Warp Charge 65 adaptörü resmi olarak görüntülendi!

OnePlus, 14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanla OnePlus 8T modelini tanıtacak. Telefon ve özellikleriyle ilgili sızıntılar devam ederken şirketin CEO’su Pete Lau da yaptığı açıklamalarla bu sızıntıların bazılarını doğruluyor. CEO, geçtiğimiz haftaki bir basın toplantısında cihazın Warp Charge 65 adlı hızlı şarj desteğine sahip olacağını onaylamıştı. Lau, bugün ise bu desteği sağlayacak olan adaptörün görüntülerini paylaştı.

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İşte Warp Charge 65 adaptörü!

Pete Lau, Çin’in Weibo adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı görüntülerle bu teknolojiyi onaylamış oldu. Resmi olarak Warp Charge 65 olarak adlandırılacak bu hızlı şarj desteğinin adaptörü ise önceki Warp Charge 30T adaptörüne göre bazı değişiklikler barındırıyor. Adaptör ve kablo OnePlus 8T’nin kutusunda sunularak ekstra harcama gerektirmeyecek.

Daha yuvarlatılmış köşelere ve büyük boyuta sahip olan Warp Charge 65 adaptörü isminden de anlaşılacağı üzere OnePlus 8T’yi 65W hızda şarj edecek. Şirketin verilerine göre telefonun 4500 mAh’lik bataryası bu sayede 15 dakikada %58’e kadar ve 39 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Her iki ucunda da Type-C girişi bulunduran bir kabloyla beraber gelecek olan adaptör ayrıca farklı şarj protokollerini de destekleyecek. Önceki Warp Charge teknolojilerinin yanı sıra 45W’lık desteğiyle MacBook Pro gibi uyumlu cihazlar da bu adaptörle şarj edilebilecek.

Güvenlik konusunda da bazı geliştirmeler yapan OnePlus, hem adaptörde hem de şarj kablosunda gömülü şifreleme çiplerinin bulunduğunu belirtiyor. OnePlus 8T ise bulundurduğu 12 farklı sıcaklık sensörü ve yepyeni bir sıcaklık yayma teknolojisiyle oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.

14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanda bu teknolojiye ait de birçok detayı paylaşmasını bekledeğimiz OnePlus, yeni Warp Charge adaptörünü ve kablosunu ayrıca da satışa sunmayı planlıyor. Böylece sadece OnePlus 8T kullanıcıları değil, dileyen herkes yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilecek.