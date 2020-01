Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S!

CEO Elon Musk ve şirketin en yeni elektrikli arazi aracı Cybertruck, güçlü dizüstü oyun bilgisayarlarıyla tanınan Razer‘a ilham vermiş gözüküyor. Aracın tasarımından fazlasıyla etkilenen Razer CEO’su Min-Liang Tan, twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Cybertruck temalı bir dizüstü bilgisayar fikri olduğunu belirtti. Hızını alamayan Tan, “Yeni bir laptop tasarımı arıyorsanız, CyberBlade burada” imalı bir tweet atarak Musk‘a seslendi.

.@elonmusk in case you're looking for a new laptop here's a concept @Razer Blade cross over (CyberBlade? :D) that would probably also run @CyberpunkGame when it's out pic.twitter.com/TDYeGSKBZK

— Min-Liang Tan (@minliangtan) December 4, 2019