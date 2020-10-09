Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Porsche Design, özel bir kamera modülüne sahip olacak
Huawei Mate 40 serisi ile ilgili son sızıntılara bakılacak olursa, Porsche Design modelinin özel bir kamera modülüne ve dairesel olmayan bir arka kamera dizilimine sahip olması bekleniyor.
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15 Ekim öncesi son sızıntılar
Çinli haber kaynağı QQ, Mate 40 serisi ile ilgili olarak yeni bir paylaşım daha yaptı. Mate 40 modelinin ön kısmında tek kamera bulunacak ve delikli tasarım anlayışına devam edilecek. Ayrıca, Mate 40 modelinin kavisli ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Mate 40 modelinin ekran çözünürlüğü hakkındaki son sızıntılar ise 2376 x 1080’i işaret ediyor. Mate 40 Pro ve Mate 40 Porsche Design modellerinin ön kısmında iki adet kamera yer alması beklenirken, delikli ekran tasarımının Mate 40’a göre biraz daha fazla yer kaplayacağını tahmin etmek güç değil. İki modelde de 2772 x 1344 çözünürlüklü bir şelale ekran tasarımının tercih edilmesi bekleniyor. Mate 40 modeli Kirin 9000E yonga setine sahipken; Mate 40 Pro ve Mate 40 Porsche Design modellerinde Kirin 9000 yonga setinin tercih edilmesi bekleniyor. Mate 40 serisinin 66W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı düşünülürken, modellerin batarya kapasiteleri hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.
HarmonyOS kullanan ilk seri olabilir
Mate 40 serisi üçlü kamera senkronizasyonu ile birlikte gelecek. iPhone’dakine benzer bir çalışma mantığına sahip olması beklenen sistem sayesinde; kusursuz yakınlaşma, beyaz dengesini optimum düzeyde sağlama, ultra geniş açı lensi ve telefoto lensi sentezleyerek daha az titreşim sağlama gibi faydalar sunulmuş olacak. QQ, Mate 40 serisinin HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte geleceğini belirtiyor. HarmonyOS ile uyumlu çalışacak olan ilk işlemciler Kirin 9000 ve Kirin 9000E olurken; Kirin 990 5G, Kirin 990 4G, Kirin 985, Kirin 820, Kirin 810 ve Kirin 710 modelleri sırayla HarmonyOS ile uyumlu hale getirilecekleri güncellemeleri almaları bekleniyor. MediaTek işlemcili Huawei cihazların ise HarmonyOS’a uyumlu hale getirilip-getirilmeyeceği konusunda şu an için herhangi bir gelişme bulunmuyor.
EMUI 11 arabirimi ile birlikte gelmesi beklenen Mate 40 serisinin 15 Ekim’de tanıtılması planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi, fiyat ve renk seçenekleriyle ortaya çıktı!
Apple, 13 Ekim saat 20:00’da Amerika’da gerçekleştireceği lansman ile birlikte yeni iPhone 12 serisi ve aksesuarlarını tanıtacak. Düzenlenecek etkinliğin teması “Hi, Speed” olacak. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı iPhone 12 serisi hakkında pek çok detayı ortaya çıkardı. Sızıntıya göre cihazların fiyatları, renk seçenekleri ve ön sipariş tarihleri görüntülendi.
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iPhone 12 serisi hangi fiyat ve renk seçenekleri ile gelecek?
- Apple iPhone 12 Mini (5.4 inç) – $699‘dan başlayan fiyatlar, 64GB/128GB/256GB, siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri
- iPhone 12 (6.1 inç) – $799‘dan başlayan fiyatlar, 64GB/128GB/256GB, siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri
- iPhone 12 Pro (6.1 inç) – $999‘dan başlayan fiyatlar, 128GB/256GB/512GB, altın, gümüş, grafit ve mavi renk seçenekleri
- Apple iPhone 12 Pro Max (6.7 inç) – $1,099‘dan başlayan fiyatlar, 128GB/256GB/512GB, altın, gümüş, grafit ve mavi renk seçenekleri
Yeni iPhone serisi ne zaman ön siparişe çıkacak?
- iPhone 12 Mini (5.4 inç) ön sipariş 6/7 Kasım
- iPhone 12 Mini (5.4 inç) çıkış tarihi 13/14 Kasım
- iPhone 12 (6.1 inç) ön sipariş 16/17 Ekim
- iPhone 12 (6.1 inç) çıkış tarihi 23/24 Ekim
- iPhone 12 Pro (6.1 inç) ön sipariş 16/17 Ekim
- iPhone 12 Pro (6.1 inç) çıkış tarihi 23/24 Ekim
- iPhone 12 Pro Max (6.7 inç) ön sipariş 13/14 Kasım
- iPhone 12 Pro (6.1 inç) çıkış tarihi 20/21 Kasım
Ortaya çıkan sızıntılar, tüm iPhone 12 modellerinin 5G’yi destekleyeceği yönünde. Ayrıca tahmin edilene göre cihazların kutusundan kulaklık ve şarj aleti de çıkmayacak. Telefonların en çok merak edilen yönlerinden biri ise yeni LiDAR tarayıcı olacak. Yeni iPhone serisinin detaylarını resmi olarak 13 Ekim’de öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A73 5G teknik özellikleri ortaya çıktı!
Oppo A73 5G modelini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa için hazırlanan modelin 5G özellikli versiyonunda bazı değişiklikler yer almakta.
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Oppo A73 5G Dimensity 720 ile geliyor!
Oppo, akıllı telefon dünyasına farklı farklı yeni cihazlar getirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz hafta, A73 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de aynı cihazın 5G özellikli versiyonunu geliştiriyor. Oppo A73 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firmanın yeni cihazı hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Twitter’da Sudhanshu isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefonun hem teknik özelliklerini hem de tasarım detaylarını takipçileri ile paylaştı. İşlemci tarafında 5G özelliği nedeniyle farklılıklar bulunan akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının olacağı öğrenildi.
OPPO A73 5G press renders and specs for Europe
-Neon and Black colors
-Will cost €299 pic.twitter.com/dPJEB7hC1m
— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 8, 2020
6.5 inçlik FullHD+ LCD ekran ile kullanıcılarını karşılayacak Oppo A73 5G, 90Hz‘lik ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran tasarımına sahip olacak akıllı telefon, bir adet de 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta 4G‘li versiyona göre bir adet kamerası eksik olan akıllı telefon sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü ile kullanıcılarını karşılayacak. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 18W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Genel olarak 4G‘li modele göre özellik bakımından alt seviye kalan akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.