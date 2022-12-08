Vivo X90, geçen ay Çin’de X90 Pro ve X90 Pro+ ile birlikte tanıtıldı. Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9200 yonga seti, güçlü bir kamera kurulumu, 120W hızlı şarj ve daha fazlasıyla piyasaya çıktı. Cihaz henüz küresel pazarda duyurulmadı ve şimdiden çeşitli sertifikalara sahip olduğu için daha fazla beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor. Son gelişmede, Vivo X90 Malezya’nın SIRIM sertifika sitesinde görüldü. Bu da cihazın yakında Asya’da piyasaya sürüleceğini ima ediyor.

Mukul Sharma, Malezya’nın SIRIM (Standart ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü) sertifika sitesinde “V2218” model numaralı Vivo X90’ı gördü. Liste, cihazın yakında ülkede piyasaya sürülebileceğini ima ediyor. Ancak, şirketin kendisinden henüz resmi bir açıklama yok.

Vivo X90’ın Hindistan versiyonu yakın zamanda Bluetooth SIG web sitesinde aynı model numarasıyla görülmüştü. Sertifika, küresel ve Hintli bir varyantı gösteriyor, ancak bu modelin teknik özellikler açısından Çin modelinden farklı olması muhtemel değil.

İçindekiler Vivo X90 Teknik Özellikleri

Vivo X90 Teknik Özellikleri

Vivo X90, 120 hz’e kadar yenileme hızı, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 2160 Hz’ye kadar PWM karartma sunan 6,78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden güç alıyor. İşlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş.

Fotoğrafçılık için Vivo X90, OIS’li 50 MP Sony IMX866 ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kameraya ve 2x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto ünitesine sahip. Bunun yanı sıra özçekimler ve görüntülü aramalar için 32 MP ön kameraya da sahip. Akıllı telefon aynı zamanda gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için şirketin kendi V2 ISP çipine sahip. 120 W kablolu hızlı şarj desteğine sahip cihazın 4.810 mAh büyüklükte bir bataryası bulunuyor.