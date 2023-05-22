Vivo, popüler Y serisinden yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülebilecek olan cihaz, Çinli bir sertifikasyon web sitesinde tespit edilen Vivo Y35m+ modeli oldu.

Yaklaşan Y35m+ modeli Çin’in MIIT sertifikasyon web sitesinde görüldü. V2279A model numarasını taşıyan telefonu açıkça görünüyor. Ek olarak, bu liste Y35m+ modelinin 2G, 3G, 4G ve hatta 5G ağ bağlantısı için destek getireceğini onaylıyor. Ayrıca veritabanı, cihazın çift SIM bekleme özelliğine sahip olacağını ve bir Android işletim sisteminde çalışacağını gösteriyor.

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Bu liste aynı zamanda Vivo Y35m+ modelinin lansmanının çok yakında olabileceğini ima ediyor. Özellikle bu, telefonun Çin’in 3C ve TENAA sertifikalarında da görülmesinin ardından geldi. Hatta bu ayın başlarında bir fiyatlandırma sızıntısını ele aldık. Bu sertifikalar sayesinde özellikleri hakkında fikir sahibi oluyoruz. Y35m +, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 SoC tarafından desteklenebilir.

Ayrıca, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OriginOS özel arayüzünde çalışması muhtemeldir. Ön tarafta, su damlası çentikli 6.64 inç OLED panele sahip olduğuna inanılıyor. Arkada 50 megapiksellik bir birincil kamera ve ön tarafta 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alabilir. Büyük bir 5.000 mAh pil paketi, yaklaşık 18 W hızlı şarjı destekleyen cihaza güç sağlayabilir. Bunlar şu anda sahip olduğumuz tüm ayrıntılar, bu nedenle daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.