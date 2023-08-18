vivo, sessiz sedasız şekilde Y78 modeline benzer özelliklere sahip Y77t modelini Çin pazarına sundu. 200 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan bu telefon sunduğu özellikler ile orta segmenti karıştırmaya geliyor desek yalan olmaz.

Vivo’nun yeni modeli, %91,06 ekran-gövde oranına sahip 6,64 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli LCD ekran ile geliyor. Ön tarafta ise nokta çentik şeklinde 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonun gücünü, Dimensity 7020 SoC olarak adlandırılan Dimensity 930’un yeniden markalanmış bir versiyonu sağlıyor.

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Y77t, 12 GB RAM ile desteklenen 50 megapiksel ana kameraya sahip olduğu gibi 2 megapiksel derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, kullanıcıların cihaza kolayca erişimini sağlamaktadır. Ayrıca, 44W hızlı şarj desteği sunan 5000mAh pil de telefonun önemli özelliklerinden biri. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmeyen bu model bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

vivo Y77t özellikleri

6,64 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 7020 6nm işlemci (2 x 2,2 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU)

IMG BXM-8-256 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) depolama

OriginOS 3 ile Android 13

50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü, LED flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Boyutlar: 164,06×76,17×7,98 mm (Siyah) / 8,07 mm (Mavi ve Altın)

Ağırlık: 190 gram

3,5 mm ses jakı

5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

44W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya