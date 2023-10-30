Xiaomi cephesi, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi 14 serisiyle beraber HyperOS arayüzünü de görücüye çıkarmıştı. MIUI’ın tüm eksikliklerini gidermesi beklenen HyperOS Poco telefonlara da geliyor. İşte Xiaomi HyperOS alacak ilk Poco telefonlar.

HyperOS Poco F5 ve F5 Pro İçin Çıkış Yapacak

Xiaomi’nin yeni işletim sistemi Xiaomi HyperOS Poco F5 ve F5 Pro akıllı telefonlarına geliyor. Poco F5 için HyperOS güncellemesi, OS1.0.0.1.UMRMIXM ürün yazılımı sürümü ile gelecek. Poco F5 Pro ise, güncellemeyi küresel ve Avrupa versiyonları için sırasıyla OS1.0.0.3.UMNMIXM ve OS1.0.0.3.UMNEUXM ürün yazılımı sürümleriyle alacak.

HyperOS, Xiaomi’nin geleneksel MIUI işletim sisteminden daha hafif ve performans odaklı bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca, daha fazla özelleştirme seçeneği ve kullanıcı dostu bir arayüz vaat ediyor. Bu yeni işletim sistemi ayrıca birden fazla cihaz arasında sorunsuz işbirliği sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

İşte HyperOS güncellemesi alacak telefonlar:

– Xiaomi MIX Fold 3

– Xiaomi MIX Fold 2

– Xiaomi 13 Ultra

– Xiaomi 13 Pro

– Xiaomi 13

– Redmi K60 Extreme Edition

– Redmi K60 Pro

– Redmi K60

– Xiaomi 12 Serisi

– Redmi K50 Extreme Edition

– Redmi K50 Gaming Edition

– Xiaomi 12S Ultra

– Xiaomi 12S Pro

– Xiaomi 12S

– Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

– Xiaomi 11 Serisi

– Redmi K50 Pro

– Redmi K50

– POCO C51

– POCO C55

– POCO X4 5G

– POCO X4 GT

– POCO X4 Pro 5G

– POCO X5

– POCO X5 Pro

– POCO X6

– POCO X6 Pro

– POCO F4

– POCO F4 GT

– POCO F5

– POCO F5 Pro

– POCO M4

– POCO M4 Pro

– POCO M5

– POCO M5s

– POCO M6 Pro

Ayrıca HyperOS güncellemesi alacak tabletler de mevcut. İşte HyperOS güncellemesi alacak tabletler:

– Xiaomi Pad 6 Max 14

– Xiaomi Pad 6 Pro

– Xiaomi Pad 6

– Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS güncelleme takvimi, Kasım ayında başlayacak. İlk aşamada beta sürüm olarak sunulacak olan güncelleme, daha sonra kararlı sürüme dönüşecek. İşte ilk aşamada HyperOS güncellemesi alacak modeller:

– Xiaomi MIX Fold 3

– Xiaomi MIX Fold 2

– Xiaomi 14 Pro

– Xiaomi 14

– Xiaomi 13 Ultra

– Xiaomi 13 Pro

– Xiaomi 13

– Redmi K60 Pro

– Redmi K60

İlk aşama tamamlandıktan sonra ikinci bir dağıtım süreci başlayacak ve bu süreçte şu modeller güncellemeyi alacak:

– Xiaomi 12 Pro

– Xiaomi 12

– Redmi K50 Extreme Edition

– Redmi K50 Gaming Edition

– Xiaomi 12S Ultra

– Xiaomi 12S Pro

– Xiaomi 12S

– Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

– Redmi K50 Pro

– Redmi K50

– Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS’a geçiş sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak. Xiaomi, ilerleyen dönemlerde akıllı saatler, akıllı televizyonlar, kamera ve hoparlörler gibi daha fazla cihazı da HyperOS ile güncellemeyi planlıyor. Bu sayede Xiaomi kullanıcıları, genişletilmiş özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ile tanışacaklar.