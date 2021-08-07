Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!

Volkswagen, ilk elektrikli coupe SUV modeli olan Volkswagen ID.5 GTX‘in ilk görsellerini paylaştı. İşte karşınızda Volkswagen ID.5 GTX!

Volkswagen için yeni bir soluk niteliğinde olan Volkswagen ID.5 GTX‘e ait görüntüler bugün paylaşıldı. Yakın bir tarihte tanıtılması beklenilen ve Volkswagen‘in ilk elektrikli coupe SUV modeli olan ID.5 GTX bugün kendisini tüm otomobil pazarına gösterdi.

2020 yılında hatchback kasa tasarımına sahip ID.3 modelini piyasaya süren Volkswagen, ardından ID.4 adlı SUV modeli ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi yeni bir SUV modelini daha pazara sürmeyi planlayan Volkswagen, bu sefer biraz daha farklı bir tasarıma yöneliyor ve coupe-SUV kasa tipindeki aracını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Volkswagen’in ilk elektrikli coupe-SUV modeli Volkswagen ID.5 GTX!

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Volkswagen’den tam elektrikli coupe-SUV!

Son yıllarda çevre kirliliğiniz azaltmak gibi birçok nedenden dolayı elektrikli otomobil konseptine geçen otomobil üreticileri, artık bu alanda da birbirleri ile yarışıyor. Hibrit otomobiller ile elektrikli döneme geçiş yapan firmalar, artık her kasa tipinde tamamen elektrikli modeller üretiyorlar. Bu firmalardan birisi de Volkswagen.

Daha önce ID.3 ve ID.4 modelleri ile karşımıza çıkan Volkswagen, bu sefer çok yakışıklı bir SUV ile geliyor. Volkswagen ID.5 GTX ismini alan aracın ilk olarak tasarımına bakacak olursak ön tarafta kavisli ve oldukça şık görünen bir tasarım kullanıldığını söyleyebiliriz. Farların ledlerinin panjur ile birleşmesi araca çok farklı bir hava katarken, tampondaki hava girişlerinin biraz daha köşeli bir tasarıma sahip olması aracı ön taraftan gerçekten çok güçlü göstermiş.

Aracın arka tarafına geçtiğimizde kamuflajdan fazla belli olmasa da bagaj üstünde bir rüzgarlık görüyoruz. Yine bu rüzgarlığın köşeli tasarımını tamamlayan arka tampon çizgileri araca gerçekten çok sportif bir hava katmış. Yine fark ettiğiniz gibi arka tarafta da LED stoplar kullanan Volkswagen, logosunun altına “GTX” yazısını eklemeyi ihmal etmemiş.

Son olarak araca yandan baktığımızda ise kocaman davlumbazların içine yerleştirilmiş kocaman jantlar gözümüze çarpıyor. Tasarım çizgileri ile elektrikli otomobil konseptini yansıtan bu jantlar, boyutu ve şekli itibarı ile gerçekten çok sportif duruyor. Ayrıca aracın arkasına doğru yükselen omuz çizgisi aracın arka tarafını epey havalı gösteriyor.

Motor tarafına bakacak olursak aslında ID.4’ün coupe versiyonu diyebileceğimiz bir araç olan ID.5 GTX, Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre iki adet motora sahip olacak. Ayrıca dört tekerden çekiş (AWD) sistemi ile donatılan ID.5 GTX, sadece bu detaylarla bile güçlü bir araç olacağını hissettiriyor. Zaten ID.5 GTX hakkında başka bir bilgi de bulunmuyor.

Ancak söylenilenlere göre ID.5 GTX modelinin ID.4 GTX ile aynı güce sahip olacağı söyleniliyor. Bu durumda ID.5 GTX‘in yaklaşık 295HP gibi bir beygir gücü üreteceğini söyleyebiliriz. Ayrıca 77kWh pil ile gelmesi beklenilen Volkswagen ID.5 GTX, yaklaşık 500 km gibi bir menzil sunacak.

Genel olarak baktığımızda Volkswagen ID.5 GTX gerçekten çok yakışıklı ve sportif gözüküyor. 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Volkswagen ID.5 GTX, bakalım daha ne gibi özellikler ile geliyor.