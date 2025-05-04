Akıllı telefon pazarının hareketli isimlerinden Oppo, popüler Reno serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Oppo Reno 14 modelinin tanıtımı oldukça yakın. Peki Oppo Reno 14 özellikleri neler olacak?

Oppo Reno 14 Özellikleri Neler Olacak?

Son günlerde GeekBench test platformunda görülen PKZ110 model numaralı bir cihazın Oppo Reno 14 olduğu düşünülüyor. Bu sızıntı, cihazın teknik özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Test sonuçlarına göre telefon, gücünü henüz resmi olarak duyurulmamış ancak oldukça güçlü olması beklenen MediaTek Dimensity 8400 yonga setinden alacak. Bu işlemciye Mali-G720 MC7 GPU eşlik ediyor.

Performans tarafında iddialı olacağını gösteren bu detaylara ek olarak, test edilen cihazda 12 GB RAM bulunduğu görülüyor. Bu donanım paketi, Oppo Reno 14 modelinin akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacağının sinyallerini veriyor.

Yazılım tarafında ise Oppo Reno 14, kutusundan en güncel işletim sistemi sürümü olan Android 15 ile çıkabilir. Bu durum, kullanıcıların en yeni Android özelliklerinden ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmasını sağlayacak. Oppo‘nun ColorOS arayüzünün de Android 15 ile optimize edilmiş bir versiyonunu bu modelde sunması bekleniyor. Oppo Reno 14, yazılım ve donanım uyumuyla dikkat çekecek gibi duruyor.

Kamera yetenekleri, Reno serisinin her zaman odak noktalarından biri olmuştur. Sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 14, özellikle Pro versiyonunda, kamera konusunda iddialı olacak. Cihazda 50MP çözünürlüğünde ve 3.5x optik yakınlaştırma sunan bir periskop telefoto lensin yer alacağına inanılıyor. Bu, mobil fotoğrafçılıkta daha fazla esneklik ve kalite anlamına geliyor.

Ana kameranın ise yine 50MP çözünürlüğünde ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip olması bekleniyor. Geniş açılı çekimler için de 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera paketi tamamlayacak.

Tasarım ve dayanıklılık konusunda da Reno 14 serisinde önemli geliştirmeler olabilir. Özellikle Pro modelinde alüminyum çerçeve kullanımı ve IP68/IP69 gibi yüksek seviye suya ve toza dayanıklılık sertifikaları bekleniyor. Bu, cihazın daha premium bir his vermesini ve zorlu koşullara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır.

Ekran tarafında ise düz tasarımlı, 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panelin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, telefonun sol tarafında konumlandırılacak özel bir “Sihirli Küp” (Magic Cube) düğmesi gibi yenilikçi özellikler de kullanıma yardımcı olacak diğer özellikler arasında.

Sızdırılan Oppo Reno 14 Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400

MediaTek Dimensity 8400 GPU: Mali-G720 MC7

Mali-G720 MC7 RAM: 12 GB

12 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Arka Kameralar: 50MP Ana (OIS) + 50MP Periskop Telefoto (3.5x) + 8MP Ultra Geniş Açı

50MP Ana (OIS) + 50MP Periskop Telefoto (3.5x) + 8MP Ultra Geniş Açı Ekran: Düz OLED, 120Hz yenileme hızı

Düz OLED, 120Hz yenileme hızı Yapı: Alüminyum Çerçeve

Alüminyum Çerçeve Dayanıklılık: IP68/IP69 Sertifikası

IP68/IP69 Sertifikası Ekstra: Özel “Magic Cube” Düğmesi

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Siz Oppo Reno 14 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.