Yaklaşık iki aydır gündemi boş bırakmayan ünlü akıllı telefon serisi Vivo X90, bugün kamera özellikleri ile söylentilere konu oldu. Serinin ultra modeli Vivo X90 Pro Plus, kamera kurulumu ile amiral gemilerini kıskandıracak. Günün erken saatlerinde doğrulanan haberlere göre seri 22 Kasım 2022’de tanıtılacak. Cihazlarla ilgili teknik özellikleri ve bugün haberlere konu olan kamera kurulumunu haberimizde sizin için derledik.

Vivo X90 Pro Plus Cihazının Kamerasından Çekilen Fotoğraflar Sızdırıldı

Cihaz çok sayıda göz alıcı özelliğe sahip. Ancak yaklaşmakta olan akıllı telefonun en önemli özelliği kameralarında saklı olacak. Önümüzdeki amiral gemisinin ana sensör olarak bir inç boyutunda Sony IMX 989 kamera barındıracağı söyleniyor. Bir diğer önemli nokta ise, yeni canavarın şirketin kendi görüntü işleme çipi olan Vivo V2 ISP çipini kullanacak olması.

Diğer arka kamera özelliklerine bakacak olursak, cihaz ana kamera ile dörtlü bir kuruluma sahip olacak. Modül içinde 48 megapiksel Sony IMX598 ultra geniş kamera, 50 megapiksel Sony IMX578 portre lensi ve OmniVision OV64A periskop zoom ünitesi ana kameraya destek olacak. telefonun kamerasıyla çekilmiş bazı sızdırılmış görüntüler gündeme düştü. Şayet sızdırılan bu görüntüler Vivo X90 Pro Plus’ın gerçek kamera örneklerine ait ise, Vivo, iPhone 14 Pro Max, Huawei Mate 50 Pro Samsung S22Ultra gibi diğer amiral gemileri için rekabeti kesinlikle zorlaştıracak.

Vivo X90 Pro Plus Cihazının Muhtemel Teknik Özellikleri

Yakın tarihli bir TechGoing raporu, yaklaşmakta olan Vivo X90 Pro+’nın tüm özelliklerini ortaya koydu. Yayına göre, telefon 6,78 inç Samsung yapımı AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekran, 2K çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızını ve 1440Hz yüksek frekanslı karartmayı destekleyecek. Vivo X90 Pro+ yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 ile çalışacak. Raporda cihazın Dimensity yonga setine sahip bir varyantının olmayacağı belirtiliyor. Serideki diğer iki akıllı telefonun (X90 ve X90 Pro) ise Dimensity 9200 işlemci ile donatılacak.

Fotoğrafçılık için akıllı telefon, 50 megapiksel Sony IMX989V 1 inç ana kamera içeren dörtlü bir kurulumuna sahip olacak. Modül içinde 48 megapiksel Sony IMX598 ultra geniş kamera, 50 megapiksel Sony IMX578 portre lensi ve OmniVision OV64A periskop zoom ünitesi ana kameraya destek olacak. Vivo X90 Pro+’nın LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geleceği söyleniyor. Cihazın 12 GB RAM ve 512GB’a kadar depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihaz, 80W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh değerinde bir pil ile gelecek.

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