Vivo Y73s 5G teknik özellikleri belli oldu!

Huawei Mate 40 serisi ile ilgili son sızıntılara bakılacak olursa, Porsche Design modelinin özel bir kamera modülüne ve dairesel olmayan bir arka kamera dizilimine sahip olması bekleniyor.

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15 Ekim öncesi son sızıntılar

Çinli haber kaynağı QQ, Mate 40 serisi ile ilgili olarak yeni bir paylaşım daha yaptı. Mate 40 modelinin ön kısmında tek kamera bulunacak ve delikli tasarım anlayışına devam edilecek. Ayrıca, Mate 40 modelinin kavisli ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Mate 40 modelinin ekran çözünürlüğü hakkındaki son sızıntılar ise 2376 x 1080’i işaret ediyor. Mate 40 Pro ve Mate 40 Porsche Design modellerinin ön kısmında iki adet kamera yer alması beklenirken, delikli ekran tasarımının Mate 40’a göre biraz daha fazla yer kaplayacağını tahmin etmek güç değil. İki modelde de 2772 x 1344 çözünürlüklü bir şelale ekran tasarımının tercih edilmesi bekleniyor. Mate 40 modeli Kirin 9000E yonga setine sahipken; Mate 40 Pro ve Mate 40 Porsche Design modellerinde Kirin 9000 yonga setinin tercih edilmesi bekleniyor. Mate 40 serisinin 66W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı düşünülürken, modellerin batarya kapasiteleri hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

HarmonyOS kullanan ilk seri olabilir

Mate 40 serisi üçlü kamera senkronizasyonu ile birlikte gelecek. iPhone’dakine benzer bir çalışma mantığına sahip olması beklenen sistem sayesinde; kusursuz yakınlaşma, beyaz dengesini optimum düzeyde sağlama, ultra geniş açı lensi ve telefoto lensi sentezleyerek daha az titreşim sağlama gibi faydalar sunulmuş olacak. QQ, Mate 40 serisinin HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte geleceğini belirtiyor. HarmonyOS ile uyumlu çalışacak olan ilk işlemciler Kirin 9000 ve Kirin 9000E olurken; Kirin 990 5G, Kirin 990 4G, Kirin 985, Kirin 820, Kirin 810 ve Kirin 710 modelleri sırayla HarmonyOS ile uyumlu hale getirilecekleri güncellemeleri almaları bekleniyor. MediaTek işlemcili Huawei cihazların ise HarmonyOS’a uyumlu hale getirilip-getirilmeyeceği konusunda şu an için herhangi bir gelişme bulunmuyor.

EMUI 11 arabirimi ile birlikte gelmesi beklenen Mate 40 serisinin 15 Ekim’de tanıtılması planlanıyor.