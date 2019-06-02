Apple Geliştiriciler Konferansı’nda bizleri neler bekliyor?

Apple Geliştiricler Konferansı (WWDC) 2019 yarın açılış etkinlikleri ile başlayacak. Apple, bu yıl düzenleyeceği konferansta yazılımsal yenilikleri ile ön plana çıkacağı düşünülüyor.

İlginizi çekebilir : Huawei CEO’su Apple’ı korudu!

iPhone’lara yeni iOS 13 sürümü geliyor

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS‘un yeni sürümünün geliştiriciler konferansında tanıtılması bekleniyor. iOS 13 versiyonu ile beraber kullanıcılar, cihazlarında karanlık modu kullanabilecekler. Ayrıca yeni versiyon birçok Apple uygulama güncellemesini de içinde barındıracak. Sağlık,mesaj ve mail uygulamalarına yeni özelliklerin eklenmesi bekleniyor. iPad kullanıcıları için önemli bir yeniliğin bu paket içerisinde paylaşılacağı düşünülüyor: iPad’i ikincil ekran olarak kullanılması. iOS 13 ile birlikte iPad’in işlevselliği artacak, dizüstü bilgisayar deneyimi mobil cihazda yaşanması kolaylaşacak.

macOS 10.15

Apple bilgisayarlar için geliştirdiği işletim sistemi macOS, geliştiriciler konferansının ardından güncellenmesi beklenen bir başka servis. Söylentiler göre macOS 10.15 versiyonu ile birlikte, iOS uygulama ve oyunlarının bazıları MacoBook ve iMac cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca bu konferansta, iTunes uygulamasının bölünebileceği de konuşuluyor. İçerisinde çeşitli hizmetlerin bulunduğu uygulamanın; müzik uygulaması, podcast uygulaması gibi ayrı servislerde çalışması bekleniyor. iOS 13’te de belirttiğimiz gibi macOS 10.15 kullanan bilgisaylar ile iPad’ler ekran kısmında birbirilerine yardımcı olabilecek. Güncelleme ile birlikte iPad’ler ikincil ekran olarak kullanılabilecek.

watchOS ve tvOS yenilikleri

Akkıl saat teknolojilerinde Apple’ın işletim sistemi watchOS yeni sürümüne kavuşuyor: watchOS 6. watchOS 6 hakkındaki duyumlar maalesef ki diğer yazılımlar kadar ön plana çıkmıyor. Özellikle güncellemenin yeni jenerasyon akıllı saatlere gelebileceği dillendirilirken, uyku takip özelliğinin akıllı saatlerde kullanabileceği belirtiliyor. Muhtemelen, tanıtılan yeni yazılım Apple Watch 2 için paylaşılmayacak ancak Watch 3 serisi ve devamındaki akıllı saatler için erişime açılacak.

tvOS tarafında ise devrimsel yenilikler bekleniyor. Özellikle Google, Stadia ile dikkatleri üzerine çekmişken Apple’ın da bu alanda bir yenilik ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Şirketin buradaki adımı ise iOS, macOS ve tvOS ile eşlenik olarak oyun oynama teknolojisi. Apple ekosistemindeki cihazların Apple Arcade sistemi ile senkronize bir şekilde oyun oynanması kullanıcılara sunulması beklenen özelliklerden. tvOS platformununda içinde bulunacağı teknoloji ile Apple, tvOS’u oyun konsolu formatında da kullanabilmeyi hedefliyor.

Yeni macBook Pro ve daha fazlası

Bloomberg’e göre Apple bu konferansta yeni macBook Pro modelini tanıtabilir. Tasarımsal anlamda değişiklikleri ön plana çıkması beklenen yeni macBook Pro, yepyeni donanımları içinde barındıracak. Ayrıca Apple’ın kendi harici monitörü üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Konferansta tanıtılması beklenen monitör, 31.6 inç boyutunda ve HDR teknolojisine sahip olacak. 6K gibi yüksek çözünürlüğe sahip monitör, mini LED arka aydınlatma ile çalışacak.