Sosyal medyanın vazgeçilmez özelliklerinden biri olan Instagram hikayeler, kullanıcılar arasında en çok merak edilen konulardan birine dönüştü. Peki, Instagram hikaye görme sırası neye göre belirleniyor? İşte Instagram hikaye görenlerin sıralamasına ait algoritma.

Instagram hikaye görme sırası neye göre? Sıralama nasıl yapılıyor?

Birçok kullanıcı Instagram hikaye görme sırası neye göre belirleniyor diye merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir videoya göre, bir kadın birden fazla kez Instagram hikayenize bakanların, sıralamada daha üste çıktığını belirtti. Yani birden çok kez hikayenizi oynatanlar tepeye çıkıyor.

Instagram algoritması, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek hikaye görenler listesini şekillendiriyor. Profil ziyareti, karşılıklı etkileşim ve zamanlama gibi faktörler, bu sıralamayı doğrudan etkiliyor gibi görünüyor. Ancak bazı kullanıcılar, yukarda anlattığımız gibi çeşitli deneylerle, bu sıralamayı çözdüklerini iddia ediyorlar.

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Eğer siz de Instagram hikaye görme sırası neye göre belirleniyor diye soruyor ve bunu test etmek istiyorsanız şunları yapabilirsiniz:



Instagram uygulamasını açın Test etmek için bir hikaye yayınlayın Arkadaşlarınızdan, hikayenizi izlemelerini isteyin Bazı arkadaşlarınız bir kez bakarken, diğerleri birden fazla kez baksın Birden fazla kez bakanların tepeye çıkıp çıkmadığını kontrol edin

Intagram Hikaye Görenler Sıralaması Stalklamayı Gösterir mi?

Türkiye’deki kullanıcılar arasında yaygın bir inanışa göre, profilinizi sık ziyaret edenler (veya halk ağzındaki tabiriyle stalklayanlar), Instagram hikaye görenler listesinde üst sıralara yerleşiyor.

Reddit’te yapılan bir deneyde, bir kullanıcının profilini günlük olarak ziyaret eden ancak hiç etkileşim kurmayan bir hesabın, hikaye izleme listesinde ilk sırada çıktığı kanıtlandı .