Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!

Razer, bugün yaptığı açıklama ile Project Hazel ismiyle üzerinde bir süredir çalıştığı N95 maske projesinin Beta programını duyurdu. Açıklamada ürünün isminin Razer Zephyr olacağı belirtilirken Beta testine katılabilmek için Razer’ın internet sitesinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ

— R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021