Akıllı Telefonlar
Vivo’nun yeni telefonu V20 SE tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde Vivo, Vivo V20 ve Vivo V20 Pro modellerini tanıtmıştı. Bugün, Çinli şirket tarafından ailenin daha uygun fiyatlı yeni üyesi Vivo V20 SE tanıtıldı. Telefon, bazı özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Vivo V20 SE neler sunuyor?
Orta seviyeye konumlanan Vivo V20 SE, 173 gram ağırlığa ve 7.83 mm kalınlığa sahip. Telefon, 6.44 inç boyutlu 20:9 en boy oranı ve 1080×2400 çözünürlüğe sahip FHD+ 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip HDR 10 destekli AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Yüzde 90.12 ekran-çerçeve oranına sahip ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ekranın üst tarafıda ön kamera için damla çentik yer alıyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu da mevcut. İşlemci tarafında Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi tercih edilmiş. Buna 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB, arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefon, Vivo’nun FunTouchOS 11 arayüzüyle birlikte geliyor.
Vivo V20 SE, f/2.0 diyafram aralıklı 32 MP bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 MP f/1.8 diyafram aralıklı ana kameraya, 8 MP f/2.2 diyafram aralıklı ultra geniş kamera ve 2 MP f/2.4 diyafram aralıklı bokeh kamera eşlik ediyor. Telefon saniyede 30 kareye kadar 4K video çekebiliyor. Gücünü 4100 mAh boyutunda bataryadan alan telefon, 33W hızlı şarj destekliyor. Çift SİM kart destekli telefonda USB-C portu, 3.5mm kulaklık jakı ve MicroSD yuvası bulunuyor. İki farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise yaklaşık 290 dolar seviyesinde. Vivo V20 SE ilk olarak Malezya’da satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F41 yeni detaylarla ortaya çıktı!
Samsung Galaxy F41 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni serisinin ilk üyesi olan cihazın teknik özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy F41 teknik özellikleri belli oldu!
Samsung yeni akıllı telefon serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy F serisi ile başlangıçta katlanabilir cihaz sayısı artacak mı sorusunu akıllara getiren akıllı telefon üreticisinin, yeni orta seviye bir akıllı telefon çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi. Galaxy F41 modeli ile piyasaya alternatif getirmeye hazırlanan firmanın, yeni modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Flipkart isimli perakende sitesinde listelenen akıllı telefonun, çıkış tarihi, tasarım detayları ve teknik özelliklerinden bazıları belli oldu.
8 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak Samsung Galaxy F41, 6.4 inçlik damla çentikli Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alacağı öğrenilen cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6000 mAh değerinde devasa batarya ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacak. Ortalama özellikleri Galaxy M31 modeline çok yakın olan cihaz, Galaxy M31‘e nazaran arka tarafta dört değil üç adet kameraya sahip olacak. Firmanın fiyat performans ürünü olarak çıkarmayı planladığı akıllı telefon, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım firma uygun fiyatlı akıllı telefonu ile birlikte, özellikle Çinli markaların kuvvetli olduğu alanda başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Pixel 4a 5G tüm özellikleriyle görüntülendi!
Google, yaklaşık bir ay önce pandemi dolayısıyla yaşanan bazı gecikmelere rağmen Pixel 4a modellerini satışa çıkarmıştı. Şirket, 30 Eylül tarihinde yapacağı lansmanda birçok yeni ürününü tanıtmayı planlarken bazı cihazlar sızdırıldı. Dün görüntülenen Pixel 5’in ardından bugün de Pixel 4a 5G modelinin tüm teknik detayları sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Pixel 4a 5G özellikleri!
Her ne kadar ismi sebebiyle bu model Pixel 4a’nın 5G’li versiyonu olarak algılansa da tam olarak öyle değil. Telefonda bazı önemli değişiklikler de yapılmış. Cihazın ekranı hem Pixel 4a’dan hem de Pixel 5’ten daha büyük. 6.2 inçlik bu OLED ekran 2340 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğe sahip. HDR desteğine de sahip olan ekranın Corning Gorilla Glass 3 gibi artık ‘eski‘ diye nitelendirebileceğimiz bir korumayla gelmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Buna ek olarak 60 Hz’lik yenileme hızıyla Google, son trendlere ayak uydurmamış.
Pixel 4a 5G, tıpkı atası 4a gibi polikarbon bir kasaya sahip. Bu kasa, üzerinde 12.2 MP’lik optik imaj sabitleyicisine (OIS) sahip ana kamerayı ve 16 MP’lik ultra geniş açı lensini barındırıyor. Çiftli kamera diziliminden yine vazgeçmeyen Google, burada kamera uygulamasıyla fark yaratıyor. Bu sayede bu kameralar 4K 60 FPS videolar dahi çekebiliyor. Ön tarafta ise 8MP’lik kamera ekranın sol üst köşesinde delik tasarımıyla yer alıyor. Bu kamera ise 1080p kalitesinde 30 FPS videolar çekebiliyor.
Kasanın altında ise telefonun tüm gücünü aldığı 4885 mAh’lik batarya yer alıyor. Bu batarya kablosuz şarjı ve 18W’lık hızlı şarjı destekliyor. Google, bu sefer kullanıcıları dinlemiş ve bataryayı büyütmüşe benziyor. Ancak bu değişiklik ağırlıkta ve kalınlıkta küçük değişikliklere yol açmış, cihaz artık 168 gram ağırlığa ve 8.2 mm kalınlığa sahip. Pixel 4a 5G performans gücünü ise Snapdragon 765G’den alacak. Bu işlemciye 6 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanı yardımcı olacak.
Kutudan stok Android 11 ile çıkacak olan Pixel 4a 5G, Google tarafından ilk güncelleme verilen modellerden biri de olacak. İki adet mikrofona sahip olan telefon, 3.5 mm’lik jak girişini ise hâlâ koruyor. Model, bağlantı tarafında ise bir adet nanoSIM slotu, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC desteklerini barındırıyor. Veri aktarımı ve şarj için USB 3.1 Gen 1 standardında bir Type-C girişine sahip olan cihaz 30 Eylül’de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Geekbench’te görüntülendi!
Samsung’un sıradaki amiral gemisi olacak olan Galaxy S21 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Telefon, şimdi de Geekbench benchmark uygulamasında ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylar telefonun işlemcisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi veriyor.
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Exynos 1000, Snapdragon 865+’ın önünde
Samsung’un 2021 yılında gelecek olan, sıradaki amiral gemisi hakkında her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geekbench’ten alınan görsele göre SM-G996B model numarasına sahip Galaxy S21, Samsung tarafından tasarlanan ve üretilen Exynos 1000 işlemcisinden gücünü alacak. Exynos 1000, 1 yüksek performans çekirdeği, 3 performans çekireği ve 4 yüksek verimlilik çekirdeği olmak üzere 2.21 GHz baz saat hızına sahip ve 8 çekirdekten oluşuyor. işlemcinin grafik biriminde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor. Exynos 1000, testin tek çekirdek kısmında 1038 puan almayı başarırken çok çekirdek kısmında 3060 puan almayı başarmış. Görsele göre işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Aynı zamanda telefonun Android 11 işletim sistemiyle geleceğini anlıyoruz.
Karşılaştırma için, Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alan Galaxy Note 20 Ultra aynı testin tek çekirdek kısmında 960 puan alırken çok çekirdek kısmında 3050 puan almayı başarıyor. Exynos 990 işlemcisinden günücü alan Note 20 ise tek çekirdekte 885, çok çekirdekte 2580 puan almayı başarıyor. Telefonlarını farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satan Samsung, Exynos 990’ın hem performans hem verimlilik anlamında Snapdragon 865+’ın oldukça gerisinde kalmasından dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Exynos 1000 ile bu durum değişebilir gibi duruyor.