in bu koşulları zorunlu kılmasını engelliyor. Kanada’daki kullanıcılar ise telefonlarında henüz böyle bir bildirim görmediklerini belirttiler.
Uygulama
Alipay, WeChat Pay gibi Çinli uygulamalar ABD’de engelleniyor
ABD Başkanı Trump, başkanlık görevini bırakmadan önce Alipay, Tencent QQ ve WeChat Pay‘in de aralarında bulunduğu 8 adet uygulamanın engellenmesini öngören bir idari emir imzaladı. Öngörülen engellemeler 45 gün içerisinde yani Trump başkanlık görevini devrettikten sonra yürürlüğe girecek.
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Çinli uygulamalar, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülüyor
İdari emre göre engellenecek Çinli uygulamalar şunlar: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, ve WPS Office. Çin menşeli bu ve benzeri uygulamaların yayılma hızları ve yaygınlıkları dolayısıyla ulusal güvenlik tehdidi oluşturduklarına atıfta bulunularak, milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini ülkenin aleyhine kullanabilecek potansiyelde oldukları iddia ediliyor.
Emir, uygulanacak yasakların kapsamını detaylandırmıyor. Ticaret Bakanlığı’nın yasakların kapsamını belirlemesi talimatını veriyor. Uzmanlara göre yasaklar Apple ve Google mağazalarından indirilmeyi ve tüm finansal işlemleri kapsayabilir.
Alipay ve WeChat, daha çok Çinli kullanıcılara hitap etmek için perakendeciler tarafından kullanılan mobil ödeme uygulamaları. Firma sahipleri Ant Group ve Tencent, bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Analiz firması Sensor Tower’a göre bir belge tarama uygulaması olan CamScanner, Apple ve Android mağazalarında toplamda 4.4 milyon defa indirildi. Alipay ise 207.000 indirilme sayısına sahip.
En son ağustos ayında ABD‘de Tencent’in WeChat ve TikTok’un ana şirketi olan ByteDance’ı engellemeye yönelik girişimler olmuştu. Apple, Ford Motor, Walmart, ve Walt Disney’in aralarında bulunduğu bir grup ABD’li firma, bu engelleme girişimine itiraz etmişti. Federal mahkemeler, şimdilik bu yasakları engellemiş durumda ve itirazları değerlendirme sürecinde.
Çinli uygulamalar bir süredir ABD hükümetinin gündeminde. Trump, görevi devretmeden önce son bir hamle daha yaptı. Bir sonraki ABD yönetiminin Çin menşeli uygulamalara tutumu ne yönde olacağını zaman gösterecek.
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Genel
One Outlook ile Microsoft, farklı e-posta programlarını birleştirecek
Microsoft, Windows ve Mac için olan Outlook uygulamasının tek bir versiyonunu (One Outlook) çıkarmaya uğraşıyor. Bu uygulama Windows 10 sistemindeki varsayılan Mail ve Takvim uygulamasının da yerini alacak.
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Windows Central tarafından gelen bilgilere göre yeni kullanılacak olan sistem “Monarch” kod adına sahip. Ara yüzde ise mevcut Outlook Web uygulaması temel alınacak.
Monarch Projesi, Microsoft’un geçen sene bahsettiği “One Outlook” düşüncesinin son hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece firma bu düşüncenin bir parçası olarak; bilgisayarlar, Mac cihazlar ve internet platformlarında çalışacak tek bir Outlook hizmeti sunacak. Yani Outlook Web, Windows için Outlook Win32, Mac için Outlook ve yine Windows 10’daki E-Posta ve Takvim uygulamalarını tek bir yerde toplamış olacak. Tamamlandığında ise platformdan bağımsız bir şekilde aynı hizmeti ve deneyimi kullanıcılara sunacak.
One Outlook, daha kompakt bir deneyim getiriyor
Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilecek olmasının yanında, Monarch aynı zamanda çok daha az bir alan kaplayacak. Yine hem ücretsiz kullanıcılara hem de iş için kullanan kişilere de ulaşılabilir durumda olacak.
Microsoft firması Monarch’ı çalışacağı sistemlere uyumlu hale getirirken uygulamayı platformlar arasında stabil tutmak için çaba sarf ediyor. Outlook hizmeti işletim sistemi entegre özelliğinin yanında ise çevrimdışı depolama, hedef paylaşma ve bildirim özelliği gibi destekleri de beraberinde getirecek.
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Yeni Monarch hizmeti bu yılın sonlarına doğru ön izlemeye açılacak. 2022 yılında ise bu uygulamanın bahsettiğimiz gibi Windows 10 sistemindeki Takvim ve E-posta uygulamalarının yerini alması düşünülüyor. Diğer Win32 Outlook da zamanla yerini bu yeni uygulamaya bırakacak. Ancak sistemdeki mevcut uygulamanın boyutu oldukça büyük olduğu için bunun nispeten biraz daha zaman alması muhtemel.
Monarch sunucusunun işlevi hakkında bir fikir edinmek için ise şu anda mevcut Outlook Web uygulamasını tarayıcınız üzerinden deneyebilirsiniz.
Güncelleme
WhatsApp Web, çoklu cihaz işlevi ile telefonsuz girişe yol açıyor
WhatsApp Web uygulamasından 2021 yılında beklenen yeniliklerden başta geleni de çoklu cihazları desteklemesi. Gelen bilgilere göre ise bu durum yakın zamanda gerçek olabilir.
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Şu anda WhatsApp genellikle telefonda olmak üzere sadece bir cihazda kullanılabiliyor. Aynı şekilde WhatsApp Web kullanılarak bir bilgisayar tarayıcısından da uygulamaya ulaşılabiliyor. Ancak bu işlev telefondan bağımsız çalışmıyor. Yani telefonun açık ve internete bağlı bir şekilde olması gerekiyor.
Facebook ise bilindiği üzere birkaç aydır WhatsApp uygulamasına çoklu cihaz desteğini getirmek için uğraşıyor. Ve görünüşe göre bunun için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek. WaBetaInfo tarafından sunulan bilgilere göre uygulamanın gelecek beta versiyonları, WhatsApp Web işlevini telefona bağlı olma zorunluluğu olmadan çoklu cihazlarda denemeye izin verecek. Nasıl çalışacağı tam bilinmese de basitçe bir WhatsApp hesabına gelen bilgilere göre dörde kadar cihazda telefona bağlama zorunluluğu olmadan girilme imkanı verilecek.
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WaBetaInfo aynı zamanda WhatsApp uygulamasının son beta sürümünde WhatsApp Web Beta işlevinin “telefonu bağlı tutmak zorunda olmadan” denenebileceği bir sayfa da keşfetti. Görünüşe göre WhatsApp Web’e hem mevcut olan bağlanma kullanılarak hem de bağımsız bir şekilde girilebilmesi için uygulamaya bir deneme butonu eklenecek. Bahsedilen diğer bilgilere göre ise bazı özellikler betada yer almazken uygulamaya sonradan eklenecekler.
2019 yılından beri bu konudaki söylentiler zaten devam ediyorlardı. Şimdi ise her ne kadar beta için resmi bir tarih verilmese de bu özellik kullanıcılarla buluşmaya oldukça yakın diyebiliriz.
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