Volkswagen, Vosvos efsanesine hazırladıkları videoyla veda etti!

Volkswagen, Vosvos olarak bilinen yılların efsanesi nam-ı değer “Beetle” modeline hazırladıkları reklam videosuyla veda etti.

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Markanın, kaplumbağaya benzer tasarımla Adolf Hitler’in emriyle ortaya çıkan efsanevi aracı için yolun sonuna geldi. Aracın üretim faaliyetleri geçtiğimiz aylarda tamamen durdurulmuştu. Volskwagen için tarihin başlangıcı olarak tanımlanan Beetle, Nazi dönemi içindeki elitler için üretilmişti. Volswagen, bu efsaneyi gönüllerde yaşatabilmek için bir kısa film yayınladı.

Beatles’ın “Let It Be” şarkısının cover’ı duyulan videonun finalinde Beetle gökyüzüne yükseliyor. Otomobil dünyasında önemli yer tutan Beetle, Herbie the Love Bug gibi filmlerle gönüllerde taht kuran orijinal modeliyle 2003 yılına kadar üretimde kalmıştı.

1998 yılında New Beetle adında bir modelle yola devam etmiş, 2011 yılında ise yenilenerek coupe havasına bürünmüştü. 1938 yılında Ferdinand Porsche tarafından “halkın arabası” olarak dizayn edilen Beetle için Volkswagen Group Amerika’nın CEO’su Scott Keogh, “Veda zamanı geldi ancak markamızın gelişiminde oynadığı rolüyle Beetle’ı asla unutmayacağız” demişti.

İlk olarak 1940-1945 döneminde üretilen otomobil modeli için birçok saftan bu model tutmaz ithamlarında bulunuldu. İkinci dünya savaşı bittiğinde Volswagen fabrikası tamamen İngiliz saflarının eline geçer.

Üretim tesisleri İngiltere’ye taşınmak istenmez. Üretilen araçlar da bireysel kullanıcıya uygun görülmediğinden araçların üretimi işgal boyunca İngiliz ordusunun araç üretim faaliyetleri için kullanılır. Böylece, hikaye başladığı gibi sonlanmamış olur.

Volskwagen Bettle neden bu kadar tuttu?

Bettle; arkadan motorlu, arkadan çekişli, hava soğutmalı dört silindirli boxer motoru ve sürtünmeyi azaltan kasası, iki kapılı yapısıyla o yıllardaki araçlardan çok farklıydı.

Mini, Citroen 2CV ve Fiat 500’de olduğu gibi, Bettle için de “uzun süre yaşamaz” denmiştir. Ama 1960’lardan beri, hippi hareketi ve “gezme kültürü” ile birlikte “kült” bir araç olarak görülmüştür ve bunun sebebiyse benzersiz “acayip” ve farklı tasarımı olmuştur. Gerçekten de o yılların filmlerine veya o yılları anlatan filmlere baktığımızda bunu görebiliyoruz.

Hitler, aracın fiyatının bir motosikletin fiyatından biraz daha fazla olmasını istemiştir. Öyle de olmuş, Volkswagen Beetle’ın fiyatı muadillerine göre düşük olmuştur. Böylece yayılması da aslında kolay olmuştur.