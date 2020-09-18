Haber
TikTok ve WeChat, ABD’de uygulama mağazalarından yasaklandı
ABD, TikTok ve WeChat uygulamalarının, ülkedeki uygulama mağazalarından indirilmesini yasakladığını duyurdu. 20 Eylül 2020′den itibaren yürürlüğe girecek bu yasaklamayla beraber Amerikan kullanıcıları, telefonlarına söz konusu uygulamaları indiremeyecek ve kullanamayacak.
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ABD Ticaret Bakanlığı bugün yayımladığı genelgede TikTok ve WeChat için aldıkları yeni tedbir kararlarını duyurdu. Bu genelgeye göre, 20 Eylül 2020′den itibaren ABD’deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları üzerinden her iki uygulamayı da indiremeyecek. Ayrıca WeChat’in ABD’deki hizmetlerine de kısıtlama getirildi.
TikTok ve WeChat, ABD’de yasaklandı!
ABD Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili olarak basın açıklamasında şunları söyledi:
“Çin Komünist Partisi (ÇKP), ABD’nin bugün açıkladığı gibi ulusal güvenliğini, dış politikayı ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullanıyor. Bu uygulamaların yasaklanması, erişimini ortadan kaldırarak ve işlevselliklerini önemli ölçüde azaltarak ABD’deki kullanıcıları koruma altına alacaktır.”
Bakanlık Sekreteri Wilbur Ross bu yasaklama kararının, Başkan Trump’ın ABD ulusal güvenliğini garanti altına almak ve ülkeyi ÇKP’den korumak için elinden geleni yapacağının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Ayrıca Wilbur Roos, konuşmasının devamında Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda Çin’in Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerin kötü niyetli bir şekilde toplamasına karşı önemli adımlar attıklarını da vurguladı.
Bu bağlamda 20 Eylül 2020′den itibaren WeChat ve TikTok uygulamalarının, şu işlemleri yapması ABD’de yasaklandı:
- WeChat veya TikTok mobil uygulamalarını, kurucu kodu veya uygulama güncellemelerini ABD’deki bir çevrim içi mobil uygulama mağazası aracılığıyla dağıtmak veya sürdürmek için herhangi bir hizmet sağlanması,
- ABD içinde para transferi veya ödemeleri işleme amacıyla WeChat mobil uygulaması aracılığıyla herhangi bir hizmet sağlanması.
Ek olarak ABD Ticaret Bakanlığı, WeChat için 20 Eylül; TikTok için ise 12 Kasım 2020 itibariyle şu işlemleri de yasakladığını duyurdu:
- ABD’de mobil uygulamanın işleyişini veya optimizasyonunu sağlayan her türlü internet barındırma hizmeti.
- ABD’de mobil uygulamanın işleyişini veya optimizasyonunu sağlayan herhangi bir içerik dağıtım ağı hizmeti sağlanması.
- ABD içinde mobil uygulamanın işlevini veya optimizasyonunu sağlayan doğrudan sözleşmeli veya düzenlenmiş internet geçişi veya eşleme hizmetleri.
- ABD’de geliştirilen ve / veya erişilebilen yazılım veya hizmetlerin işleyişinde mobil uygulamanın kurucu kodunun, işlevlerinin veya hizmetlerinin her türlü kullanımı.
Diğer taraftan, Başkan Trump’ın TikTok’a yönelik ulusal güvenlik endişelerini düzeltmesi için 12 Kasım’a kadar süre verdiği de belirtiliyor. Eğer TikTok, üzerindeki endişeleri bir şekilde atabilirse, yukarıda belirtilen yasaklar kaldırılacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!
Fiyat/performans ürünleriyle göz dolduran Çinli üretici OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihini işaret ediyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sefer Pro modelin olması beklenmiyor.
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OnePlus 8T’nin tanıtım tarihiyle ilgili bilgi, MySmartPrice adlı siteyle anlaşan Ishan Awargal adlı oldukça tanınmış bir kullanıcıdan geliyor. Ishan’a göre süreglelen COVID-19 pandemisi sebebiyle gecikmeler yaşanmazsa OnePlus 8T 14 Ekim’de tanıtılacak.
OnePlus 8T neler sunuyor?
14 Ekim’de tanıtılması ve şirketin bu seneki son cihazı olması beklenen cihazın önceki sızıntılarda birçok özelliği de ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılara göre OnePlus 8T, Samsung telefonlarla birebir aynı tasarımda bir arka kasaya sahip olacak. Bu arka kasa 48 MP’lik geniş açılı ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 5MP’lik makro kamera ve 2MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapacak.
Model, ön tarafta 6.55 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak. Bu düz, AMOLED ekran ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıllı telefon dünyasındaki son trendlerden birine ayak uyduracak. Bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 32 MP’lik ön kamera bulunuyor. Ayrıca ekran altında bulunan parmak izi desteği de güvenlik seçenekleri arasında.
OnePlus 8T, işlemci tarafında Snapdragon 865 taşırken bu işlemciye iki farklı depolama seçeneği eşlik edecek. Satın almak isteyenler 8GB RAM/128 GB depolama ya da 12GB RAM/256 GB depolama seçeneklerinden birini tercih edecek. Batarya konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünen cihaz 4500 mAh kapasitelik pil ve 65W’lık hızlı şarj desteğiyle geliyor.
Vizyon olarak “amiral gemisi katili” telefonları alınabilir fiyatlara sunmayı hedefleyen Çinli şirketin bu en yeni telefonunun fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok. 14 Ekim’de tanıtılacak olan OnePlus 8T, kutudan Android 11 tabanlı kendi işletim sistemi OxygenOS 11 ile çıkacak.
Oyun
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı
Polonyalı oyun şirketi CD Projekt RED’in merakla beklenen oyunu, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı. 19 Kasım’da çıkacak olan oyunun gereksinimleri, bugün yani 18 Eylül’de yapılan Night City Wire isimli canlı yayın etkinliğinde açıklandı. Açıklanan gereksinimler oyuncuları bir hayli sevindirecek cinsten.
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Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri
Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da başta PC, PS4 ve Xbox One nesline olmak üzere çıkışını gerçekleştirecek. Daha sonra yeni nesle de gelişmiş grafikler ve ray tracing (ışın izleme) gibi teknolojilerle birlikte gelecek. PC tarafında 19 Kasım’da doğrudan Ray Tracing ve DLSS 2.0 teknolojisi desteğiyle gelecek. Çıkan videoları oldukça güzel görünen, yansıma efektleriyle etkileyen oyun, sistem gereksinimleriyle şaşırttı. Cyberpunk 2077, işlemci tarafında minimum i5-3570k veya AMD-FX8310’a ihtiyaç duyuyor. Önerilen ise, i7-4790 veya Ryzen 3 3200G. Ekran kartında ise minimum GTX 780 veya RX 470 olarak listelenmiş. Önerilen ise GTX 1060 veya Radeon R9 Fury. Haberin devamında bütün sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310
- Bellek: 8GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470
- Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury
- Depolama: 70 GB SSD
Haber
TikTok CEO’su: Instagram ve Facebook’u desteğe çağırıyoruz!
TikTok geçici CEO’su Vanessa Pappas, ABD’nin 20 Eylül’den itibaren WeChat ve TikTok’u mağazalardan yasaklamasına karşı Facebook ve Instagram taraflarından destek beklediğini söyledi.
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Bugün ABD Ticaret Bakanlığı, Başkan Trump’ın yürütme emrine dayanarak yayımladığı bir genelgeyle beraber TikTok ve WeChat uygulamalarının, 20 Eylül’den itibaren ABD’de uygulama mağazalarından yasaklanmasına hükmetti. Yasağın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber Amerikalı kullanıcılar, söz konusu uygulamaları telefonlarına indiremeyecek. Ayrıca Bakanlık, WeChat ve TikTok’un ülkede bazı faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verdi.
TikTok CEO’su: Instagram ve Facebook’tan destek bekliyoruz!
Bu kararın verilmesinin üzerinden çok geçmeden TikTok’un geçici CEO’su Vanessa Pappas, Facebook ve Instagram’ı herkesin önünde yasağa karşı mücadelelerine katılmaya davet etti. Vanessa Pappas, Instagram CEO’su Adam Mosserri’nin Twitter hesabından paylaştığı “Daha önce de söylemiştim. TikTok yasağı, uzun vadede çok kötü olur.” mesajını yanıtlayarak yazdığı açıklamada rekabeti bırakıp hep beraber yasakla mücadeleye katılmaları gerektiğini vurguladı.
We agree that this type of ban would be bad for the industry. We invite Facebook and Instagram to publicly join our challenge and support our litigation. This is a moment to put aside our competition and focus on core principles like freedom of expression and due process of law.
— Vanessa Pappas (@v_ness) September 18, 2020
TikTok CEO’su Vanessa Pappas’ın açıklaması:
“Bu tür bir yasağın sektör için kötü olacağı konusunda hemfikiriz. Facebook ve Instagram’ı herkesin önünde meydan okumamıza katılmaya ve davamızı desteklemeye davet ediyoruz. Rekabetimizi bir kenara bırakıp ifade özgürlüğü ve hukuk kuralları gibi temel ilkelere odaklanmamızın tam zamanıdır.”
Vanessa Pappas’ın bu çağrısına ise henüz Instagram ve Facebook kanadından bir açıklama gelmedi. Nitekim Pappas’ın bu çağrısı yankı bulacak olsa bile, ABD Hükümeti’nin geri adım atması şu an için mümkün görünmüyor. WeChat ve TikTok, telefonunda hali hazırda yüklü olan Amerikalı kullanıcıların telefonlarında çalışmaya devam edecek; ancak sıfırdan yüklemek isteyenler ise, 20 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek olan tedbir kararından dolayı uygulamaları telefonlarına yükleyemeyecekler.