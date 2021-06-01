Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9

Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerden Vodafone’u konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

1)kryshpz: Tarife yenileme periyodu 30 günde bir yerine 28 günde bir. Büyük çakallık yapıyorlar.

2)batu_saykun: Tarifeler falan iyide 4.5G hızı yerlerde sürünüyor.

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3)g.utar: Faturayı 1 gün geciktirirsen sabah akşam arayıp taciz ediyorlar.

4)novemain: İnternet paketi bitmeye yakın olunca internet yavaşlıyor, bir bana mı öyle oluyor bilmiyorum.

5)samet_kaan06: Çok ilginçtir 3G’de iken şarj çabuk bitiyor.

6)alperkaraca44: Özellikle kırsalda rakiplere göre zayıf çekim alanı olması. Kırsalda full çekiyor görünmesine rağmen arama yapmaması.

7)24__ahmet__24: Turkcell kadar hediye vermiyor.

8)ata.lty: Wifi ile konuşma olmasa evimde telefonla görüşmeyeceğim.

9)muhsincin: Hem İstanbul Esenyurt’ta hem Şırnak Beytüşşebap’ta çekmiyor. Vizontele filminde olduğu gibi yüksek bir yere arıyorum.

10)kubranurpostaci: Aniden paket teklifi sunuyor ekranda boş bulunup kabul eden çok oldu. Sonra iptal etmek de bin mesele.

11)kralice.eclipsa: Vodafone evde internet müşterisiyim. İnternet sürekli kopuyor internete erişimim olduğunda ise vaadedilen hızın %75’lik kısmını alamıyorum. 2 yıldan uzun süreli taahhütlerde gerekçe göstermeden cayma hakkım olmasına rağmen delillerimle birlikte gittim ama hala cezayı kesiyorlar. Bunun tüketiciyi koruma kanuna aykırı olduğunu söylediğimde ise hakkımı hukuki olarak arayabileceğimi söylüyorlar. 2021 yılında kanunla belirli bir hakkımı almak için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kalmam rezillik değil de nedir?

12)canberkk58: Aşım yapmadığım halde fatura bir 42TL bir 43TL bir 44TL geliyor anlamadım her ay ya 1 er artıyor veya 1er eksiliyor tutarsız bir fatura sistemi var.

13)hasanemaa: Vodafone bayiisinden telefon aldık, almasaydık daha iyiydi. Şu telefon olabilir dedik 2 saniye sonra daha formlar doldurulmadan vazgeçtik dedik iptal etmediler. “Artık işlemlere başladık geri dönemeyiz” falan dediler, daha imza atmamışım zorla itelediler yani..

13)eenes_bayramm: Müşteri hizmetlerine ulaşmak çok zor.

14)gokay.ozbayrak: Türkiye’de sadece İstanbul Antalya İzmir ve Kocaeli bölgesine yatırım yapması, YemekSepeti harici düzgün bir kampanyalarının olmaması.

15)wadorfy: Cihaz alırken Ön ödeme talep etmesi ve piyasa da 3.000TL 3.500TL bandın da ki cihazların 4.000 ₺ ve üstün de satılması.