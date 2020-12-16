vivo Y30 Standart Edition Helio P35 ile geliyor

vivo firması geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı Y30 akıllı telefonu için Ekim ayında başka bir model piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, yeni Y30 Standart Edition telefonunu tanıttı.

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Cihaz muhtemelen birçok özelliğini vivo Y30 telefonundan almasıyla beraber birkaç değişiklik sunacak. Bir önceki Ekim modelinin kullandığı Snapdragon 460 yerine bu sefer Helio P35 SoC işlemcisi tercih edilmiş. Hafıza alanında ise RAM kapasitesi öncekine göre 8GB’dan 6GB’a indirilmiş. Arka kamerada da değişikliğe gidilmiş ve 2MP makro üniteden vaz geçilip Standart Edition modelinde 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörlerine yer verilmiş. Şarj tarafında da düşüşe gidilerek 10W’lık bir şarj desteği kullanılmış.

Telefon, kalan diğer özellikleriyle ise Ekim’deki versiyonuyla aynı olarak karşımıza çıkıyor. Hala 6.51inç HD+ LCD ve 8MP ön kameralı bir ekran bizi karşılarken, 5000mAh pil ve microUSB girişi de yerlerinden oynamamışlar. Cihaz depolamada ise 128GB bir alan sunarken, 256GB’a kadar microSD desteğine de sahip. Y30 Standart Edition, Android 10 tabanlı Funtouch OS 10.5 ile beraber gelecek ve yüz tanıma özelliğine de sahip olacak. Parmak okuyucusu imkanını ise yan tarafta sunacak.

İki farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, şirketin resmi sitesinden 1398 Yuan, yani yaklaşık 215 Dolar’lık fiyatı ile şu anda ulaşılabilir durumda. Diğer ülkelerde erişime açılması konusunda ise verilen herhangi bir bilgi henüz yok.