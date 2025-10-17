One UI 8.5 güncellemesi beklenenden çok daha fazlasını mı sunacak? Samsung’un yeni arayüzü hakkında sızan bilgiler, kullanıcıların pil performansını kökten değiştirecek bir yeniliğe işaret ediyor. Peki bu güncellemeyle birlikte telefonlarımız gerçekten daha uzun ömürlü hale mi gelecek?

One UI 8.5 ile pil ömrü artacak! Samsung bombayı patlattı

One UI 8.5, yalnızca küçük tasarım değişiklikleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda pil optimizasyonunu yepyeni bir seviyeye taşıyor. En dikkat çeken yenilik, “Network Battery Saver” adı verilen akıllı güç tasarrufu modu oldu. Bu özellik, Samsung’un geliştirdiği “Kişisel Veri Zekâsı” sistemini kullanarak telefonun kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve cihaz kullanılmadığında ağ etkinliğini otomatik olarak kısıtlıyor.

Yani telefon siz uyurken ya da uzun süre dokunmadığınızda gereksiz ağ trafiğini kapatarak pil ömrünü uzatıyor. Samsung’un bu adımı, Android Authority tarafından yapılan kod incelemelerinde ortaya çıktı. Sızan bilgiler, sistemin kullanıcıların günlük rutinlerini analiz ettiğini ve bu verilerle enerji tüketimini minimuma indirdiğini gösteriyor. Ayrıca, kullanıcılar bu özelliği manuel olarak da yönetebiliyor.

Ayarlardan hangi uygulamaların “Kişisel Veri Zekâsı” erişimine sahip olacağını belirlemek mümkün. Bu da hem gizlilik hem de enerji verimliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özelliğin etkinleşmesi için kullanıcıların önce “Kişisel Veri Zekâsı” sistemini aktif hale getirmesi gerekiyor.

Sonrasında telefon, arka planda çalışan senkronizasyon işlemlerini, bildirimleri ve gereksiz ağ sorgularını azaltarak güç tüketimini ciddi ölçüde düşürecek. Özellikle Çinli rakiplerine kıyasla Galaxy S25 serisi gibi modellerin daha küçük bataryalara ve daha yavaş şarj hızlarına sahip olduğu düşünülürse, bu yenilik fark yaratabilir.

Yeni güncellemenin 2026 yılının ilk çeyreğinde, Galaxy S26 ailesiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Ardından mevcut amiral gemileri kısa süre içinde bu sürümü alacak. Türkiye’deki kullanıcılar için de dağıtımın yılın ilk yarısında başlaması öngörülüyor. Samsung, son dönemde sıkça konuşulan yapay zekâ odaklı güncellemeler yerine, One UI 8.5 ile daha kullanıcı dostu ve pratik bir yeniliğe imza atıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 ile gelen “Network Battery Saver” özelliği sizce günlük kullanımda fark yaratır mı? Yeni arayüzün Türkiye’deki Galaxy kullanıcılarına sunduğu deneyimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!