Vivo’nun yeni telefonu V20 SE tanıtıldı

Google, yaklaşık bir ay önce pandemi dolayısıyla yaşanan bazı gecikmelere rağmen Pixel 4a modellerini satışa çıkarmıştı. Şirket, 30 Eylül tarihinde yapacağı lansmanda birçok yeni ürününü tanıtmayı planlarken bazı cihazlar sızdırıldı. Dün görüntülenen Pixel 5’in ardından bugün de Pixel 4a 5G modelinin tüm teknik detayları sızdırıldı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21 Geekbench’te görüntülendi!

reklam

İşte sızdırılan Pixel 4a 5G özellikleri!

Her ne kadar ismi sebebiyle bu model Pixel 4a’nın 5G’li versiyonu olarak algılansa da tam olarak öyle değil. Telefonda bazı önemli değişiklikler de yapılmış. Cihazın ekranı hem Pixel 4a’dan hem de Pixel 5’ten daha büyük. 6.2 inçlik bu OLED ekran 2340 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğe sahip. HDR desteğine de sahip olan ekranın Corning Gorilla Glass 3 gibi artık ‘eski‘ diye nitelendirebileceğimiz bir korumayla gelmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Buna ek olarak 60 Hz’lik yenileme hızıyla Google, son trendlere ayak uydurmamış.

Pixel 4a 5G, tıpkı atası 4a gibi polikarbon bir kasaya sahip. Bu kasa, üzerinde 12.2 MP’lik optik imaj sabitleyicisine (OIS) sahip ana kamerayı ve 16 MP’lik ultra geniş açı lensini barındırıyor. Çiftli kamera diziliminden yine vazgeçmeyen Google, burada kamera uygulamasıyla fark yaratıyor. Bu sayede bu kameralar 4K 60 FPS videolar dahi çekebiliyor. Ön tarafta ise 8MP’lik kamera ekranın sol üst köşesinde delik tasarımıyla yer alıyor. Bu kamera ise 1080p kalitesinde 30 FPS videolar çekebiliyor.

Kasanın altında ise telefonun tüm gücünü aldığı 4885 mAh’lik batarya yer alıyor. Bu batarya kablosuz şarjı ve 18W’lık hızlı şarjı destekliyor. Google, bu sefer kullanıcıları dinlemiş ve bataryayı büyütmüşe benziyor. Ancak bu değişiklik ağırlıkta ve kalınlıkta küçük değişikliklere yol açmış, cihaz artık 168 gram ağırlığa ve 8.2 mm kalınlığa sahip. Pixel 4a 5G performans gücünü ise Snapdragon 765G’den alacak. Bu işlemciye 6 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanı yardımcı olacak.

Kutudan stok Android 11 ile çıkacak olan Pixel 4a 5G, Google tarafından ilk güncelleme verilen modellerden biri de olacak. İki adet mikrofona sahip olan telefon, 3.5 mm’lik jak girişini ise hâlâ koruyor. Model, bağlantı tarafında ise bir adet nanoSIM slotu, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC desteklerini barındırıyor. Veri aktarımı ve şarj için USB 3.1 Gen 1 standardında bir Type-C girişine sahip olan cihaz 30 Eylül’de tanıtılacak.