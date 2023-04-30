Vivo’nun Vivo S17 serisi akıllı telefonlarını Mayıs ayında Çin’de tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon serisinde üç farklı cihaz bulunacak:

Vivo S17e

Vivo S17

Vivo S17 Pro

Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo S17e Çin’in 3C veritabanında görüntülendi. Detaylara göz atalım.

V2285A model numarası ile görüntülenen Vivo S17e, 3C sertifikasında V8073L0A0-CN/ V8073L0D0-CN model numaralı bir Vivo şarj cihazıyla görüldü. Bu şarj cihazı 80W’a kadar hızlı şarjı destekler nitelikte. Akıllı telefonun batarya boyutu 3C sertifikasında gösterilmedi ancak boyutu bilinmeyen bu bataryanın 80W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği öğrenildi.

Önceki sızıntılara göre Vivo S17e, kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve henüz boyutu bilinmeyen bir dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan alacak.

Ekran tarafında ise akıllı telefonun ekran altı parmak izi teknolojisini destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bizleri karşılayacak.

Kamera tarafında da sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre Vivo S17e, OIS destekli bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kameranın yanında kaç tane daha kamera olacağı şimdilik belirsiz.

Şimdilik bu bilgiler haricinde Vivo S17 serisi hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Akıllı telefon serisinin lansman tarihi yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçmesini umut ediyoruz.