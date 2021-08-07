Xiaomi’nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5 lansmandan önce görüntülendi. Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor.

Teknoloji pazarının ünlü isimlerinden birisi olan Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad serisinin yeni modeli Xiaomi Mi Pad 5, çok yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihaz tanıtımdan önce bir teaser ile kendini gösterdi. Gelin Xiaomi Mi Pad 5 hakkında bilinenlere göz atalım ve lansman tarihinden bahsedelim.

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Xiaomi Mi Pad 5 klavye desteği ile geliyor!

Son günlerde isminden fazlaca söz ettiren Xiaomi yeni tablet modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad 4’ten sonra oldukça beklenilen bir model olan Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip bir cihaz. Ancak şimdilik en dikkat çekici detay, Mi Pad 5’in klavye ve kalem desteği suınması.

Xiaomi tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda bariz bir şekilde klavye ve kalemin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi Mi Pad 5 bir tablet olmasının yanı sıra klavye desteği ile laptop işlevi de görecek. Ayrıca kalem desteği ile çok rahat bir kullanım sunacak.

Öte yandan cihaz hakkında gelen diğer bilgilere göz atarsak Mi Pad 5’in üç farklı versiyonunun bulunacağı söyleniliyor. Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pad olmak üzere üç farklı versiyon ile gelmesi beklenilen Mi Pad 5, yine söylentilere göre bu cihazları işlemcileri ile birbirinden ayırıyor.

İddialara göre bahsi geçen üç versiyon da 10.9 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile birlikte gelecek ve bu ekranlar 120Hz yenileme hızı sunacak. Ancak cihazlar arasındaki fark işlemci kanadında oluşacak. Zira Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Mi Pad 5 Lite Snapdragon 860 ile karşımıza çıkacak.

Xiaomi Mi Pad 5 ne zaman tanıtılacak?

Herkesin merak ettiği soru aslında bir süre önce belli idi. Birkaç hafta önce Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağı söylenilen Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten bu ay içerisinde tanıtılacak. Hatta tanıtım için net tarih 10 Ağustos olarak verilmiş. Bu durum lansmana çok kısa süre kaldığını gösterirken, diğer yandan da iddia edilen diğer bilgilerin doğruluğunu da işaret ediyor. Ancak Xiaomi Mi Pad 5 tanıtılmadan bu bilgiler sadece iddia diyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi Pad 5 güzel görünüyor. Klavye ve kalem desteği şimdilik kesin özellikler arasında yer alıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri tanıtımda belli olacak. Sizce Xiaomi Mi Pad 5’in fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.