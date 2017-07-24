Wells Fargo, 50.000 Müşterinin Bilgilerini Yanlışlıkla Sızdırdı

Wells Fargo şirketi yaptığı bir açıklama ile 50.000 müşterisinin bilgilerini sızdırdığını duyurdu ancak bu sandığımız gibi bir saldırı sonucu olmadı.

Wells Fargo’ya hiçbir şekilde saldırılmadı ya da bilgisayarları ele geçirilmedi. Banka kullanıcı bilgilerini yanlışlıkla kendisi sızdırdı. Daha önce bankada finansal danışmanlık yapan birine 1.4 GB büyüklüğünde dosya yanlışlıkla gönderildi.

Dosyaların gönderildiği kişi ise şu anda mevcut çalışanlardan açılmış bir dava kapsamında şirkete cebirde bulundu. 1.4 GB çok büyük değilmiş gibi gözükebilir ancak bu dosyaların içinde 50.000 müşterinin isimleri, sosyal güvenlik numaları ve hassas finansal bilgileri yer alıyor. Sızan müşteri bilgileri arasında on milyarlarca dolara sahip, bankanın en büyük müşterilerinin bilgileri de yer alıyor.

Dosyayı şirketin avukatı Angela A. Turiano bir CD içinde yanlışlıkla gönderdi. Herhangi bir gizlilik anlaşması olmadığı için şirketin eski çalışanı Gary Sinderbrand bu isimleri yayınlayabilir ve yayınlarsa şirketin başı daha büyük belaya girecek. Turiano yaptığı bir açıklamada Sinderbrand’dan CD’yi geri istediklerini belirtti. Sinderbrand’ın avukatı ise CD’nin güvenli ve gizli bir yerde tutulduğunu duyurdu.