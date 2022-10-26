Snap’ten gelen hayal kırıklığı yaratan sonuçların ve şirketin değerini 2019’un başından bu yana en düşük seviyeye getiren hisse senedi fiyatındaki %28’lik düşüşün ardından, yatırımcılar şimdi dikkatlerini reklam devleri Meta ve Alphabet’e çevirdi. Ayrıca bu hafta Twitter ve Pinterest’ten gelen raporlar ve kendilerine ait büyük reklam işletmeleri olan Amazon ve Microsoft’tan da gelecek olan raporlar ilgi odağı oldu.

Rapor telaşı, web ve mobil reklamcılıkta aşırı şüpheciliğin olduğu bir zamanda geliyor. Meta’nın hisseleri bu yıl %60’tan fazla düştü. Şirketin gelirde düz ikinci bir düşüş bildirmesi bekleniyor. 2022’de %30 düşen Alphabet’in tek haneli satış büyümesi bildirmesi bekleniyor. Pandeminin başlangıcındaki çeyrek dışında, bu, şirket için 2013’ten bu yana en zayıf dönemi işaret edecek.

Ekonomik gerileme ve durgunluk korkuları, birçok pazarlamacının harcamaları dizginlemesine neden oluyor. Aynı zamanda, Apple’ın geçen yılki iOS gizlilik değişikliği, geçmişte reklamları hedeflemek için kullanıcı verilerine dayanan şirketleri – özellikle Snap ve Facebook’u – cezalandırmaya devam ediyor.

UBS analistleri bir raporda, “Çevrimiçi reklamcılık alanındaki duyarlılık, bütçe kesintilerinin daha fazla anekdotlarının yanı sıra reklam verenlerin 4 çeyrek floş umuduyla bazı bütçelerini geri tutmasıyla birlikte son zamanlarda yumuşadı. 2023’e baktığımızda, bu makro belirsizlik seviyesinin ortasında planlamanın, makro buradan önemli ölçüde bozulmasa bile, 2023’te mutabakatın altında büyüme için zemin hazırladığını düşünüyoruz.” dedi.

UBS, hem ekonomik ortam hem de güçlü ABD doları nedeniyle “çevrimiçi reklamcılık grubundaki tahminleri ve fiyat hedeflerini azaltacağını” söyledi. Analistler, dijital reklam ajanslarıyla yapılan görüşmelerde, “birçok reklam direktörünün, belirli bütçeleri geri çektiğini” öğrendiklerini söylediler.

Snap’in raporunda şirket, sonuçların platform değişiklikleri, ekonomik zorluklar ve rekabetten etkilendiğini söyledi. İkinci bir düz çeyrek için Snap, ekonomik yörüngeyi tahmin etmedeki zorluk nedeniyle önümüzdeki dönem için rehberlik sağlamayacağını söyledi. Snap, “Birçok sektördeki reklam ortaklarımızın, özellikle çalışma ortamındaki ters rüzgarlar, enflasyona dayalı maliyet baskıları ve artan sermaye maliyetleri karşısında, pazarlama bütçelerini azalttığını görüyoruz.” dedi.

Üçüncü çeyrek ikinciyi yansıtırsa, Snap’in raporu sektördeki meslektaşları için iç karartıcı sonuçlar doğurabilir. Meta, Twitter, Pinterest ve Google, Snap’in ikinci çeyrekteki düşüşünün ardından beklenenden daha zayıf sonuçlar bildirdi. Yatırımcılar, Snap’in raporunun ardından Pinterest hisselerini %6’dan fazla düşürerek son haftayı önceden planlamaya başladılar. Twitter neredeyse %5 düştü ve Meta %1’den fazla düştü. Alphabet %1’in üzerinde yükseldi. Ancak yine de %2.3 yükselen teknoloji ağırlıklı Nasdaq’ın altında performans gösterdi.

Yatırım Kulübü (Investing Club), Snap’in kötü sonuçlarının genel çevrimiçi reklam pazarını yansıtmama ihtimali olduğunu söyledi. Kulüp, Meta ve Alphabet’in Snap’i gölgede bırakan “çok yönlü dijital ekosistemler inşa ettiğini” söyledi. Böylece bu, şirketleri “zayıf dijital reklam harcamalarına daha bağışık hale getirdi”.

İçindekiler Musk davası ve daha fazlası

Musk davası ve daha fazlası

Bu haftaki endüstri draması kazanç raporlarıyla sınırlı değil. Elon Musk’ın, davadan kaçınmak istiyorsa Twitter satın alımını kapatmak için cuma gününe kadar vakti var. Fikrini defalarca değiştirdikten sonra Musk, işlemi başlangıçta üzerinde anlaşılan hisse başına 54.20 dolardan tamamlayacağını söyledi. Twitter, davayı geri çekmeden önce finansmanın yerinde olduğundan emin olmak istiyor.

Twitter hisseleri geçen hafta 50 doların altında kapandı. Bu da yatırımcıların anlaşmanın kapanacağına hala ikna olmadıklarını gösteriyor. Bu arada, Twitter hala düşük kazanç oranlarıyla mücadele ediyor. Analistler, şirketin bu hafta beklenen kazanç raporunda üçüncü çeyrek gelirinde bir düşüş bekliyorlar.

Dijital reklam işi ikinci çeyrekte %18 büyüyerek sektördeki tüm önemli şirketleri geride bıraktı. Ancak bununla birlikte, çevrimiçi reklamcılık alanındaki parlak noktalardan biri Amazon olabilir. Perakendeciler yaptıkları harcamaları geri çekebilirken, Amazon onlar için daha katı bir platform. Çünkü Amazon’u kullanan insanlar alışveriş yapıyor.

Firmaların markalarını en büyük e-ticaret sitesinde görünür tutabilmeleri için platforma ödeme yapmaları gerekiyor. Ancak Amazon’un ana faaliyet alanı bile bu yıl zarar gördü. Büyüme, pandemi sırasındaki patlama günlerinden bu günlere önemli ölçüde yavaşladı. Genel gelir artışı üç çeyrek boyunca tek hanelerdeydi ve stok yıl için %28 düştü.

Analistler, Amazon kazanç haftasını kapattığında hangi şirketlerin kemerlerini sıktığına dair net bir resme sahip olacak.