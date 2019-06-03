watchOS 6 çarpıcı yeniliklerle karşınızda! Sürüm neler sunuyor?

watchOS 6 Apple’ın WWDC 2019 geliştiriciler konferansında gün yüzüne çıkmış oldu. Tüm değişiklikleri haberimizde derledik.

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Apple’ın bu sene düzenlemiş olduğu WWDC 2019 etkinliği sayısız yeniliklerle doluydu. Fakat bunlardan en dikkat çekeni tabiki watchOS üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Apple Watch cihazlar için yeni App Store, Sağlık uygulamasına birtakım iyileştirmeler, yüksek sesli ortamlar için geliştirilmiş olan işitme sağlığı uygulaması bunlara dahil oluyor.

watchOS uygulamaları ve App Store

Yapılan geliştirmelerden belki de en büyüğü kuşkusuz App Store uygulamasının watchOS cihazlara direkt erişime açılması oldu. Artık kullanıcılar watchOS 6 ile birlikte doğrudan watchOS uygulamalarına göz atabilir, indirebilir ve satın alabilirler.

watchOS için bir başka yenilik ise Apple’ın yayınlamış olduğu ses API‘siyle ilgili. Yeni sürüm ile Apple, API‘nın getirmiş olduğu değişikliklerle birlikte cihaza bazı uygulamaları dahil etmiş oldu. Bu özellikle birlikte, ses akış uygulamaları (Spotify, Ses kayıt cihazları, v.b.) iOS cihazlardan bağımsız çalışabiliyor.

Günlük kayıtlarınızı spontane tutabileceğiniz sesli notlar uygulaması ve karmaşık işlemlerinizi yapabileceğiniz hesap makinesi de eklenen yenilikler arasında yerini aldı.

Yeni sağlık uygulaması

Aktivite Trendleri : Apple, Aktivite uygulamasındaki yeni “trendler” sekmesiyle birlikte günlük aktivitenizi takip edecek, kullanıcılara aktivite seviyelerinin gün içinde nasıl değiştiğine dair bilgi verecek ve değişimlere göre size çeşitli önerilerde bulunacak.

: Apple, Aktivite uygulamasındaki yeni “trendler” sekmesiyle birlikte günlük aktivitenizi takip edecek, kullanıcılara aktivite seviyelerinin gün içinde nasıl değiştiğine dair bilgi verecek ve değişimlere göre size çeşitli önerilerde bulunacak. Adet Döngüsü Takibi : Apple, Watch’lar watchOS 6 ile artık kullanıcılarının adet döngüsünü izlemelerine yardımcı olacak. Kullanıcılar, belirli semptomları ve ciddiyetleri izleyebilecek ve döngünün ne zaman tekrardan gerçekleşeceğini tahmin edebilecek. Benzer şekilde bebek sahibi olmak isteyenlere doğurganlıkla ilgili tavsiyelerde bulunabilecek.

: Apple, Watch’lar ile artık kullanıcılarının adet döngüsünü izlemelerine yardımcı olacak. Kullanıcılar, belirli semptomları ve ciddiyetleri izleyebilecek ve döngünün ne zaman tekrardan gerçekleşeceğini tahmin edebilecek. Benzer şekilde doğurganlıkla ilgili tavsiyelerde bulunabilecek. İşitme Sağlığı: Apple Watch üzerinde bulunan yerleşik mikrofonuyla, çevredeki ses şiddetini algılayacak ve kullanıcıya ortamdaki ses sağlıyla ilgili bilgi verebilecek. Bu gayet zekice tasarlanmış bir özellik olsa da hepimiz biliyoruz ki bizi kaydeden cihazlar işlerini pek de düzgün yapamıyorlar.

Yeni saat yüzleri ve kayışları

Yeni saat yüzleri, gayet şık görünüyor. En ilgi çekenler arasında, kullanıcıların renk seçenekleriyle kişiselleştirebildikleri degrade renk düzeni veren saat yüzü yer alıyor. Seçilebilir yazı tipleri ve renklerle kalınlaştırılmış numaraları gösteren ekstra iki yüz ve ekranda büyük saat şemasının yer aldığı yörünge takibinin alt tarafta konumlandırıldığı başka bir yüz de kullanıcılara tanıtıldı. Son olarak yeni saat kayışları da farklı renklerle açıklandı. Kayışların içerisinde Pride (gökkuşağı) temalı saat kayışı dikkatleri üzerine çekti.

Apple, watchOS 6′yı bugün itibariyle beta kullanıcılarına açacağını duyurdu. Henüz netleşmese birinci nesil Watch serisi hariç tüm cihazların yeni güncellemeyi alması bekleniyor.