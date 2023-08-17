Vivo, yeni bir V serisi akıllı telefonunun resmi lansmanını gerçekleştirdi. Yaklaşan model, Vivo V29e adını taşıyor ve telefon bugün doğrulandı. V23e’nin yerine geçecek olan bu telefon, geçen yıl Şubat ayında piyasaya sürülen modelin halefi olarak geliyor. Vivo, V25 ve V27 serilerindeki E sırasını atlamıştı. Resmi lansmandan önce, Vivo, V29e modelinin ayrıntılarını Twitter’da teaser’larla duyurmaya başladı ve aynı zamanda cihaza özel bir mikro sitesi de oluşturuldu.

Vivo, V29e akıllı telefonun Hindistan’daki kesin lansman tarihini henüz açıklamış değil. Markanın tanıtım videolarının paylaşılmaya başlandığını göz önünde bulundurarak, cihazın yakın bir gelecekte piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Gelen bilgilere göre, Vivo V29e çift tonlu bir arka panele sahip olacka.

Sol tarafında hafif geometrik desenlerle kaplı parlak bir yüzey bulunurken, diğer yarısı deri dokusuna sahip gibi görünüyor. Arka panelin sol üst köşesinde, altın rengi ile vurgulanan iki kamera modülü bulunuyor. Cihazın arka panelinin renk değiştiren teknolojiye sahip olduğu ve zengin tonlarıyla etkileyici bir görünüm sunduğu belirtiliyor. Vivo’nun mikro sitesi, Bordo renkli arka panelin Siyah renge dönüştüğünü gösteriyor. Ancak, bu özellik sadece Artistic Red modelinde bulunacak ve Artistic Blue modelinde yer almayacak.

Ön tarafta, Vivo V29e’nin 58,7 derecelik bir kavisle ortalanmış delikli bir 3D ekranla geleceği doğrulandı. Ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu telefon, 300-350 dolar fiyat aralığındaki modeller içerisinde en ince yapılı telefonlardan biri olarak tanıtılıyor. Bu fiyat aralığının temel yapılandırma için geçerli olduğunu tahmin ediyoruz. Akıllı telefon, sadece 0,757 mm inceliğinde ince bir profili taşıyor.

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Vivo V29e’nin 50 MP’lik bir selfie kamerasında otomatik göz odaklama teknolojisi bulunacağı ve net ayrıntılar sağlayacağı söyleniyor. Cihazın aynı zamanda gece çekimlerinde sabit ve daha parlak fotoğraflar için OIS destekli 64 MP birincil arka kameraya sahip olduğu da kesinleşti.