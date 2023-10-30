vivo, bu yılın başlarında farklı bir Y100 modelini tanıttıktan sonra, Çin pazarındaki en yeni 5G akıllı telefonlarından biri olan Vivo Y100 5G’yi duyurdu. Bu telefon, 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde kavisli OLED ekranı ve çentik içinde yer alan 8MP ön kamerayı içeriyor ve Origin OS 3 üzerinde Android 13 çalıştırıyor.

Vivo Y100 5G’de kullanılan Elliptic Labs’ın Yapay Zeka Sanal Yakınlık Sensörü “INNER BEAUTY”, kullanıcının telefonu kulağına yaklaştırdığını algılayarak ekranı otomatik olarak kapatıp dokunmatik işlevselliği devre dışı bırakabilen akıllı bir özellik sunuyor. Elliptic Labs, donanım sensörlerini yazılım sensörleriyle değiştirerek AI Sanal Yakınlık Sensörünün cihaz maliyetini azalttığını ve kaynak kullanım riskini en aza indirdiğini belirtiyor. Telefon, 12 GB’a kadar genişletilebilen RAM ve Snapdragon 695 işlemci tarafından destekleniyor. Arka tarafta OIS’li 64 MP bir kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

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Vivo, telefonun yüksek mukavemetli alüminyum alaşım çerçevesine sahip olduğunu ve yeni yastıklama malzemelerinin telefonun düşmelere karşı dayanıklılığını artırdığını belirtiyor. Ayrıca, IP54 sertifikasına sahip olan telefon, toza ve suya karşı dayanıklıdır ve 5000 mAh pil kapasitesine sahiptir. Ayrıca, nano düzeyde kaplama teknolojisi ile birleştirilmiş olan arka kapak, ince 7,49 mm tasarımı koruyor.

Telefonun yeşil versiyonu, parmak izlerini çekmeyen 3 boyutlu buzlu cam kaplamaya sahip ve tüy benzeri dokusu, yüze çarpan esintiye ve rahatlatıcı bulutlara benzeyen bir görünüm sunuyor. Mavi versiyon ise binlerce yıldızın parıldamasına benzeyen nano ölçekli bir emaye doku kaplamasına sahip. Fiyat noktasında ise telefon 190 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. Bakalım bu model Türkiye pazarına giriş yapacak mı?

İçindekiler vivo Y100 5G özellikleri

vivo Y100 5G özellikleri