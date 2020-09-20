WeChat yasağı, mahkeme kararıyla askıya alındı!

ABD’de WeChat uygulamasına getirilen indirme yasağı, Yargıç Beeler’in aldığı karar doğrultusunda şimdilik askıya alındı.

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Trump Hükümeti tarafından ulusal güvenlik endişeleri sebep gösterilerek hedef tahtası haline getirilen bir diğer uygulama ise WeChat olmuştu. Reuters kaynaklı habere göre Yargıç Laurel Beeler, Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu 20 Eylül sonuna dek uygulama mağazalarından ilgili uygulamaların kaldırılması ve indirmeye engellenmesi kararını askıya aldı.

‘Çin hakkındaki endişeler önemli’

Yargıç Beeler, Trump Hükümeti’nin Çin hakkındaki endişelerinin yerinde ve önemli olduğuna işaret ederken, uygulama için sunulan kanıtların bu yasakları gerektirmediğini ifade etti. ABD’li yetkililer ise Tencent’in sahip olduğu WeChat uygulaması üzerinden Çin’in ülkede casusluk yaptığı iddiasını sürdürüyor. Yargıç Laurel Beeler’in aldığı bu kararla Çin merkezli uygulamalara uygulanan yasaklar en azından dava sonuçlanana dek askıya alınıyor.

WeChat yasağı Amerikalı şirketlere de zarar verebilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Çin asıllı birçok vatandaş, WeChat üzerinden Çin’de ikamet eden akrabalarıyla iletişim konusunda yasaklamalarla beraber sorun yaşayabilir. Yalnızca vatandaşlara değil Çin’de faaliyette bulunan Amerikan şirketleri de yasak neticesinde zarar görebilir. Apple ve Disney kanadından gelen hükümete uyarı niteliğinde açıklamalar ise yasağın ticari boyutlarını gözler önüne seriyor. Örneğin Apple, Çin’de gerçekleştirdiği iPhone satışlarının büyük kısmını ülkedeki en önemli uygulama olan WeChat’e borçlu. Mahkeme aldığı kararla beraber Amerikalı şirketlerin de durmunu korumuş durumda. Önümüzdeki günlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı ise merak ediliyor.