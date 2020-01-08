Otomobil
Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S!
CES 2020’de küçük duyurular dışında yeni ürün tanıtımı gerçekleştirmeyen Sony, büyük bir sürpriz yaparak elektrikli otomobil konseptini duyurdu. Sony Vision-S, Japon markanın geliştirdiği otomotiv teknolojilerini şık bir tasarım ile gözler önüne seriyor!
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Sony Vision-S, otomobil teknolojilerinde gelinen noktayı gösteriyor
Yalnızca otomotiv gündeminin değil, teknoloji gündeminin de ilgisini çeken Sony Vision-S, CES 2020’nin gözde ürünleri arasına girmeyi başardı. Konsept bir elektrikli model olan araç; Magna Steyr, Bosch, Benteler, Continental, ZF, Qualcomm, NVIDIA ve BlackBerry gibi köklü şirketlerin işbirliği sayesinde ortaya çıkmış. Vision-S konseptinin şık tasarımı kadar içerisinde barındırdığı teknolojiler de dikkat çekiyor. “Oval algılama” adlı teknoloji; aralarında CMOS, 3D ToF, radar, LIDAR ve ultra sonik sensörlerin bulunduğu toplam 33 sensörden destek alıyor. Böylece araç içinde ve etrafındaki nesnelerin algılaması hatasız şekilde sağlanıyor.
Kullanıcı deneyimine önem veren Sony, Vision-S’in iç mekanını adeta ev rahatlığı sunan teknolojiler ile doldurmuş. Son olarak TOGG’da gördüğümüz boydan boya üçlü ekran ve kameralı dikiz aynası, elektrikli konseptin odak noktasını oluşturuyor. Sürücü ve yolcunun araç içerisinde rahat zaman geçirmesini sağlayan tek parça ekran, kullanıcının isteğine göre kişiselleştirilebiliyor. Araçta yer verilen makine öğrenimi özelliği ise akıllı detayları sayesinde bambaşka bir deneyime imza atıyor. Örneğin, yolculardan biri uyuduğu takdirde araç bunu otomatik olarak algılayarak bağımsız tasarlanmış koltukların sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
Eğlence sistemi tarafında ise 360 Reality Audio teknolojisi dikkat çekiyor. 4 koltuk dahil olmak üzere aracın pek çok yerinde bulunan gelişmiş hoparlör sistemi, sürücü ve yolcuyu etrafına alan müzikal deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı telefon uygulaması ile müziği değiştirme, kabin sıcaklığını ayarlama hatta aracı park yerinden çağırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor.
Sony Vision-S, gelişmiş seyir kontrolüne imkân tanıyan Seviye 2+ otonom sürüş özelliği barındırıyor. Ancak aracın güçlü teknik altyapısı, Seviye 4 ve üzeri tam otonom sürüşü sağlayacak bir yazılım güncellemesine de şimdiden hazırlık sunuyor. Performans tarafında 268 beygir güç üreten çift elektrik motoru, elektrikli otomobili 0’dan 100 km hıza 4.8 saniyede ulaştırıyor.
Oldukça şık ve akıcı bir tasarıma sahip olan Sony Vision-S, pek çok çevreden olumlu görüş alsa da konsept bir model olarak kalacak. Zira Sony, otomotiv endüstrisi için geliştirdiği teknolojileri markalara sunmak için geliştirdiğini belirtiyor.
Otomobil
Yerli otomobili yerinde gördük! TOGG özellikleri neler? Ne düşünüyoruz?
Yerli otomobilimiz Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yani TOGG markasıyla tanıtıldı. C sınıfı iki farklı SUV ve C sınıfı sedan prototipinin tanıtıldığı lansmanda TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri ve tanıtımları yer aldı.
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Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor.
Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek. Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor.
Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.
Otomobil
Yerli otomobil modelimiz tanıtıldı! Yerli üretimin yeri belli oldu!
Yerli otomobil, bugün öğlen saatlerinde yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sunumuyla yerli otomobilimiz resmen duyurulmuş oldu.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun oluşumuyla tasarımına başlanan araç, lüks dizaynıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin tanıtılacağıyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan gelmeye başlamıştı. Bu anonsun üzerinden çok vakit geçmeden TOGG’un kendi Twitter hesabı üzerinden, yapılan açıklamalarla detaylanmaya başlamıştı.
Sonuç olarak, bugün beklenen an geldi ve Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı.
Yerli otomobil özellikleri neler? Ne vadediyor?
TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor. Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek.
Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor. Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak.
Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.
Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programında (Euro Ncap), araç 5 yıldız programına uygun tasarlanmış. Bu sıralama yeni araçların konfor standartlarına ne kadar uygun olduğunu belirleyen bir program olarak karşımıza çıkıyor.
Yerli üretimin merkezi Gemlik’te kuruluyor!
Yerli arabamız, Gemlik’te bulunan 4,5 km’lik askeri arazinin üzerinde konumlandırılacak ve üretimlerine hız kesmeden başlanacak. 2022 yılında yerli aracımızı piyasada görmenin gururunu yaşayacağız.
TOGG resmi hesabından arabaların tanıtım videosu yayınlandı!
Yeni Lige yolculuğum başladı…
Teşekkürler Türkiyem!#YeniLigeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/bCa1dtfo8Z
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2019
Haber
Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde şirket CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmış ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri epeyce üzerine çekmişti. Bu farklı tasarım, dizüstü bilgisayarlara da ilham kaynağı olacağa benziyor.
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Tesla araçların, otomobil pazarında eğlence odaklı özelliklere sahip tek marka olmasından ötürü böyle bir paylaşımın yapıldığı tahmin ediliyor.
Sıra dışı tasarım: Tesla Cybertruck
Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan araç, tanıtımının üzerinden bir hafta bile geçmeden 200 bin ön sipariş almayı başardı. Aracın en gelişmiş versiyonu, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken, bu haliyle piyasadaki bir çok yüksek performanslı otomobili geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonları 3,500 kilo taşıma ve 14 bin kilo çekme kapasitesine sahip. Cybertruck ile ilgili bilgileri, buradaki yazımıza göz atarak daha da detaylı olarak inceleyebilirsiniz.