vivo iQOO 7, 120W hızlı şarj desteğiyle gelebilir

Bu senenin başlarında vivo firması 120W hızlı şarj teknolojisini kullanıcılara sunmuş; ardından da Xiaomi Mi 10 Ultra ile beraber bu teknolojiyi destekleyen tek cihaz olan vivo İQOO 5 Pro 5G’yi tanıtmıştı. Şimdi ise şirket bu telefonun devam cihazının üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

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3C sertifikası için sitede yeni bir akıllı telefon gözüktü. Kodu V2049A olan cihazın iQOO 7 serisinden bir telefon olduğu tahmin ediliyor ve 120W’lık bir şarj desteği de göze çarpıyor. Ancak telefonun bu seriden olması konusunda netleşen herhangi bir bilgi yok. Ancak firmanın farklı serilerinin odaklandığı farklı alanları düşünürsek, bazı sonuçlara ulaşabiliyoruz.

vivo iQOO 5 Pro 5G

Örneğin X serisi ile orta-üst segmentler daha çok dikkate alınırken, NEX serisi ise daha çok konsept odaklı cihazlar olarak karşımıza çıkıyorlar. iQOO serisinin ise gittikçe vivo firmasının odaklandığı amiral gemisi haline geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 120W’lık bir hızlı şarj desteğinin en azından şu anlık amiral gemisi olmayan bir cihazda görmemizin maalesef ki zor olduğunu düşünecek olursak; listedeki cihazın iQOO serisinden olma ihtimali oldukça yüksek.

Ancak bu seriyle alakalı başka bir durum daha önemli duruyor. O da telefonun Çin dışında da satışa çıkartılıp çıkartılmayacağı. Hatırlayacak olursak iQOO 5 Pro 5G, Çin içerisinde kullanıma sunulmuş ve orada da kalmıştı. Bu cihaz ile de aynı şeyin yapılıp yapılmayacağını bekleyip görmek gerekecek.