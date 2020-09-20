Haber
WeChat yasağı, mahkeme kararıyla askıya alındı!
ABD’de WeChat uygulamasına getirilen indirme yasağı, Yargıç Beeler’in aldığı karar doğrultusunda şimdilik askıya alındı.
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Trump Hükümeti tarafından ulusal güvenlik endişeleri sebep gösterilerek hedef tahtası haline getirilen bir diğer uygulama ise WeChat olmuştu. Reuters kaynaklı habere göre Yargıç Laurel Beeler, Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu 20 Eylül sonuna dek uygulama mağazalarından ilgili uygulamaların kaldırılması ve indirmeye engellenmesi kararını askıya aldı.
‘Çin hakkındaki endişeler önemli’
Yargıç Beeler, Trump Hükümeti’nin Çin hakkındaki endişelerinin yerinde ve önemli olduğuna işaret ederken, uygulama için sunulan kanıtların bu yasakları gerektirmediğini ifade etti. ABD’li yetkililer ise Tencent’in sahip olduğu WeChat uygulaması üzerinden Çin’in ülkede casusluk yaptığı iddiasını sürdürüyor. Yargıç Laurel Beeler’in aldığı bu kararla Çin merkezli uygulamalara uygulanan yasaklar en azından dava sonuçlanana dek askıya alınıyor.
WeChat yasağı Amerikalı şirketlere de zarar verebilir
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Çin asıllı birçok vatandaş, WeChat üzerinden Çin’de ikamet eden akrabalarıyla iletişim konusunda yasaklamalarla beraber sorun yaşayabilir. Yalnızca vatandaşlara değil Çin’de faaliyette bulunan Amerikan şirketleri de yasak neticesinde zarar görebilir. Apple ve Disney kanadından gelen hükümete uyarı niteliğinde açıklamalar ise yasağın ticari boyutlarını gözler önüne seriyor. Örneğin Apple, Çin’de gerçekleştirdiği iPhone satışlarının büyük kısmını ülkedeki en önemli uygulama olan WeChat’e borçlu. Mahkeme aldığı kararla beraber Amerikalı şirketlerin de durmunu korumuş durumda. Önümüzdeki günlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı ise merak ediliyor.
Akıllı Ev
Xiaomi, antibakteriyel akıllı tuvalet üretti!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Farklı alanlara yatırımlar yaparak bu yelpazeyi genişletmeye devam ediyorlar. Çinli dev, şimdi de akıllı tuvalet üretti.
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Bir tuvaletten daha fazlası
Xiaomi’nin ürettiği antibakteriyel akıllı tuvalet bir tuvaletten beklenmeyecek özelliklere sahip. Tuvalet, Qingyun ve daha üst seviye olan Jingyun olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. İki tuvalette de su haznesiz bir tasarım benimsenmiş. İki modelde de güncel tuvaletlerde karşımıza çıkan jet sifonla birlikte güçlü bir sifon kuvveti vaat edilirken su tasarrufu sağlanıyor. Tuvaletler, tamamen su geçirmez ve IPX4 sertifikasına sahip. Klozet kapağı antibakteriyel bir materyalden üretilmiş ve gürültüyü önlemek için yavaş kapanan bir menteşe kullanılmış.
Tuvaletin dikkat çekici özelliklerinden birisi de otomatik sifon sistemi. Bu sistem sayesinde kalktıktan 5 saniye sonra sifon otomatik çekiliyor. Ayrıca tuvaletteki ilgili bölgeye ayağınızı dokundurarak da sifonu çekebilmek mümkün. Aynı zamanda soğuk kış günleri için klozet kapağını ısıtmak mümkün. İsteğe göre dört kademeli bir ısıtma sunulmuş. Aynı zamanda olası bir cilt yanmasını önlemek için otomatik sıcaklık kontrol sistemi kullanılmış. Üst modelde ekstra olarak özel yıkama modları, sıcak havayla kurutma, masaj modu, su arıtma gibi özellikler mevcut. Ayrıca kendi kendini temizleyen musluğa, uzaktan kumandaya ve akıllı dijital bir ekrana sahip. Alt model 300 dolar civarı bir fiyata, üst model ise 400 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulmuş
Genel
Life Is Strange 2 Episode 1 artık tüm platformlarda ücretsiz!
Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hikayesini anlatan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık ücretsiz!
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Daha önce bir demo sunulmuştu, ancak bu çok daha iyi
Life is Strange 2 2018 yılında çıkış yapmıştı. Toplamda 5 bölümden oluşan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık Steam, PS4 ve Xbox One‘da tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çıktığı sene oyunun bir demosu yayınlanmıştı fakat ilk bölümün tamamen ücretsiz olmasıyla birlikte hem oyunu daha uzun bir süre deneyimleyebiliyor, hem de oyundan kupa ve başarım kazanabiliyorsunuz.
İlk bölümünde Sean ve Daniel Diaz kardeşler, bir aile trajedisinin ardından kaçmaya zorlanıyor. Adeta bir Netflix dizisi gibi ilerleyen yapım çok ağır temaları ele alıyor ve oyuncudan hikayenin gidişatını etkileyecek seçimler yapmasını istiyor.
#LifeIsStrange2 Episode 1 is NOW FREE on PlayStation 4, Xbox One and PC/Steam!
Start your adventure today: https://t.co/RZSmiuJrQV pic.twitter.com/sUdXyDHjAb
— Life is Strange (@LifeIsStrange) September 17, 2020
Life is Strange 2, 26 Eylül 2018‘de ilk bölümüyle oyunculara sunulmuştu. Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen oyun Square Enix tarafından yayınlanmıştı. İlk oyunundan bağımsız ilerleyen ikinci oyun, eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başarmıştı. Geliştirici Dontnod kısa süre önce başka bir seçim tabanlı macera oyunu olan Tell Me Why‘ı yayınladı. Bir sonraki oyunları 1 Aralık‘ta yayınlanacak olan Twin Mirror. Ayrıca Life is Strange serisine üçüncü bir oyun gelecekse, tamamen yeni bir hikaye anlatacak. Eğer Life is Strange 2‘yi tüm bölümleriyle oynamak isterseniz Steam üzerinden 95,96 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.
Oyunun Steam Sayfasına ulaşmak için burayı tıklayınız.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!
iPhone X serisi sonrasında alt modeller haricinde görmediğimiz ‘kırmızı’ renk seçeneği, iPhone 12 Pro modelleri ile geri geliyor. Yalnızca Pro modellerinde sunulacak ‘kırmızı’ renk haricinde ‘lacivert’ renk seçeneği de bulunacak.
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iPhone X serisi sonrasında Product RED’li XR ve SE versiyonları haricinde ana modellerde bulunmayan kırmızı renk seçeneği, söylentilere göre iPhone 12 Pro modelleri ile kullanıcılara sunulacak. Yalnızca Pro modellerde bulunması beklenen kırmızı renk haricinde bir de lacivert renk seçeneği yer alacak.
Kırmızı renk seçeneği, Watch 6 ile benzer
Apple’ın geçtiğimiz günlerde ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtmış olduğu Watch 6 serisinde de kırmızı renk seçeneği bulunuyordu. Analistlere göre Watch 6’da yer alan kırmızı renk seçeneği benzer olarak iPhone 12 Pro modellerinde de bulunacak. Saatini ve telefonunu aynı renkte görmekten hoşlanan ve bunları kombinlemek isteyen birçok kullanıcı için Apple ürünlerindeki kırmızı renk, güzel bir seçenek olacak.
Tasarımda iPhone 4 esinlenmesi ile nostalji yaşatacak
Sızdırılan birçok görsel ve verilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 4’ten ilham alınarak tasarlanmışa benziyor. Daha keskin çerçeve hatları bulunacak olan iPhone 12 ailesi, kullanıcılarına biraz nostalji yaşatabilir. iPhone 12 serisi, arka kısımdaki kare çerçeve içerisinde bulunmaya devam edecek kameralarla beraber selefinden tasarımsal olarak çok da fazla ayrım göstermeyecek. Apple genellikle ana tasarım değişikliklerini iki modelde bir gerçekleştiriyor.
iPhone 12, 5G modemle gelen ilk iPhone olacak
Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde iPad Air 4 ile tanıtımını gerçekleştirdiği, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic, yeni nesil iPhone’larda da kullanılacak. Oldukça performanslı olan işlemci, harici 5G modemi de cihazın bünyesinde bulundurarak 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone modeline güç verecek.
Söylentilere göre bu sene 120Hz tazeleme hızındaki ekranları pas geçen şirket, OLED panelleri baz modellerde de kullanıcılara sunabilir. En düşük konfigürasyonlu iPhone 12 modelinin 649$, iPhone 12 Pro Max’in ise 1099$ fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği düşünülen etkinlikle beraber cihazlar hakkında çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını hep beraber görmüş olacağız.