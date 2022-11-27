Thomas Schafer, Temmuz ayından beri Volkswagen’in başında bulunuyor ancak şirketin bir takım sorunlarından dolayı 3 aydır meşgul. Bunlardan ilki, dokunmatik kontroller. Şirket bunları düzelteceğini zaten açıkladı.

Sıradaki en büyük sorun, bilgi-eğlence sistemi. VW Group, yazılımıyla ilgili sorunlardan sonunda rahatsız oldu ve düzeltme yoluna gidiyor.

VW yeni araçları piyasaya sürmek için birçok hata yapıldığını itiraf etti. MIB3 platformu, VW Grubu genelinde yaygın olarak kullanılıyor ve şirket, bu kış kullanıma sunulmaya hazır olan ilk yazılım güncellemeleri ile şimdiden anlamlı çözümler üzerinde çalışıyor.

Dokunmatik kontroller gibi donanım sorunları biraz daha uzun sürecek, yeni CEO 18 ay içinde tüm yeni VW arabalarının gelecek yıldan itibaren dokunmatik kontrollere sahip olmayan yeni direksiyona sahip olacağına ve ilk otomobilin Tiguan olacağına söz verdi.

Yeni bir VW, Skoda veya Seat kullandıysanız dokunmatik kontrollerinin ışıklarının yanmadığını fark etmişsinizdir. Güvenlik sebebiyle VW kontrollerin ışıklarını kapattı. En azından söyledikleri bu şekilde. Ancak sizinde tahmin ettiğiniz üzere bu bir ihmal.

Shafer’e göre yeni bilgi-eğlence sistemi çok daha hızlı ve birçok yeni özellikle gelecek. Artık şirketin odak noktası olan yazılım geliştirme ile OTA güncellemeleri sunacak. VW arabalarında tek tip bir şalt düzeni olacak, yani bir ses kontrolü veya belirli bir işlev aramanıza gerek kalmayacak. VW arabalardan birine bindikten sonra hepsini tanıyacaksınız.

VW Group çok büyük bir şirket ve bunun gibi büyük değişiklikleri uygulamak zaman alacak. Aceleye getirilmiş bir geliştirmenin hatta küçük bir hatanın bile nasıl kontrolden çıkıp yüz binlerce müşteri için sorunlara yol açabileceğini unutmamak lazım. Bu hatalar, önceki CEO’nun işine mal oldu. Aslında bu sorunları çözmeye çalışan Herbert Diess idi. VW’nin gerçekten bir düzeltme yapıp yapmadığını zaman gösterecek.