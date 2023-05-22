Vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Vivo V29 Pro‘nun teknik özellikleri sızdırıldı. Vivo V29 serisi hakkındaki söylentiler bir süredir dolaşıyordu V27 serisinin duyurulmasının ardından Vivo yeni telefonu için kolları sıvamaya başladı. Sızdırılan görsele göre, Vivo V29 Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı.

İçindekiler Vivo V29 Pro 64MP kameraya sahip olacak

Vivo V29 Pro 64MP kameraya sahip olacak

Vivo V29 Pro, 6.7 inç boyutunda kavisli OLED ekrana ve 64MP ana kameraya sahip olacak. 91Mobiles’ın raporuna göre Vivo V29 Pro haziran ayında küresel olarak piyasaya sürülecek. Akıllı telefona muhtemelen Vivo V29 ve Vivo V29 Lite modelleri eşlik edecek. Üç telefonun da Hindistan pazarında satışa sunulacağı söyleniyor. Vivo henüz bu detayları resmi olarak doğrulamadı.

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Vivo V29 Pro’nun 6.7 inç boyutunda kavisli 120Hz yenileme hızına kadar desteği olan Full HD+ çözünürlüklü OLED ekrana sahip olacağı rapor ediliyor. Cihaz, optik görüntü sabitlemesi destekli üçlü 64MP ana kameraya sahip olacak. Ayrıca ultra geniş, üçüncü sensör ise ya derinlik algılayıcı ya da makro lens olabilir. 50MP ön kameraya sahip olacak.

Vivo V29 Pro, 66W hızlı şarj desteği olan 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek. Raporda ayrıca telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olacağı belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre telefon Çin’de satılan Vivo S17 Pro’nun yeniden markalı versiyonu olacak. Ek olarak telefonun gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alması bekleniyor.