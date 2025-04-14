PS5 tutkunları için global pazarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sony, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere bazı bölgelerde PS5 fiyatlarını artırma kararı aldı. Şirket, yüksek enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmayı gerekçe göstererek bu zammı duyurdu. Türkiye’de ise henüz resmi bir PS5 zammı yapılmadı, ancak gelişmeler yakından takip ediliyor.

PS5 fiyatına zam geldi! Ne kadar oldu?

PS5 kullanıcılarının ilgisini çekecek güncellemelere göre, PS5 Digital Edition Avrupa’da artık 499.99 euro, İngiltere’de ise 429.99 pound olacak şekilde fiyatlandırıldı. Öte yandan, standart PS5 modeli için bu bölgelerde bir fiyat artışı yapılmadı. PS5 Pro modelleri de zammın dışında tutuldu. Buna karşılık, PS5 Disk Sürücüsü fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanacak. Örneğin Avrupa’da bu ürünün fiyatı 79.99 euro seviyesine çekilecek.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’deki PS5 kullanıcılarının aklında tek bir soru var: “Türkiye’de de zam kapıda mı?” Şimdilik Sony Türkiye tarafından yapılan bir açıklama yok. Ancak küresel ekonomik baskıların Türkiye’ye yansıması an meselesi olabilir.

PS5 sahipleri ve almayı planlayanlar için bu süreç dikkatle izlenmeli. Türkiye’de şu an için resmi bir zam söz konusu değil, ancak bazı satıcılar döviz bazlı güncellemeler yapabilir. Şu anda PS5 Digital Edition Türkiye’de 20.000 TL’nin üzerinde fiyatlardan satılmakta. Kampanyaları takip etmek ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak bu dönemde büyük önem taşıyor.

PlayStation 5 dünyasında yaşanan bu gelişmeler sadece fiyatlarla sınırlı değil. Donanım tarafında herhangi bir güncelleme yapılmamış olması, yeni model beklentisini de artırıyor. PS5 kullanıcıları hem yeni oyunları hem de olası PS5 Pro duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor.

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