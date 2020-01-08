Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S!

CES 2020’de küçük duyurular dışında yeni ürün tanıtımı gerçekleştirmeyen Sony, büyük bir sürpriz yaparak elektrikli otomobil konseptini duyurdu. Sony Vision-S, Japon markanın geliştirdiği otomotiv teknolojilerini şık bir tasarım ile gözler önüne seriyor!

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Sony Vision-S, otomobil teknolojilerinde gelinen noktayı gösteriyor

Yalnızca otomotiv gündeminin değil, teknoloji gündeminin de ilgisini çeken Sony Vision-S, CES 2020’nin gözde ürünleri arasına girmeyi başardı. Konsept bir elektrikli model olan araç; Magna Steyr, Bosch, Benteler, Continental, ZF, Qualcomm, NVIDIA ve BlackBerry gibi köklü şirketlerin işbirliği sayesinde ortaya çıkmış. Vision-S konseptinin şık tasarımı kadar içerisinde barındırdığı teknolojiler de dikkat çekiyor. “Oval algılama” adlı teknoloji; aralarında CMOS, 3D ToF, radar, LIDAR ve ultra sonik sensörlerin bulunduğu toplam 33 sensörden destek alıyor. Böylece araç içinde ve etrafındaki nesnelerin algılaması hatasız şekilde sağlanıyor.

Kullanıcı deneyimine önem veren Sony, Vision-S’in iç mekanını adeta ev rahatlığı sunan teknolojiler ile doldurmuş. Son olarak TOGG’da gördüğümüz boydan boya üçlü ekran ve kameralı dikiz aynası, elektrikli konseptin odak noktasını oluşturuyor. Sürücü ve yolcunun araç içerisinde rahat zaman geçirmesini sağlayan tek parça ekran, kullanıcının isteğine göre kişiselleştirilebiliyor. Araçta yer verilen makine öğrenimi özelliği ise akıllı detayları sayesinde bambaşka bir deneyime imza atıyor. Örneğin, yolculardan biri uyuduğu takdirde araç bunu otomatik olarak algılayarak bağımsız tasarlanmış koltukların sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

Eğlence sistemi tarafında ise 360 Reality Audio teknolojisi dikkat çekiyor. 4 koltuk dahil olmak üzere aracın pek çok yerinde bulunan gelişmiş hoparlör sistemi, sürücü ve yolcuyu etrafına alan müzikal deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı telefon uygulaması ile müziği değiştirme, kabin sıcaklığını ayarlama hatta aracı park yerinden çağırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Sony Vision-S, gelişmiş seyir kontrolüne imkân tanıyan Seviye 2+ otonom sürüş özelliği barındırıyor. Ancak aracın güçlü teknik altyapısı, Seviye 4 ve üzeri tam otonom sürüşü sağlayacak bir yazılım güncellemesine de şimdiden hazırlık sunuyor. Performans tarafında 268 beygir güç üreten çift elektrik motoru, elektrikli otomobili 0’dan 100 km hıza 4.8 saniyede ulaştırıyor.

Oldukça şık ve akıcı bir tasarıma sahip olan Sony Vision-S, pek çok çevreden olumlu görüş alsa da konsept bir model olarak kalacak. Zira Sony, otomotiv endüstrisi için geliştirdiği teknolojileri markalara sunmak için geliştirdiğini belirtiyor.