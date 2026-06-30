Akıllı telefon pazarındaki başarısını SU7 ve YU7 modelleriyle otomotiv sektörüne de taşıyan Xiaomi, hız kesmeden ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çin’deki otoyol testlerinde ağır kamuflajlı şekilde casus kameralara yakalanan iki kapılı saf elektrikli süper spor otomobil prototipi, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Markanın şu ana kadar ürettiği en radikal ve performans odakli araç olmaya aday prototip, tasarım diliyle şirketin SU7 Ultra modelini ve Gran Turismo simülatörü için hazırladığı dijital Vision GT konseptini akıllara getiriyor.

Tasarımda Safkan Pist Genleri: “Kuğu Boynu” Kanat ve Karbon Detaylar

Henüz üzerinde resmi bir marka amblemi taşımayan ancak gövde hatlarındaki karakteristik detaylarla Xiaomi mühendislerinin elinden çıktığı kesinleşen araç, aerodinamik tarafında tam bir pist canavarı olduğunu kanıtlıyor. Prototipte öne çıkan en çarpıcı tasarım unsurları ise şunlar:

Arka bagaj kapağına doğrudan monte edilmiş, havacılık ve motor sporlarında sıkça kullanılan “kuğu boynu” (swan-neck) sabit karbon fiber arka kanat yüksek hızlarda muazzam bir yere basma kuvveti (downforce) vadediyor.

Aracın arkasında yere yapışmasını sağlayan çok katmanlı devasa bir aerodinamik difüzör yer alıyor.

Çok kollu hafif alaşımlı sportif jantların arasından kendini gösteren yarış tipi parlak sarı fren kaliperleri ve karbon seramik fren diskleri, durma performansının da en üst düzeyde olacağını gösteriyor.

Aracın tavan çizgisi, sürtünmeyi minimuma indirmek adına arkaya doğru akıcı bir damla (teardrop) formuyla alçalıyor.

Fizik Kurallarını Zorlayan Güç: 4 Motor ve 2.054 Beygir!

Otomotiv kulislerinden ve Çinli tedarik zincirlerinden sızan teknik veriler, aracın sadece bir görsel şovdan ibaret olmadığını gösteriyor. Xiaomi’nin mevcut tepe modeli SU7 Ultra’da üç motorlu bir kurulum yer alırken, bu iki kapılı yeni model çıtayı hiper araç (hypercar) seviyesine çıkarıyor:

Araçta, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği ve sektörün en yüksek dönme hızlarına ulaşabilen iki adet tescilli V8s elektrikli motorunun da dahil olduğu dört motorlu (Quad-motor) bir elektrikli tahrik sistemi kullanılacak. Bu sistemin toplamda tam 2.054 beygir (2.028 hp) gibi akılalmaz bir güç üreteceği konuşuluyor. Devasa elektrik deşarj oranlarında batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını engellemek amacıyla, araçta gelişmiş termal disipasyon (ısı dağıtım) döngülerine ve özel bir soğutma mimarisine yer verilecek.

48V Dijital Altyapı ve Akıllı Şasi Dönemi

Bu muazzam gücü yolda tutabilmek için Xiaomi, Smart Chassis 2.0 mimarisini tamamen dijital bir boyuta taşıyor. Araçta yer alacak 48V dijital elektrik dağıtım ağı, her bir tekerlek istasyonunda bağımsız çalışan 4,6 kW gücündeki aktif sönümleme (damping) sistemlerini besleyecek.

Yapay zekâ destekli bu sistem, virajlarda gövdenin yana yatma eğilimini (body roll) saliseler içinde sıfırlayarak tekerleklerin yola maksimum tutunma göstermesini sağlayacak. Ayrıca mekanik bağlantıları ortadan kaldıran tamamen yazılım tabanlı steer-by-wire (kablolu yönlendirme) teknolojisi sayesinde pilot, direksiyon hareketlerine milisaniyelik gecikmesiz tepkiler alacak.

Küresel Genişleme Stratejisinin Amiral Gemisi Olacak

Xiaomi, bu yeni canavarı sadece Çin iç pazarı için tasarlamadı. Sektör analizlerine göre, üretime geçmesi halinde “Xiaomi GT” adını alması beklenen bu iki kapılı halo model, markanın 2027 yılının ikinci yarısında başlatmayı planladığı küresel otomotiv açılımında ve Avrupa pazarında prestij kazanmasında başrolü oynayacak.

Çin’de başlangıç fiyatı 529.900 Yuan (yaklaşık 78.000 Dolar) olan dört kapılı SU7 Ultra modelinin de üzerinde konumlandırılacak olan aracın, lüks elektrikli spor otomobil pazarında Porsche Taycan Turbo GT ve Lotus Evija gibi devlerin karşısına çok daha rekabetçi bir fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor.