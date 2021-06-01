Genel
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerden Vodafone’u konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
1)kryshpz: Tarife yenileme periyodu 30 günde bir yerine 28 günde bir. Büyük çakallık yapıyorlar.
2)batu_saykun: Tarifeler falan iyide 4.5G hızı yerlerde sürünüyor.
3)g.utar: Faturayı 1 gün geciktirirsen sabah akşam arayıp taciz ediyorlar.
4)novemain: İnternet paketi bitmeye yakın olunca internet yavaşlıyor, bir bana mı öyle oluyor bilmiyorum.
5)samet_kaan06: Çok ilginçtir 3G’de iken şarj çabuk bitiyor.
6)alperkaraca44: Özellikle kırsalda rakiplere göre zayıf çekim alanı olması. Kırsalda full çekiyor görünmesine rağmen arama yapmaması.
7)24__ahmet__24: Turkcell kadar hediye vermiyor.
8)ata.lty: Wifi ile konuşma olmasa evimde telefonla görüşmeyeceğim.
9)muhsincin: Hem İstanbul Esenyurt’ta hem Şırnak Beytüşşebap’ta çekmiyor. Vizontele filminde olduğu gibi yüksek bir yere arıyorum.
10)kubranurpostaci: Aniden paket teklifi sunuyor ekranda boş bulunup kabul eden çok oldu. Sonra iptal etmek de bin mesele.
11)kralice.eclipsa: Vodafone evde internet müşterisiyim. İnternet sürekli kopuyor internete erişimim olduğunda ise vaadedilen hızın %75’lik kısmını alamıyorum. 2 yıldan uzun süreli taahhütlerde gerekçe göstermeden cayma hakkım olmasına rağmen delillerimle birlikte gittim ama hala cezayı kesiyorlar. Bunun tüketiciyi koruma kanuna aykırı olduğunu söylediğimde ise hakkımı hukuki olarak arayabileceğimi söylüyorlar. 2021 yılında kanunla belirli bir hakkımı almak için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kalmam rezillik değil de nedir?
12)canberkk58: Aşım yapmadığım halde fatura bir 42TL bir 43TL bir 44TL geliyor anlamadım her ay ya 1 er artıyor veya 1er eksiliyor tutarsız bir fatura sistemi var.
13)hasanemaa: Vodafone bayiisinden telefon aldık, almasaydık daha iyiydi. Şu telefon olabilir dedik 2 saniye sonra daha formlar doldurulmadan vazgeçtik dedik iptal etmediler. “Artık işlemlere başladık geri dönemeyiz” falan dediler, daha imza atmamışım zorla itelediler yani..
13)eenes_bayramm: Müşteri hizmetlerine ulaşmak çok zor.
14)gokay.ozbayrak: Türkiye’de sadece İstanbul Antalya İzmir ve Kocaeli bölgesine yatırım yapması, YemekSepeti harici düzgün bir kampanyalarının olmaması.
15)wadorfy: Cihaz alırken Ön ödeme talep etmesi ve piyasa da 3.000TL 3.500TL bandın da ki cihazların 4.000 ₺ ve üstün de satılması.
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Akıllı Telefonlar
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Realme, ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu.
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Türkiye’de üretilen ve realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. realme C21, süper güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. Süper Gece Manzarası özellikli Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 6,5 inç HD+ mini damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, özellikle iyi bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim oluyor.
İçindekiler
TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan İlk Akıllı Telefon: realme’nin İlk Yerli Üretimi C21
Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin deneyimini arttırmak ve taleplerini her açıdan en iyi şekilde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerine önem veren realme, en iyi giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek yeniden bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.
Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu
realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakipleriyle yarışıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.
6,5 inç HD mini damla çentikli tam ekran
realme C21’in ekran/gövde oranı %89,5‘e varan 6,5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en boy oranıyla kolayca elde tutulabilen cihaz, sosyal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine olanak tanıyor.
Sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz işlemci
realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz‘ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca sorunsuz ve kesintisiz bir performans sunuyor.
Süper Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil
realme lab’a göre C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.
Parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun
Arka tarafta bulunan parmak iziyle kilidi açmayı destekleyen realme C21, aynı zamanda tek tıklama veya bakışla kilidin kolayca açılmasını sağlayan yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen cihaz, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.
Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim:realme C21
realme C21, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, mini damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB‘ye kadar genişleme olanağı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle birlikte geliyor.
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Genel
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Başlıyor!
Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkemizdeki yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Ödüllü kodlama yarışması ‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek şeklinde açıklama yapıldı.
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Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’ ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlandığı açıklandı. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar ilk aşamada 26 Mayıs’tan itibaren, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuruda bulunabilirler. Adaylar bu aşamada, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ kategorilerden birini seçerek devam edecekler
Adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları için 26 Mayıs – 13 Haziran tarihleri arasında bekleniyor açıklaması yapıldı. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Python ile Makine Öğrenmesi’, ‘Doğal Dil İşlemeye Giriş’. HMS (Huawei Mobil Servisleri) alanındaki eğitimler ise `Bilgi Teknolojilerine Giriş`, `JAVA ile Programlamaya Giriş` ve `Huawei Mobil Servisleri` konularından oluşmakta.
Katılım Şartları ve Ödül!
İkinci aşamada ise adaylar 20 Hazirana kadar Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girmeleri gerekiyor. Sınavı geçip maratona hak kazanan adaylar, 21 Haziran’da yapılan açıklamayla duyurulacak. Son aşamada, 25 – 28 Haziran tarihlerinde, adayların kendilerine verilen kategorideki projelerini 48 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Jüri sunulan projeleri 5 Temmuz’a kadar değerlendireceğini belirtti. En yüksek dereceyi alan ilk 10 projenin sahibi, düzenlenecek ödül töreni ile ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook X dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.
BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” etkinliğini şu sözlerle değerlendirdi; “BTK Akademi olarak geçtiğimiz 1 sene içerisinde Bilgi Teknolojileri alanında 82.533 saat, 166 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Eğitimlerimizin hepsi alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitede içerik olacak şekilde hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes BTK akademiden kariyer yolunu belirleyerek ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabiliyorlar. Huawei Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu maratonu yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını diliyorum.”
Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da maratonun sağlayacağı faydaya vurgu yaparak; “BTK işbirliğiyle bir etkinliği daha hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan BT eko-sistemine katkıda bulunma işlevi açısından da önemli görüyoruz. Konunun yarışma boyutu kadar, bu süreçteki yapay zeka ve HMS eğitimlerinin BTK akademi tarafından verilmesi de çok önemli. Hızla değişen bilişim dünyasında rekabette bir adım önde olmanın yolu, en güncel eğitimleri almaktan geçiyor. Programı destekleyen BTK’ya teşekkür ediyoruz. Maratonun yazılım geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyor ve tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum” dedi.
“Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” ile ilgili tüm detaylı bilgiler www.btkakademi.gov.tr web sitesinde yer alıyor.
HUAWEI Hakkında;
Huawei, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlarda lider bir küresel sağlayıcıdır. Telekom ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleri olmak üzere dört önemli etki alanında entegre çözümler ile tam internet bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali, her bir kişiye, eve ve kuruluşa sunma taahhüdünde bulunmaktadır.
Huawei’nin üç işletme grubundan biri olan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, akıllı telefonları, PC ve tabletleri, giyilebilir ürünleri, mobil geniş bant cihazları, aile cihazları ve cihaz bulut hizmetleri ile Yapay Zekalı (AI) yaşamın lideridir. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketicilere en son teknolojileri sunmaya ve teknolojik ilerlemelerin mutluluğunu dünyadaki daha fazla insanla paylaşmaya kendini adar. Harekete geç ve hayallerini gerçekleştir.
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Genel
Hepsiburada.com Nasdaq halka arz oluyor!
Bloomberg’in yaptığı habere göre Türkiye’nin pazar payına göre en büyük ikinci online alışveriş platformu Hepsiburada, ülkenin gelişen start-up sahnesine yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu bir ortamda Nasdaq’taki hisselerini listelemek için başvurdu.
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Resmi olarak D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. olarak bilinen Hepsiburada.com, şirketin 28 Mayıs’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu izahnameye göre, teknoloji ağırlıklı ABD hisse senedi göstergesindeki hisselerini satmayı planlıyor. Ancak şirket, yüzde kaç hisseyi ne zaman satmayı planladığını belirtmedi.
Verilerde görülen, koronavirüs önlemlerinin çevrimiçi alışverişte bir artışa yol açması nedeniyle Hepsiburada’nın geçen yılın iki katından fazla geliri olduğunu gösteriyor. Ve son yıllarda milyarlarca dolara ulaşan değerlemelerle güçlü uluslararası ilgi çeken bir dizi Türk teknoloji anlaşmasını takip ediyor. Bir Türk oyun üreticisi olan Peak, geçen yıl 1.8 milyar dolara Zynga Inc.’e satılmıştı. Çinli çevrimiçi devi Alibaba Group Holding Ltd. tarafından desteklenen Türkiye’nin en büyük e-ticaret pazarı Trendyol, bu yılın başında 9,4 milyar dolardan 15 milyar doların üzerine çıkabilecek yeni fonlar için yatırımcılarla görüşüyor.
Hepsiburada.com, anlaşmayı düzenlemek için Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Securities, UBS Investment Bank ve Goldman Sachs Group Inc.’i ile görüşüyor. Şirketin yüzde 75’i iş adamı Aydın Doğan’ın dört kızına ait. %24,6’sı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin kurucusu olan Hanzade Doğan Boyner’e ait. Geri kalan %25 ‘lik hisse de Franklin Resources Inc.’e şirketinin.
Hepsiburada hakkında bilinmesi gerekenler:
- Bir yıl önce 2,6 milyar lira olan gelir, 2020’de 6,4 milyar liraya (750 milyon dolar) yükseldi. Şirket, 2019’da 133 milyon lira olan toplam zararı geçen yıl 476 milyon liraya çıkardı.
- E-ticaret platformu üzerinden ürün ve siparişlerin toplam değerini ölçen brüt mal değeri, bir yıl önce 6,5 milyon kullanıcıdan 8 milyar lira olan 9 milyon müşteriden 2020’de 17 milyar liraya yükseldi.
- Şirket, Arthur D Little Inc.’den gelen verilere dayanarak pazar payının geçen yıl yaklaşık %17 olduğunu söyledi.
- 2019’da 1,2 milyar lira olan yükümlülükler 2020’de 2 milyar lira borç ve 347 milyon lira olmak üzere 2,7 milyar liraya yükseldi
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