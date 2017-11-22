WeChat’in Sahibi Tencent, Marka Değerinde Facebook’u Solladı!

Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması olan Wechat’in sahibi Tencent, piyasa değerinde Facebook’u geçerek dünyanın en değerlisi oldu.

Ülkemizde pek tercih edilmese de Çin’in bir numaralı sosyal medya uygulaması WeChat’in sahibi Tencent, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndaki piyasa değerini %2,38 artırarak piyasa değerini 523 milyar Dolar’a yükseltti. Böylece Facebook’u geride bırakan Tencent, dünyanın en değerli sosyal medya şirketi olmasının yanı sıra dünyanın en değerli beş firması arasına da girmiş oldu.

İlk dörde baktığımızda Apple, Alphabet (Google), Microsoft ve Amazon gelirken Facebook da böylece altıncılığa gerilemiş oldu. Aylık 980 milyon aktif kullanıcıya sahip Tencent, aynı zamanda Çin’in en güçlü firması olarak çalışmalarında devam ediyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde 1 numaraya çıkabilecek mi hep beraber göeceğiz.