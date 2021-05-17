Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8

Oppo, Reno ailesinde çok hızlı. Biz daha Reno 4 ailesini yeni yeni benimsiyorken; çok merak ettiğimiz Reno 5 de nihayet geldi. Reno 5 ilk çıktığında yaklaşık 5.000 TL’lik bir fiyata sahipti fakat şuanda 4.600-4.700 TL bandında bir fiyata sahip. Bir de öyle bir rakibi var ki o da Reno 4 Pro da yine 4.700 TL bandında bulunabiliyor ve baktığınız zaman işlemci k olmak üzere pek çok yönüyle Reno 5’le benzer donanımlara sahip. Reno 5 128’e 8. Reno 4 Pro 256 GB. Ram yine 8 GB ama depolama tarafında ciddi bir avantajı var. Peki hangisini almalısınız gelin detaylarıyla konuşalım.

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Reno 4 Pro hala en iyisi mi?

Bu karşılaştırmada, Reno 5’in üstünde biraz daha fazla duracağım çünkü hala çok yeni bir cihaz ve üstünde daha fazla konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat Reno 4Pro’dan daha iyiymiş gibi de anlaşılmasın çünkü o da orta-üst segmentte çok iddialı bir cihaz.

Fakat gelin donanım ve tasarımla klişe bir açılış yapmak yerine bu sefer Reno 5’în kamerada sunduğu yeniliklerle başlayalım çünkü ilginizi çekebilecek detaylar var. Mesela Reno 4 ailesinde biz cihazın sizi arka plandan ayırarak; arka planı siyah beyaz ama sizi renkli çekebildiğini görmüştük veya kırmızı gibi belli renkleri yine ayırarak geri kalan her şeyi siyah beyaz yapabildiğini görmüştük. Burada bir yenilik daha denemişler ve bu yenilik sizi yine arka plandan ayırarak; bu sefer sizi belirlediğiniz bir manzaranın önüne yarı saydam bir şekilde ekleyebiliyor. Bu özelliğe AI Mix Portre demişler yani yani yapay zeka destekli bir portre video çekimi. Çok ilginç ve güzel bir özellik bana kalırsa fakat öyle beklentinizi çok da yüksek tutmayın derim ben hatta örnekleri de şöyle video içine bırakalım. Eğlenceli bir mod. Buna ek olarak da mesela çifte çekim modu gelmiş. Yani hem ön kamera hem arka kamerayla aynı anda kayıt alabiliyorsunuz. Evet farklı markalarda bu özellik öncesinde de vardı fakat artık Oppo kanadında da olması güzel.

Kamerada kim daha iyi?

Kameradaki bu 2 yenilikten söz ettiğimize göre kameraları kıyaslayarak devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ön kameralarla başlayalım çünkü burada Oppo ön kamerayı ileri taşımış ve Reno 5 modelinde 44 MP bir ön kamera kullanmışlar.

Arka kameralara da gelecek olursak; Reno 5 burada bir önceki neslin Pro modeline göre megapiksel bazında işi bir adım ileri taşımış. Reno 4 Pro’da 48 MP olan ana kamera Reno 5’te 64 MP’e yükselmiş. Peki bu durum fotoğraf performansına nasıl yansımış. Şöyle ki bana kalırsa Reno 5, kamera performansını Reno 4 Pro’nun bayağı üstüne taşımış durumda. Örneğin bal kabağı resmine baktığınızda bal kabağının üstündeki o ince çizgilerin ve detayların yerli yerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Reno 4 Pro’da böylesi ince detaylar biraz daha kaybolmuş vaziyette. Fakat en büyük farkı ben gece fotoğrafında gördüm. Reno 5, Reno 4 Pro’ya göre gece çekimlerinde inanılmaz başarılı işler çıkarıyor. Arada çok ciddi fark var. Gündüz fotoğrafları için de ben yine Reno 5’i tercih ederim çünkü detaylar konusunda Reno 4 Pro’ya göre çok başarılı.

İki cihaz da arka kamerayla 4K video çekimi yapabiliyor. Ön tarafla da 1080p’ye kadar çekim yapabilmeniz mümkün.

Diğer tarafta 2 cihazda da kameralar aynı şekilde. 8 MP geniş açılı kamera 2 MP macro ve 2 MP derinlik sensörü. Burada derinlik sensörünün konumlandırmasında bir değişiklik yaparak Reno 4 Pro’nun aksine kamerayı yan tarafa almışlar bunun da bilgisini vereyim.

Tasarım

Kamera mevzusunu en baştan kapattığımıza göre şimdi gelin yavaştan cihazların tasarımına değinelim. Reno ailesinin tasarımı pek fazla bir değişikliğe uğramamış durumda. Yani 2 cihaza da arka taraftan baktığınız zaman hah bu bir Reno diyebiliyorsunuz. Reno 4 Pro’nun arka kapağını çok sevdiğimi daha önce söylemiştim. Reno 5 Pro’da bunu biraz daha ileri taşımışlar. Parlak gümüş denilen bu renkte çok güzel bir arka kapak kullanmışlar ve renkler de bir o kadar güzel. Yani bu noktada Oppo’ya helal olsun diyorum bu arka kapak işinde çok iyiler cam kapakları aratmıyorlar. Ayrıca leke tutmamak gibi bir artısı da var. Picasus dedikleri bir malzeme kullanıyorlar.

Gelelim ön tarafa. İki cihazda da sol üst köşede nokta yapıda bir kamera görüyoruz bu noktada bir değişiklik yok fakat! Fakat! Ya bu kavisli ekrandan niye vazgeçtiniz ki??? Reno 4 Pro’da mis gibi kavisli bir ekran var. Bunu keşke Reno 5’te de devam ettirselerdi. Tabi Reno 4’e baktığımızda onda da kavisli ekran yoktu fakat jenerasyon ilerledikçe insan alışıp istemeye başlıyor.

Ekran

Ekran tarafında Reno 5’te 6.4 inç bir ekran var Reno 4 Pro’daysa 6.5 inç. İkisi de 90 Hz destekli AMOLED panellere sahip. Reno 5 Gorilla Glass 3’le korunurken Reno 4 Pro Gorilla Glass 5’le korunuyor. Bu da yine Reno 4 Pro’nun bir artısı. Ama dediğim gibi bana kalırsa Reno 4 Pro’nun ekran tarafında Reno 5’e göre en önemli artısı tasarım yönünde kıvrımlı ekrana sahip olması. Ben kıvrımlı ekrana sahip telefonları seviyorum. Aynı zamanda iki cihazın da 90 Hz olması da bir artı. Günlük kullanımda daha akıcı hale gelmelerini sağlıyor. Özetle iki cihazın da ekranını ben beğendim

Bir de ilginçtir Reno 4 Pro 161 gramken Reno 5 çok benzer olmasına rağmen 171 gram. İkisi de çok hafif fakat Reno 4 Pro hafifin de hafifi. Ama Reno 5, 10 gram kadar ağırlaşmış.

Performans

Gelelim performans tarafına. Bu noktada ciddi bir fark göremeyeceksiniz çünkü iki cihazda da bildiğiniz üzere aynı işlemci var Snapdragon 720G. Oppo ne yazık ki 720G’den sıkılmadı. Hele de fiyat bu seviyelere çıkmışken insan en aşağı 732G görmek istiyor. Fakat bu dediğimden 720G yetersiz bir işlemci gibi anlaşılmasın çünkü gücü kuvveti gayet yerinde ve tüketim konusunda da ihtiyatlı bir işlemci. Sizi yarı yolda bırakmaz ama tabiki de daha yüksek performanslı bir işlemci kullanılsa daha iyi olurdu diye düşünmeden de edemiyor insan. Cihazların performanslarına da değinelim: öncelikle ben yine bir klasik olarak sentetik testlerde aldığım sonuçlardan ardından da oyun deneyimimden bahsedeceğim. Cihazların Antutu’da aldığı puan Reno 4 Pro için: 339.005 puan Reno 5 için de 343.810 puan oldu. Yani tam da beklediğimiz gibi. Geekbench’te de Reno 4 Pro tek çekirdekte: 564 puan çoklu çekirdekte 1.645 puan aldı. Reno 5 tek çekirdekte 568 çoklu çekirdekte 1704 puan aldı. PCMark’ta da Reno 4 Pro 7.817 puan ve Reno 5 7.872 puan aldı. Yani yine gördüğünüz gibi performanslar aynı şekilde. Oyun tarafına geldiğimiz de de, Pubg’de iki cihaz da da HD grafiklerde Yüksek Kare hızında oynayabiliyorsunuz ve iki cihaz da bu ayarlarda Pubg’yi gayet akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Hızlı şarj ve pil ömrü

Şimdi cihazların benzer yönlerine değindik ama bir de farklılığın ortaya çıktığı bir noktaya da değinelim hızlı şarj. Reno 4 Pro’da 65W hızlı şarj vardı ve Reno 4 Pro’yla ilgili en güzel noktalardan biri de bu hızlı şarjdı. Ama maalesef Reno 5’te 50W’lık bir hızlı şarj var. Şimdi ortalama hızlı şarj değerlerinin günümüzde hala 33W olduğunu düşünürsek; 50W hala çok iyi bir değer. Ama 65W’la arada ne fark diye de insan merak ediyor. Ben de bunu denemek adına iki cihazın da pilini boşalttım ve akabinde pili yeniden doldurmak süre olarak ne kadar fark olacağını görmek adına. Yalnız burada küçük bir parantez açayım Reno 5 4.310 mAh bir bataryaya sahip Reno 4 Pro da 4.000 mAh bir bataryaya sahip. Yani kapasite olarak yaklaşık %8 daha büyük bir batarya var bunun da dolum süresine etki edeceğini unutmayın.

Reno 5’yu ben pili bitmiş bir halde saat 12:26’da şarja taktım. 12:48’de %57’ye ulaşmıştı. 13:07’de %94 olmuştu ve saat 13:17’de de %100’e ulaşmıştı. Yani yaklaşık 50 dakikada bataryayı fulleyebildim. Reno 4 Pro’ya da baktığımız zaman 17:14’te şarja taktım ve 18:12’de cihaz tam şarja ulaşmıştı. Yani kağıt üstündeki veriler nedense pratikte tutmadı.

Bu kadar önemsiyoruz hızlı şarjı fakat 2 cihazda da pil kaç saat gidebiliyor bu da önemli bir soru. Ben bu noktada yine 2 cihazla da PC Mark’ın batarya testini gerçekleştirdim. Testi full ekran parlaklığında ve sesler açık olarak gerçekleştirdiğimi de belirteyim. İki cihazda da aldığım ekran süresi, Reno 5 için 8 saat 58 dakika oldu yani ağzı düz 9 saat diyebiliriz. Reno 4 Pro için de bu süre 5 saat 49 dakika oldu yani yine ağzı düz olsun dersek 6 saat diyebiliriz. Yani gördüğünüz üzere arada ciddi bir fark var.

Hoparlör

Ses konusundan da bahsedelim iki cihazda da Dolby Atmos desteği var bu bir artı. Fakat iki cihazda da mono hoparlör var. Bence kendi içlerinde değil de piyasadaki diğer rakipleriyle yarışabilmeleri için 2 cihazın da stereo hoparlöre sahip olması lazımdı. Ama hoparlör performansı olarak da hani biri diğerine göre büyük bir avantaja sahip değil. 2 hoparlör de mono hoparlör için gayet yeterli hem yükseklik olarak hem kalite olarak.

Kablosuz bağlantı tarafında iki cihazda da Bluetooth 5.1 ve aptX gibi kablosuz bağlantı destekleri var. Bu iki cihaz için de yine bir artı.

Parmak izi okuyucular da ikisinde de ekran altında ve ikisi de hızlı çalışıyor ve biri diğerinden daha hızlı gibi bir şey diyebilmek çok zor.

Sonuç

Sonuç olarak baktığımız zaman, iki cihaz da çok yakın özelliklere sahip. Önceliği fotoğraf olanların Reno 5’i, fakat önceliği kıvrımlı ekran olanların da Reno 4 Pro’yu seçebileceğini söyleyebiliriz.