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Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!
Volkswagen, ilk elektrikli coupe SUV modeli olan Volkswagen ID.5 GTX‘in ilk görsellerini paylaştı. İşte karşınızda Volkswagen ID.5 GTX!
Volkswagen için yeni bir soluk niteliğinde olan Volkswagen ID.5 GTX‘e ait görüntüler bugün paylaşıldı. Yakın bir tarihte tanıtılması beklenilen ve Volkswagen‘in ilk elektrikli coupe SUV modeli olan ID.5 GTX bugün kendisini tüm otomobil pazarına gösterdi.
2020 yılında hatchback kasa tasarımına sahip ID.3 modelini piyasaya süren Volkswagen, ardından ID.4 adlı SUV modeli ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi yeni bir SUV modelini daha pazara sürmeyi planlayan Volkswagen, bu sefer biraz daha farklı bir tasarıma yöneliyor ve coupe-SUV kasa tipindeki aracını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Volkswagen’in ilk elektrikli coupe-SUV modeli Volkswagen ID.5 GTX!
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Volkswagen’den tam elektrikli coupe-SUV!
Son yıllarda çevre kirliliğiniz azaltmak gibi birçok nedenden dolayı elektrikli otomobil konseptine geçen otomobil üreticileri, artık bu alanda da birbirleri ile yarışıyor. Hibrit otomobiller ile elektrikli döneme geçiş yapan firmalar, artık her kasa tipinde tamamen elektrikli modeller üretiyorlar. Bu firmalardan birisi de Volkswagen.
Daha önce ID.3 ve ID.4 modelleri ile karşımıza çıkan Volkswagen, bu sefer çok yakışıklı bir SUV ile geliyor. Volkswagen ID.5 GTX ismini alan aracın ilk olarak tasarımına bakacak olursak ön tarafta kavisli ve oldukça şık görünen bir tasarım kullanıldığını söyleyebiliriz. Farların ledlerinin panjur ile birleşmesi araca çok farklı bir hava katarken, tampondaki hava girişlerinin biraz daha köşeli bir tasarıma sahip olması aracı ön taraftan gerçekten çok güçlü göstermiş.
Aracın arka tarafına geçtiğimizde kamuflajdan fazla belli olmasa da bagaj üstünde bir rüzgarlık görüyoruz. Yine bu rüzgarlığın köşeli tasarımını tamamlayan arka tampon çizgileri araca gerçekten çok sportif bir hava katmış. Yine fark ettiğiniz gibi arka tarafta da LED stoplar kullanan Volkswagen, logosunun altına “GTX” yazısını eklemeyi ihmal etmemiş.
Son olarak araca yandan baktığımızda ise kocaman davlumbazların içine yerleştirilmiş kocaman jantlar gözümüze çarpıyor. Tasarım çizgileri ile elektrikli otomobil konseptini yansıtan bu jantlar, boyutu ve şekli itibarı ile gerçekten çok sportif duruyor. Ayrıca aracın arkasına doğru yükselen omuz çizgisi aracın arka tarafını epey havalı gösteriyor.
Motor tarafına bakacak olursak aslında ID.4’ün coupe versiyonu diyebileceğimiz bir araç olan ID.5 GTX, Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre iki adet motora sahip olacak. Ayrıca dört tekerden çekiş (AWD) sistemi ile donatılan ID.5 GTX, sadece bu detaylarla bile güçlü bir araç olacağını hissettiriyor. Zaten ID.5 GTX hakkında başka bir bilgi de bulunmuyor.
Ancak söylenilenlere göre ID.5 GTX modelinin ID.4 GTX ile aynı güce sahip olacağı söyleniliyor. Bu durumda ID.5 GTX‘in yaklaşık 295HP gibi bir beygir gücü üreteceğini söyleyebiliriz. Ayrıca 77kWh pil ile gelmesi beklenilen Volkswagen ID.5 GTX, yaklaşık 500 km gibi bir menzil sunacak.
Genel olarak baktığımızda Volkswagen ID.5 GTX gerçekten çok yakışıklı ve sportif gözüküyor. 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Volkswagen ID.5 GTX, bakalım daha ne gibi özellikler ile geliyor.
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Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor!
Xiaomi’nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5 lansmandan önce görüntülendi. Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor.
Teknoloji pazarının ünlü isimlerinden birisi olan Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad serisinin yeni modeli Xiaomi Mi Pad 5, çok yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihaz tanıtımdan önce bir teaser ile kendini gösterdi. Gelin Xiaomi Mi Pad 5 hakkında bilinenlere göz atalım ve lansman tarihinden bahsedelim.
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Xiaomi Mi Pad 5 klavye desteği ile geliyor!
Son günlerde isminden fazlaca söz ettiren Xiaomi yeni tablet modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad 4’ten sonra oldukça beklenilen bir model olan Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip bir cihaz. Ancak şimdilik en dikkat çekici detay, Mi Pad 5’in klavye ve kalem desteği suınması.
Xiaomi tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda bariz bir şekilde klavye ve kalemin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi Mi Pad 5 bir tablet olmasının yanı sıra klavye desteği ile laptop işlevi de görecek. Ayrıca kalem desteği ile çok rahat bir kullanım sunacak.
Öte yandan cihaz hakkında gelen diğer bilgilere göz atarsak Mi Pad 5’in üç farklı versiyonunun bulunacağı söyleniliyor. Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pad olmak üzere üç farklı versiyon ile gelmesi beklenilen Mi Pad 5, yine söylentilere göre bu cihazları işlemcileri ile birbirinden ayırıyor.
İddialara göre bahsi geçen üç versiyon da 10.9 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile birlikte gelecek ve bu ekranlar 120Hz yenileme hızı sunacak. Ancak cihazlar arasındaki fark işlemci kanadında oluşacak. Zira Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Mi Pad 5 Lite Snapdragon 860 ile karşımıza çıkacak.
Xiaomi Mi Pad 5 ne zaman tanıtılacak?
Herkesin merak ettiği soru aslında bir süre önce belli idi. Birkaç hafta önce Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağı söylenilen Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten bu ay içerisinde tanıtılacak. Hatta tanıtım için net tarih 10 Ağustos olarak verilmiş. Bu durum lansmana çok kısa süre kaldığını gösterirken, diğer yandan da iddia edilen diğer bilgilerin doğruluğunu da işaret ediyor. Ancak Xiaomi Mi Pad 5 tanıtılmadan bu bilgiler sadece iddia diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi Pad 5 güzel görünüyor. Klavye ve kalem desteği şimdilik kesin özellikler arasında yer alıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri tanıtımda belli olacak. Sizce Xiaomi Mi Pad 5’in fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Giyilebilir Teknoloji
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Razer, bugün yaptığı açıklama ile Project Hazel ismiyle üzerinde bir süredir çalıştığı N95 maske projesinin Beta programını duyurdu. Açıklamada ürünün isminin Razer Zephyr olacağı belirtilirken Beta testine katılabilmek için Razer’ın internet sitesinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.
Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ
— R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021
Razer’dan daha fazla ayrıntılı bilgi paylaşılmadığı için Beta testine katılanların maskelerini ne zaman alacağı veya ürünün resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak ürünün bu yılın 4. çeyreğinde çıkış yapması bekleniyor. Razer’ın açıklama ile paylaştığı videoya bakıldığında Beta testine katılacakların farklı maske tasarımlarına sahip olabilecekleri tahmin ediliyor.
Razer Zephyr, Project Hazel ile karşılaştırıldığında biraz daha geniş ve yuvarlak hatlara sahip olduğu dikkat çekiyor ve gösterilen son fotoğraflara göre maskenin alt tarafına da ses geçirgenliği veya fazladan havalandırma amaçlı olduğu tahmin edilen bir ızgara daha eklenmiş. Bu özellikler maskenin önceki tasarımlarında görülmese de maskenin iki tarafındaki RGB aydınlatmaya sahip filtrelerde bir değişiklik yapılmadığı gözlemleniyor.
Yapılan değişikliklere dayanarak Zephyr üzerinde hala geliştirme çalışmalarının sürdüğü düşünülüyor. Dolayısıyla son veya sona yakın tasarımlar hakkında daha yakın bir fikir elde edebilmek için maskelerin Beta testi programına katılacakların eline geçmesini beklememiz gerekiyor. Yine de bugün yapılan açıklama ile Zephyr hakkında daha fazla bilgi elde ettik ve çıkışı daha gerçekçi hale geldi. Razer bu ürünü ilk önce CES fuarında gösterdiğinde öncelikle bunun bir konsept tasarım olduğu düşünülmüştü. Ancak Razer zamanla bu projeyi gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Ürünün fiyatı, kullanışlılığı ve ne kadar eğlenceli olduğuyla ilgili tüm etkenler bu ürünün başarısını etkileyeceğe benziyor. Sokaklarda Cyberpunk bir gelecekten gelmiş biri gibi görünüyor olmanın vereceği hava da ayrı bir merak konusu.
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