HWP’ye hoşgeldiniz. Ben Mert. Bugün Samsung Galaxy S25 FE ile Honor 600’ü kıyaslayacağız. Aradaki 6-7 bin TL’lik farka rağmen Honor 600 ya da S25 FE tercih edilir mi bunları konuşacağız.

Günümüz akıllı telefon pazarında markaların rekabeti artık sadece donanım üzerinden değil, kullanıcının günlük hayattaki konforunu ne kadar artırdığı üzerinden şekilleniyor. Yan yana koyup test ettiğimiz bu iki cihaz, aslında tamamen farklı kullanıcı profillerine hitap eden, kendi içlerinde çok net ayrışan iki ayrı felsefeyi temsil ediyor.

Eğer sizin için bir akıllı telefonun en önemli kriteri kesintisiz bir kullanım ömrü ve fiziksel dayanıklılık ise bütçenizi hiç zorlamaya gerek yok. Honor 600, sunduğu 6400 mAh’lik devasa bataryası, 80W hızlı şarj desteği ve havuzda ya da zorlu şartlarda içinizi tamamen rahat ettirecek IP69K gibi ekstrem sağlamlık sertifikalarıyla bu fiyat bandının en mantıklı seçeneği olarak öne çıkıyor. Gün boyunca şarj aleti aramamak ve telefonu kılıfsız bile kullanırken o düşme korkusunu yaşamamak gerçekten büyük bir lüks. Özellikle yoğun iş temposunda olan veya gün boyu dışarıda vakit geçiren biriyseniz, Honor 600 size 29.000 TL’lik fiyatıyla tam bir fiyat/performans canavarı deneyimi sunacaktır.

Ancak madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, işin rengi biraz değişiyor. Eğer telefonunuzda saf işlemci gücü, profesyonel video kayıt yetenekleri ve oturmuş bir ekosistem arıyorsanız, aradaki 6-7 bin TL’lik fiyat farkını vererek Samsung Galaxy S25 FE modeline geçiş yapmak kesinlikle çok daha ileriye dönük ve mantıklı bir yatırım olacaktır. Exynos 2400 işlemcisinin sunduğu kas gücü, oyunlarda ve ağır işlerde Honor’u bariz bir şekilde geride bırakıyor. Bunun yanı sıra, özellikle düşük ışık koşullarındaki ezici kamera performansı, ön ve arka kameralarda sunulan 4K 60 fps video kayıt yeteneği ve Samsung’un artık hayatımızın bir parçası haline gelen, anlık çeviri gibi günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka özellikleri S25 FE’yi gerçek bir “amiral gemisi alternatifi” yapıyor.

Günün sonunda benim kişisel tercihim, sunduğu ham güç ve video kalitesi sebebiyle Galaxy S25 FE’den yana olurdu. Fakat videonun içinde de çıtlattığım gibi, bu senaryoda çok daha akıllıca ve ezber bozan bir hamle yapmak da mümkün. Eğer bütçenizi optimize etmek ama Samsung kalitesinden ve performansından da ödün vermek istemiyorsanız, şu anki piyasa koşullarında fiyatı iyice dengelenmiş olan Galaxy S24 FE modeline yönelmek, neredeyse benzer bir deneyimi çok daha ekonomik bir şekilde elde etmenizi sağlayabilir. Yani bu kıyaslamanın en gizli ve en mantıklı kazananı aslında S24 FE olabilir.

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