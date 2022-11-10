Uzun zamandır haberlerimize konu olan Vivo X90 serisinin lansman tarihine çok az kaldı. Bu ay içerisinde raflarda olmasını beklediğimiz cihazlar zirvedeki cihazlara büyük zorluklar çıkaracakmış gibi duruyor. Her geçen gün yeni gelişmelerini aktardığımız cihazlardan Vivo X90 Pro+, bugün Geekbench veritabanında göründü. Yeni ürünün çokça bahsettiğimiz yonga seti ve diğer birkaç özelliği neredeyse kesinleşmiş oldu. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Vivo X90 Pro+ Cihazının Geekbench Puanları Belli Oldu

Yeni cihazlar Aralık ayında piyasaya çıkacak ve ilgi çekici teknik özellikler sunacak. Temel Vivo X90’ın MediaTek Dimensity 9200 ile piyasaya sürülmesi beklenirken, Vivo X90 Pro Plus, Snapdragon 8 Gen 2’yi bünyesinde barındıracak. Bugün serinin en üst modeli Geekbench testlerinde sınandı. Geekbench testi Vivo V2227A modelinin “Kalama” işlemci ile çalıştığını gösteriyor. Kalama kod adı yaklaşmakta olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin temsili bir ismi. Vivo X90 Pro Plus’ı besleyecek olan amiral gemisi işlemci, Tek Çekirdek testlerinde 1.485 puan ve Çoklu Çekirdek bölümünde 4.739 puan almayı bildi. Sonuçlar, Vivo X90 Pro+ için geçmiş nesle göre önemli bir performans artışı olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 1, Tek ve Çok Çekirdek testlerinde sırasıyla 1.200 ve 3.200’e ulaşabilmişti. Daha yeni Snapdragon 8+ Gen 1 ise sırasıyla 1.300 ve 4.200 ile daha yüksek bir marja sahip. Dolayısıyla, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 ile şimdiden iyi bir artış bekleyebiliriz. Ancak, bunlar donanıma dayalı kıyaslama testleridir. Gerçek dünya testlerinde, kullanıcıların Snapdragon 8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 arasında çok fazla fark göreceğini düşünmüyoruz. Yine de, Vivo X90 Pro Plus performansı birinci sınıf olacak.

Vivo X90 serisi oldukça ilginç olacak. Ne de olsa şirket yeni telefonları doğrudan 2023 amiral gemisi pazarı için piyasaya sürecek ve en yeni işlemcileri getirecekler. Vivo X90 Pro+ diğer bölümlerde de süper bir amiral gemisi olacak. Şirketin Şirketin bulunduğumuz ayın ortalarında seri hakkındaki kampanyalarını başlatmasını bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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