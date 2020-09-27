Akıllı Telefonlar
Warp Charge 65 adaptörü resmi olarak görüntülendi!
OnePlus, 14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanla OnePlus 8T modelini tanıtacak. Telefon ve özellikleriyle ilgili sızıntılar devam ederken şirketin CEO’su Pete Lau da yaptığı açıklamalarla bu sızıntıların bazılarını doğruluyor. CEO, geçtiğimiz haftaki bir basın toplantısında cihazın Warp Charge 65 adlı hızlı şarj desteğine sahip olacağını onaylamıştı. Lau, bugün ise bu desteği sağlayacak olan adaptörün görüntülerini paylaştı.
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İşte Warp Charge 65 adaptörü!
Pete Lau, Çin’in Weibo adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı görüntülerle bu teknolojiyi onaylamış oldu. Resmi olarak Warp Charge 65 olarak adlandırılacak bu hızlı şarj desteğinin adaptörü ise önceki Warp Charge 30T adaptörüne göre bazı değişiklikler barındırıyor. Adaptör ve kablo OnePlus 8T’nin kutusunda sunularak ekstra harcama gerektirmeyecek.
Daha yuvarlatılmış köşelere ve büyük boyuta sahip olan Warp Charge 65 adaptörü isminden de anlaşılacağı üzere OnePlus 8T’yi 65W hızda şarj edecek. Şirketin verilerine göre telefonun 4500 mAh’lik bataryası bu sayede 15 dakikada %58’e kadar ve 39 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Her iki ucunda da Type-C girişi bulunduran bir kabloyla beraber gelecek olan adaptör ayrıca farklı şarj protokollerini de destekleyecek. Önceki Warp Charge teknolojilerinin yanı sıra 45W’lık desteğiyle MacBook Pro gibi uyumlu cihazlar da bu adaptörle şarj edilebilecek.
Güvenlik konusunda da bazı geliştirmeler yapan OnePlus, hem adaptörde hem de şarj kablosunda gömülü şifreleme çiplerinin bulunduğunu belirtiyor. OnePlus 8T ise bulundurduğu 12 farklı sıcaklık sensörü ve yepyeni bir sıcaklık yayma teknolojisiyle oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.
14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanda bu teknolojiye ait de birçok detayı paylaşmasını bekledeğimiz OnePlus, yeni Warp Charge adaptörünü ve kablosunu ayrıca da satışa sunmayı planlıyor. Böylece sadece OnePlus 8T kullanıcıları değil, dileyen herkes yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini, 5G ağlarını desteklemeyecek!
Bugün ortaya çıkan bazı sızıntılara göre Apple hayranlarının 5G destekli telefonlara ulaşması tahmin edilenden daha zor olacak. 5G bağlantıyı destekleyecek iPhone 12‘nin 1000$’lık fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor. Son zamanlarda çokça konuşulan iPhone 12 Mini ise 5G bağlantıyı desteklemeyecek.
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iPhone 12 Mini nasıl bir fiyattan çıkış yapacak?
The Wall Street Journal analisti Tom Forte, iPhone 12 Mini‘nin 5G‘yi desteklemeyceğini onayladı. Telefonun fiyatının ise 700$ olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de piyasaya sürülen Galaxy S20 Fan Edition 5G için 700$ istendiği düşünülünce Apple‘ı zor günler bekliyor olabilir. Aynı şekilde gelecek aylarda çıkacak olan OnePlus 8T 5G‘de 700$‘dan pahalı olmayacak. iPhone 12 serisinin diğer telefonları ise 5G’yi destekleyecek. 6,1 inçlik ekrana sahip iPhone 12 için 1000$, aynı ekrana sahip iPhone 12 Pro için 1100$ fiyat etiketi bulunacak. En pahalı model olacak iPhone 12 Pro Max ise 1300$ fiyat ile piyasaya çıkacak.
iPhone 12 serisi, son verilere göre 13 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bazı Apple fanları, şirketin 13 sayısını uğursuz bulduğunu ve 20 Ekim‘de cihazları tanıtacağına inanıyor. Henüz net bir bilgi olmasa bile bu iki tarihten birinde kesin olarak duyurulacağını söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar serinin “Mini” telefonunun A14 Bionic yerine B14 adlı daha uygun fiyatlı bir yonga seti kullanacağını paylaşıyor. Fakat bu konu hakkındaki detaylı bilgileri lansmana yakın bir tarihte öğreneceğiz gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Bu yılın mayıs ayında TENAA tarafından NSA ve SA desteğine sahip yeni bir Xiaomi Redmi akıllı telefon ortaya çıkarılmıştı. O günlerde bu telefonun yaklaşmakta olan Redmi Note 10 5G olduğuna dair raporlar bulunuyordu. Şimdi ise bu raporların doğruluğunu kanıtlayacak yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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Redmi Note 10 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi Note 10 5G, TENAA‘da ortaya çıkan özelliklere göre 6,5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Telefonun ekranının en/boy oranı ise 20:9 olacak. Bununla birlikte, görüntülenen TENAA listesinden bugüne kadar Note 10 5G hakkında herhangi bir rapor ortaya çıkmamıştı. Cihazla ilgili bazı spekülasyonlar çıksa bile resmi bir bilgi bulunmuyor. Şimdi ise Note 10 5G hakkında donanım detayları ile ilgili bazı yeni sızıntılar görüntülendi. Sızıntıya göre bu akıllı telefon, Snapdragon 750G yonga seti ile kullanıcılara sunulacak.
Sızıntıda ortaya çıkan cihazların kod adı ise Gauguin ve Gauguin Pro olarak görüntülendi. Bu cihazlardan biri FCC tarafından ortaya çıkarıldı ve isminin Mi 10T Lite olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Mi 10T Lite ve Redmi Note 10 5G‘nin aynı cihaz olması da muhtemel gözüküyor. Bunun haricinde son sızıntılar cihazın bataryası ile ilgili de yeni bilgiler içeriyor. Redmi Note 10 5G‘nin 4820 mAh değerinde bataryası bulunacak. Cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya sürülmesi beklendiği için telefon hakkında yakında daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 Beta, Huawei telefonlara geliyor!
Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği geliştirici konferansında HarmonyOS 2.0 işletim sistemini duyurmuştu. Marka kendi işletim sistemini akıllı telefonlarına taşıyarak sürpriz yaparken, beta sürümün ne zaman kullanılabilir olacağı da netlik kazandı!
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HarmonyOS 2.0 Beta güncellemesi Şubat ayında geliyor!
Konferanstaki sunumda işletim sisteminin akıllı telefonlara da sunulacağı açıklanmış, fakat son tüketici için net bir tarih verilmemişti. Huawei’nin yazılımdan sorumlu AR-GE başkanı Wang Chenglu’nun verdiği bir röportaj, HarmonyOS 2.0’ın ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Chenglu’nun paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS 2.0 Aralık ayından itibaren akıllı telefon geliştiricilerinin kullanımına sunulacak. Son tüketicinin kullanacağı ilk beta sürümünün ise Şubat ayında seçili telefonlara dağıtılması planlanıyor.
Huawei’nin yazılım bağımsızlığının bir göstergesi olan HarmonyOS, ikinci jenerasyonu sayesinde kullanım alanını daha da genişletiyor. İlk versiyonda akıllı televizyon ve router gibi ekosistem ürünleri hedeflenirken, artık mobil ürünler de işletim sisteminin kapsamına girecek. Böylece tüketicilere Android ve iOS haricinde üçüncü bir alternatif daha sunulacak.
Android’den HarmonyOS’a geçiş konusu ise kullanıcılar tarafında sorun yaratmayacağa benziyor. Zira Huawei CEO’su Ren Zhengfei, markaya ait bütün telefonların “birkaç saat içerisinde” HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapabileceğini belirtmişti. Dolayısıyla yeni işletim sistemini denemek isteyenler, akıllı telefonunu değiştirme ihtiyacı duymayacak. Son olarak kutusundan HarmonyOS 2.0 ile çıkacak ilk telefonun 2021’in ilk çeyreğinde tanıtılacağının doğrulandığını belirtelim.