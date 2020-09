TikTok geçici CEO’su Vanessa Pappas, ABD’nin 20 Eylül’den itibaren WeChat ve TikTok’u mağazalardan yasaklamasına karşı Facebook ve Instagram taraflarından destek beklediğini söyledi.

İlginizi çekebilir: TikTok ve WeChat, ABD’de uygulama mağazalarından yasaklandı

Bugün ABD Ticaret Bakanlığı, Başkan Trump’ın yürütme emrine dayanarak yayımladığı bir genelgeyle beraber TikTok ve WeChat uygulamalarının, 20 Eylül’den itibaren ABD’de uygulama mağazalarından yasaklanmasına hükmetti. Yasağın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber Amerikalı kullanıcılar, söz konusu uygulamaları telefonlarına indiremeyecek. Ayrıca Bakanlık, WeChat ve TikTok’un ülkede bazı faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verdi.

Bu kararın verilmesinin üzerinden çok geçmeden TikTok’un geçici CEO’su Vanessa Pappas, Facebook ve Instagram’ı herkesin önünde yasağa karşı mücadelelerine katılmaya davet etti. Vanessa Pappas, Instagram CEO’su Adam Mosserri’nin Twitter hesabından paylaştığı “Daha önce de söylemiştim. TikTok yasağı, uzun vadede çok kötü olur.” mesajını yanıtlayarak yazdığı açıklamada rekabeti bırakıp hep beraber yasakla mücadeleye katılmaları gerektiğini vurguladı.

We agree that this type of ban would be bad for the industry. We invite Facebook and Instagram to publicly join our challenge and support our litigation. This is a moment to put aside our competition and focus on core principles like freedom of expression and due process of law.

— Vanessa Pappas (@v_ness) September 18, 2020