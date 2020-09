WeChat yasağı, mahkeme kararıyla askıya alındı!

Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hikayesini anlatan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık ücretsiz!

Daha önce bir demo sunulmuştu, ancak bu çok daha iyi

Life is Strange 2 2018 yılında çıkış yapmıştı. Toplamda 5 bölümden oluşan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık Steam, PS4 ve Xbox One‘da tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çıktığı sene oyunun bir demosu yayınlanmıştı fakat ilk bölümün tamamen ücretsiz olmasıyla birlikte hem oyunu daha uzun bir süre deneyimleyebiliyor, hem de oyundan kupa ve başarım kazanabiliyorsunuz.

İlk bölümünde Sean ve Daniel Diaz kardeşler, bir aile trajedisinin ardından kaçmaya zorlanıyor. Adeta bir Netflix dizisi gibi ilerleyen yapım çok ağır temaları ele alıyor ve oyuncudan hikayenin gidişatını etkileyecek seçimler yapmasını istiyor.

#LifeIsStrange2 Episode 1 is NOW FREE on PlayStation 4, Xbox One and PC/Steam! Start your adventure today: https://t.co/RZSmiuJrQV pic.twitter.com/sUdXyDHjAb — Life is Strange (@LifeIsStrange) September 17, 2020

Life is Strange 2, 26 Eylül 2018‘de ilk bölümüyle oyunculara sunulmuştu. Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen oyun Square Enix tarafından yayınlanmıştı. İlk oyunundan bağımsız ilerleyen ikinci oyun, eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başarmıştı. Geliştirici Dontnod kısa süre önce başka bir seçim tabanlı macera oyunu olan Tell Me Why‘ı yayınladı. Bir sonraki oyunları 1 Aralık‘ta yayınlanacak olan Twin Mirror. Ayrıca Life is Strange serisine üçüncü bir oyun gelecekse, tamamen yeni bir hikaye anlatacak. Eğer Life is Strange 2‘yi tüm bölümleriyle oynamak isterseniz Steam üzerinden 95,96 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.

