TikTok ve WeChat, ABD’de uygulama mağazalarından yasaklandı

ABD, TikTok ve WeChat uygulamalarının, ülkedeki uygulama mağazalarından indirilmesini yasakladığını duyurdu. 20 Eylül 2020′den itibaren yürürlüğe girecek bu yasaklamayla beraber Amerikan kullanıcıları, telefonlarına söz konusu uygulamaları indiremeyecek ve kullanamayacak.

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ABD Ticaret Bakanlığı bugün yayımladığı genelgede TikTok ve WeChat için aldıkları yeni tedbir kararlarını duyurdu. Bu genelgeye göre, 20 Eylül 2020′den itibaren ABD’deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları üzerinden her iki uygulamayı da indiremeyecek. Ayrıca WeChat’in ABD’deki hizmetlerine de kısıtlama getirildi.

TikTok ve WeChat, ABD’de yasaklandı!

ABD Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili olarak basın açıklamasında şunları söyledi:

“Çin Komünist Partisi (ÇKP), ABD’nin bugün açıkladığı gibi ulusal güvenliğini, dış politikayı ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullanıyor. Bu uygulamaların yasaklanması, erişimini ortadan kaldırarak ve işlevselliklerini önemli ölçüde azaltarak ABD’deki kullanıcıları koruma altına alacaktır.”

Bakanlık Sekreteri Wilbur Ross bu yasaklama kararının, Başkan Trump’ın ABD ulusal güvenliğini garanti altına almak ve ülkeyi ÇKP’den korumak için elinden geleni yapacağının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Ayrıca Wilbur Roos, konuşmasının devamında Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda Çin’in Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerin kötü niyetli bir şekilde toplamasına karşı önemli adımlar attıklarını da vurguladı.

Bu bağlamda 20 Eylül 2020′den itibaren WeChat ve TikTok uygulamalarının, şu işlemleri yapması ABD’de yasaklandı:

WeChat veya TikTok mobil uygulamalarını, kurucu kodu veya uygulama güncellemelerini ABD’deki bir çevrim içi mobil uygulama mağazası aracılığıyla dağıtmak veya sürdürmek için herhangi bir hizmet sağlanması,

ABD içinde para transferi veya ödemeleri işleme amacıyla WeChat mobil uygulaması aracılığıyla herhangi bir hizmet sağlanması.

Ek olarak ABD Ticaret Bakanlığı, WeChat için 20 Eylül; TikTok için ise 12 Kasım 2020 itibariyle şu işlemleri de yasakladığını duyurdu:

ABD’de mobil uygulamanın işleyişini veya optimizasyonunu sağlayan her türlü internet barındırma hizmeti.

ABD’de mobil uygulamanın işleyişini veya optimizasyonunu sağlayan herhangi bir içerik dağıtım ağı hizmeti sağlanması.

ABD içinde mobil uygulamanın işlevini veya optimizasyonunu sağlayan doğrudan sözleşmeli veya düzenlenmiş internet geçişi veya eşleme hizmetleri.

ABD’de geliştirilen ve / veya erişilebilen yazılım veya hizmetlerin işleyişinde mobil uygulamanın kurucu kodunun, işlevlerinin veya hizmetlerinin her türlü kullanımı.

Diğer taraftan, Başkan Trump’ın TikTok’a yönelik ulusal güvenlik endişelerini düzeltmesi için 12 Kasım’a kadar süre verdiği de belirtiliyor. Eğer TikTok, üzerindeki endişeleri bir şekilde atabilirse, yukarıda belirtilen yasaklar kaldırılacak.