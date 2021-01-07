WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”

WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması. Eğer siz de bu dev uygulamanın 2 milyar kullanıcısından biriyseniz, geçtiğimiz 24 saat içerisinde uygulamada koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten bir uyarı almış olmanız kuvvetle muhtemel. Bu yeni gizlilik koşulları hiç de seveceğimiz türden değil. Ve evet, maalesef ki bunları kabul etmek zorundasınız. Detaylar haberimizin devamında…

İlginizi çekebilir: WhatsApp için 2020 yılında gelen 10 süper özellik!

reklam

Sizler için özenle hazırladığımız tam kablosuz bluetooth kulaklık (TWS) listemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

WhatsApp verilerinizi artık Facebook ile paylaşacak!

Uygulamada birden önümüze çıkan, koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten açıklamanın ne demek istediğini kısaca açıklayalım. Değişiklikler 3 ana noktadan oluşuyor. Bu noktalar ise WhatsApp’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp yazışmalarını Facebook sunucularında nasıl saklayabileceği, ve son olarak WhatsApp’in Facebook ile nasıl entegre olacağı. Kısacası, artık WhatsApp verileriniz Facebook ile paylaşılacak.

Değişiklikler 8 Şubat’ta hayata geçirilecek ve değişiklikleri kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasını kullanmalarına izin verilmeyecek!

Facebook sözünden caydı

Facebook, 2014 yılında WhatsApp’i 19 milyar dolara satın alırken, yayımladığı blog yazısında, kullanıcıların gizliliğine olan saygılarının DNA’larına işlediğini, ve WhatsApp’in kullanıcılar hakkında mümkün olan en az bilgiye sahip olacağını belirtmişti. Ne olursa olsun prensiplerini değiştirmeyeceklerinin de altını çizmişti.

2016 yılında ise, WhatsApp’in Facebook ile verileri paylaşmaya başlayacağı duyurulmuş, fakat kullanıcılara da bu özelliği kapatma şansını vermişti.

Şimdi 2021 yılına girdiğimiz bu günlerde ise WhatsApp ilk verdiği sözden yaptığı U dönüşünü tamamladı. Uygulamanın yeni koşullarına göre artık kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımı özelliğini kapatamayacak. Dahası, bu koşulları kabul etmeyenlerin hesaplarına erişimi kesilecek.

Bazı ülkelerde bu koşullar uygulanmayabilir

Yeni WhatsApp kullanım koşullarının gizliliği ihlalinin boyutları aşikar. Ancak bazı ülkeler bu koşullara uyum sağlamak zorunda değil. Örneğin, Avrupa ülkelerinde uygulanan, gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki katı kurallar, WhatsApp’in bu koşulları zorunlu kılmasını engelliyor. Kanada’daki kullanıcılar ise telefonlarında henüz böyle bir bildirim görmediklerini belirttiler.