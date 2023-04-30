Vivo’nun Y serisinde yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Bu seriye en son Vivo Y78+ eklenmişti. Görünüşe göre Vivo boş durmuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirketin Vivo Y36 isimli yeni akıllı telefonu Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara göz atalım.

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V2247 model numaralı Vivo Y36 4G, Geekbench testinde görüntülendi. Geekbench testine göre Vivo Y36, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setini daha önce Redmi Note 11’de de görmüştük.

Vivo Y36’nın Geekbench listesindeki varyantı 8 GB RAM’e sahip. Ancak markanın lansman esnasında ek depolama seçenekleri süreceği öngörülüyor.

Önceki sızıntılara göre Vivo Y36 6.8 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak. Bu 6.8 inç büyüklüğündeki ekran 90hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise günümüzde görmeye alışkın olduğumuz IPS LCD bir panel kullanılacak.

Vivo Y36 kaputun altında Snapdragon 680 yonga setine sahip olacak. Bunu zaten az önce söylemiştik. Bu Snapdragon 680 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera ise birçok kişinin merak ettiği ana unsurlardan birisi. Sızıntılara göre Vivo Y36, 50 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya kaç tane yardımcı kameranın eşlik edeceği ise şimdilik bilinmiyor. Aynı şekilde ön kamera hakkında da bilgi mevcut değil.