Vivo’nun X80 serisi bu yılın başlarında piyasaya çıktı ve Vivo X80 Pro hem kullanıcılardan hem de yorumculardan büyük beğeni topladı.

Yaklaşan Vivo X90 serisinde Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ yer alacak ve birkaç gün içinde cihazların lansmanı yapılacak. Bununla birlikte, çeşitli sızıntılar ve teaser’lar Vivo’nun bir sonraki amiral gemileri hakkında çoğu ayrıntıyı zaten ortaya çıkardığı için lansmanda öğreneceğimiz pek bir şey kalmadı.

Vivo X90 Serisi Lansman Tarihi

Vivo kısa süre önce bir Weibo gönderisiyle X90 serisinin Çin’de Kasım 2022’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Akıllı telefonlar, 19:00 GMT+8’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtılacak. Şirket, etkinliği Çin’deki popüler video akışında ve Weibo gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlayacak.

Vivo X90 Serisi Tasarım

Tasarım açısından, üç model de oldukça benzer görünüyor. Akıllı telefonların ön tarafında, kavisli kenarlara ve merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli bir OLED ekrana sahip olacak. Cep telefonlarının arkasında mavi bir Zeiss logosu ile birlikte dairesel bir kamera modülü bulunacak. Standart modelde daha küçük olan kamera modülü dışında üç telefon da neredeyse aynı.

Ayrıca tüm panelde ‘Xtreme Imagination’ vaat eden süslü bir şerit var. Üçlünün sağ tarafında bir güç düğmesi ve bir ses düğmesi olacak. Seri, X Fold+’a benzer özel bir kırmızı renkte gelecek. Telefonlar ayrıca siyah ve mavi renk seçenekleriyle de sunulacak.

Vivo X90 Serisi Teknik Özellikleri

Vivo’nun yeni serisinin bazı üstün özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Üst düzey Vivo X90 Pro+, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan 6.7 inçlik AMOLED panele sahip olacak.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş, yakın zamanda duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ev sahipliği yapacak. Akıllı telefon, 80W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.700 mAh pilden güç alacak.

Vivo X90 Pro’nun abisi Vivo X90 Pro+ ile aynı ekranla gelmesi bekleniyor. Bunun dışında MediaTek Dimensity 9200 yonga seti ile donatılacak ve daha büyük bir 4.800 mAh bataryaya sahip olacak. Bu batarya 120W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyebilir.

Standart Vivo X90, 120 Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ile 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran 2800×1260 piksel çözünürlükte olacak. Tıpkı pro modelinde olduğu gibi, LPDDR5 RAM ve UFS4.0 depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden de güç alacak. Cihaz daha da büyük bir 4.810 mAh batarya ile desteklenecek ve 120W hızlı şarj desteği olacak.

Vivo X90 Serisi Kameralar

Vivo X90 serisinin fotoğrafçılık açısından sınırları zorlaması bekleniyor. Kamera özellikleriyle birinci sınıf Vivo X90 Pro+, Galaxy S23 Ultra’yı kolayca alt edebilecek gibi gözüküyor.

Cihazı, 64 MP OmniVision OV64A telefoto lensin eşlik ettiği 1 inç 50MP Sony IMX989V birincil sensör, 48 MP Sony IMX598 ultra geniş açılı lens ve 50 MP Sony IMX578 portre lensi olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için cihazın ön tarafında 32 MP’lik bir lens bulunuyor.

Vivo X90 Pro ise yeni 50 MP Sony IMX866 kamera sensörü, eski 50 MP portre lensi ve 12 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. 32 MP selfie kamerası da olacak.